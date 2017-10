EspectÃ¡culos y Eventos en Necochea y QuequÃ©n

En este sitio te ofecemos, elaborado por el Ente Necochea de Turismo (ENTUR), información para vecinos y turistas, sobre el calendario de espectáculos y eventos deportivos, artísticos y culturales, para que tengan presente la agenda de todo lo que se puede hacer en Necochea, Quequén y la zona en el próximo fin de semana, el resto del 2017 y en la próxima temporada de verano. AGENDA DE ACTIVIDADES CONFIRMADAS PARA EL 2 0 1 7 OCTUBRE 7º Encuentro Juvenil de Teatro - Obras y talleres Martes 24 al Lunes 30 Desde 9 Hs. Teatro Municipal "Luis Sandrini" - Calle 54 Nº 3062 Seminario Trapecio Fijo por Milagros Stoll Jueves 26 y Viernes 27 La Carpa Espacio Cultural - Calle 4 esq 91 - Más info: 15357613 Axel - Concierto Viernes 27 Cine Teatro París - Av. 59 e/ 62 y 64 - Entradas anticipadas: ADN Music, 61 casi esq. 62 / www.autoentrada.com Socios de la lectura - Carlos Balmaceda Viernes 27 16 Hs. Centro Cultural Necochea - Calle 54 Nº 3062 "Absurdo" - Seminario por Guillermo Yanícola Viernes 27 18 a 21 Hs. Salta La Térmica - Calle 81 N° 233 - Cupo limitado, info e inscripciones: 15497113 Sábado 28 15 a 19 Hs. Médano Blanco 4 x 4 Viernes 27 al Domingo 29 18 Hs Org. 4x4 Experience Necochea - Más info: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla Juan y Santiago - Acústicos románticos Viernes 27 22:30 Hs. Elysium Resto Bar - Calle 83 esq. 4 - Reservas 422404 Santo Pecado - Tributo a Ricardo Arjona Viernes 27 Medianoche Tom Jones Bar - Calle 87 esq. 4 Torneo Nacional de Tenis Sábado 28 al Lunes 30 Desde 10 Hs. Org. Asociación Argentina de Tenis - Contacto: Andrés Ruete, 15584175 - Club Naútico Necochea - Av. Jesuita Cardiel y 42 Emine Di Cosmo - Workshop y Gala Show Sábado 28 y Domingo 29 13 Hs. Más Info: Academia de Danza Necochea - Fb: Ana Romero Puente Mágico Chamanismo Tradicional Sábado 28 14 Hs. Org. Sanar el Alma - Más Info: 1559 8228 Torneo Tenis de Mesa Sábado 28 y Domingo 29 De 15 a 22 Hs. CEF de Quequén - Av. 554 esq 513 Un libro por una pintura Sábado 28 18 Hs. CCMN - Calle 62 Nº 2191 OktoberFest - Fiesta de la Cerveza Artesanal Sábado 28 18 Hs. Org. Asociación Alemana de Necochea - Club Huracán - Avenida 58 y 77 Noche Beatle - Música & Platos Sábado 28 19 Hs. La Sardiñola - Calle 67 esq. 64 - Reservas 15548747 Gran Show de Tango - Bernardo Berge , Rodolfo López & Miguel "Cacho" Volpe Sábado 28 21:30 Hs. A beneficio de Asociación Civil Serendipia - Centro Asturiano - Calle 63 N° 2733 - Entradas: 15415238/15645737 Quique Sinesi Trio - Folclore Sábado 21 21:30 Hs. Centro Cultural Necochea - Calle 54 Nº 3062 La Maga Show - En vivo Sábado 28 Medianoche Tom Jones Bar - Calle 87 esq. 4 2° Encuentro de Aeromodelismo Sábado 28 y Domingo 29 Todo el día Campo de Vuelo Agrupación Necochense de Aeromodelistas - Avenida 10 y 209 - Las Grutas Kapanga presenta "Spectaculum" - Recital Domingo 29 21 Hs. Teatro Toledo - Av. 75 y 58 - Entradas: ADN Music, Calle 61 casi esq. 62 / Kiosco Peralta, Calle 66 e/ 59 y 61 Necochea Diversa - Exposición fotográfica Arq. José Luis Gelemur Todos los días 19 Hs. Salón de Exposición de Telpin - Av. 59 - 2184 - Entrada libre y gratuita Expo Arte Necochea 2017 Todos los dias 20:30 Hs Fundacion Educacional UPC - Avenida 59 entre 40 y 42 Muestra pictórica "Los pájaros de la angustia vienen y se van" de la artísta plástica Mabel Rosario Stivaletta De Lunes a Viernes Museo Casa del Faro de Quequén - Calle 535 Nº 542 Telas y Trapecio Adultos Todos los lunes 17 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 Frente al Playón del Casino - Consultas (02262) 52-9191 Acrobacias de piso para Niños Todos los martes 17:15 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 Frente al Playón del Casino - Consultas (02262) 52-9191 Club de Lectura Todos los martes 18 Hs. Centro Cultural de Necochea - Calle 54 Nº 3062 - Tel. (02262) 42-4117 Clases de Tango - Coord. Lucas Gentili Todos los martes 20:30 Hs. Instituto LEDAF - Av. 75 Nº 1034 Circo en el Aire para niños Todos los miércoles 17:15 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 Frente al Playón del Casino - Consultas (02262) 52-9191 Telas y Trapecio Adultos Todos los miércoles 18:30 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 Frente al Playón del Casino - Consultas (02262) 52-9191 Clases de Tango con Daniel Salvucci Todos los miércoles y viernes De 19 a 21 Hs. Luiggi - Av. 2 e/ 81 y 83 - Consultas 15581313 Canto jóvenes y adultos Todos los jueves 17:15 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 Frente al Playón del Casino - Consultas (02262) 52-9191 Encuentros Musicales - Coor. Ana Gabino Todos los jueves 18 Hs. Centro Cultural de Necochea - Calle 54 Nº 3062 - Tel. (02262) 42-4117 Ciclo de cine y literatura de Ciencia Ficción - Coord. Camila Bassi & Marcelo de la Hera Todos los jueves 21:30 Hs. Salta La Térmica - Calle 81 N° 233 Peña en El Patio Jueves 21 Hs. El Patio de Atrás - Calle 54 Nº 3022 - Tel. (02262) 437226 Elongación y conciencia corporal Todos los viernes 15:30 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 Frente al Playón del Casino - Consultas (02262) 52-9191 Teatro para niños 17:15 Hs. "Bellas" - Matias Pacheco Todos los viernes a domingo De 17:30 a 20 Hs. Museo Casa del Faro de Quequén - Calle 535 Nº 542 La Hora del Cuento Todos los viernes 18 Hs. Centro Cultural de Necochea - Calle 54 Nº 3062 - Tel. (02262) 424117 Espacio de cine Todos los viernes 20 Hs. Centro Cultural de Necochea - Calle 54 Nº 3062 - Tel. (02262) 424117 Ciclo de Cine Todos los viernes Desde las 20 Hs. Centro Cultural de Necochea - Calle 54 Nº 3062 - Tel. (02262) 424117 Sonidos del Recuerdo - Dúo de guitarra y voz Jazz y otros estilos Todos los viernes 22 Hs. El Patio de Atrás - Calle 54 Nº 3022 - Tel. (02262) 437226 Circo Integral para niños Todos los sábados 11 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 Frente al Playón del Casino - Consultas (02262) 52-9191 "Just to Talk" - Conversaciones en Inglés Todos los sábados 19:30 Hs. Org. Esther Tieftrunk, contacto 15562535 - Confitería Deleite - Calle 57 esq. 64 Noche de música acústica nacional e internacional Todos los sábados 22 Hs. El Patio de Atrás - Calle 54 Nº 3022 - Tel. (02262) 437226 Tardes de cuentos y juegos Todos los domingos 15 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 - (02262) 52-9191 Baldosa Floja - Milonga 2° domingo de cada mes 21 Hs. Centro Asturiano - Calle 63 N° 2733 NOVIEMBRE Varieté con Carolina Berretti Sábado 3 23 Hs. Bingo Golden Palace - Calle 64 esq. 61 3º Congreso de Logística, Puertos y Comercio Exterior Viernes 3 y Sábado 4 Org. Carrera de Licenciatura en Logística Integral, UNICEN Quequén -UNICEN Quequén - Calle 508 y 521 - Más info: www.quequen.unicen.edu.ar/congreso Reapertura El Point + Bandas en vivo Viernes 3 y Sábado 4 Medianoche El Point - Av. 2 casi Pinolandia 15° Retiro Nacional de Yoga y Meditación Viernes 3 al Domingo 5 18 Hs. Org. Escuela de Natha Yoga - Camping UATRE - Avenida 10 y 193 5° Torneo Abierto Juvenil de Voley Viernes 3 al Domingo 5 Todo el día Club Huracán - Avenida 58 y 77 - Tel: (02262) 15541982 5a. Fiesta de la Soga Gaucha Viernes 3 al Domingo 5 Localidad de Juan N. Fernández Angela Leiva - Recital Viernes 3 21 Hs. Cine Teatro París - Av. 59 entre 62 y 64 - Más info: 42-2273 "Noche de los Museos y los Centros Culturales" Sábado 4 De 14 a 21 Hs. Museo Casa del Faro de Quequén, Calle 535 Nº 542 - Estación Hidrobiológica Puerto Quequén, Av. Almirante Brown y 520 - Biblioteca Popular de Quequén, Calle 519 Nº 2245 - Centro Cultural y Biblioteca Popular Andrés Ferreyra, Calle 54 Nº 3062 - Museo de Ciencias Naturales, Av. 10 y 95 Parque Miguel Lillo - Estación Cultural Choriceada Paseo de la Ribera Domingo 5 10 Hs. Org. Vecinos del Paseo de la Ribera - Paseo de la Ribera 40° Jornada Notarial Bonaerense Miércoles 8 al Sábado 11 Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires - Delegación Necochea - Calle 65 N° 2755 - www.jnb.org.ar Soda Stereo - Unplugged Jueves 9 21 Hs. Org. Música para volar - Teatro Toledo - Av. 75 y 58 - Entradas: ADN Music, Calle 61 casi esq. 62 / Kiosco Peralta, Calle 66 e/ 59 y 61 XXIV Concurso Nacional de Piano Viernes 10 8 Hs. Centro Cultural de Necochea - Calle 54 Nº 3062 - Tel. (02262) 424117 Peña Día de la Tradición Viernes 10 De 19 a 21 Hs. Escuela Nº 28 - Calle 85 Nº 342 "Tarico on the Rottemberg: tomátelo con joda" - Humor Político Viernes 10 21:30 Hs. Teatro Toledo - Av. 75 y 58 - Entradas: ADN Music, Calle 61 casi esq. 62 / Kiosco Peralta, Calle 66 e/ 59 y 61 Día de la Tradición con Smay Yurak - Folclore Viernes 10 23 Hs. Bingo Golden Palace - Calle 64 esq. 61 Yoga para niños - Muestra Domingo 12 19:30 Hs. Teatro Municipal Luis Sandrini - Calle 54 Nº 3080 XIII Jornadas Nacionales de Antropología Biológica Lunes 13 al Jueves 16 De 9:30 a 21 Hs. Más Info: Josefina Motti, 15300411 - www.xiiijnabnecochea.weebly.com XV Jornadas Deportivas Provinciales de Funcionarios y Magistrados Judiciales Jueves 16 al Domingo 19 Más info: (02262) 52-9300 / www.magistradosnecochea.com.ar Primeras Jornadas Necochenses de Derecho Ambiental "Costas Marítimas y Ribereñas" Viernes 17 Desde 9:30 Hs. Org. Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Necochea - Colegio de Abogados de Necochea - Calle 62 Nº 2710 - Info e inscripción: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla Punto Diamante, Encuentro de Saberes y Sabores Viernes 17 y Sábado 18 Desde 14 Hs. Centro Cultural Necochea - Calle 54 Nº 3062 Gustavo Leonardi - Música tropical Viernes 17 23 Hs. Bingo Golden Palace - Calle 64 esq. 61 Salvapantallas - Acústico Viernes 17 21 Hs. Barceló Social Club - Calle 4 casi 75 Torneo Amistoso Regional de Patín Artístico Sábado 18 al Lunes 20 Org. Denise Palmeiro, cel. 15351614 - CEF Nº 76 de Quequén - Calle 513 Nº 2610 Uniendo Regiones - Hip hop Domingo 19 16 Hs. Org. MonuFree - Cena Riverplatense con Ariel "burrito" Ortega Domingo 19 21 Hs. Org. River Plate La Dulce - Cantina a Beneficio de Unidad Sanitaria y Asociación de Fomento - River Plate La Dulce - Calle 29 Nº 145,La Dulce Viejas local por sus cantantes originales Fachi y Abel Domingo 19 Medianoche Om Teatro Bar - Calle 85 y 4 bis - Entradas en venta en ADN Music, Calle 61 casi 62 Juan y Santiago - Acústicos Viernes 24 23 Hs. Bingo Golden Palace - Calle 64 esq. 61 Sin Prejuicios y Rodando - Rock Sábado 25 23:30 Hs. Hemdrix Bar - Calle 85 e/ 6 y 8 Carlos Daguerre - Tributo Leo Mattioli Sábado 25 23:30 Hs. Bingo Golden Palace - Calle 64 esq. 61 Olimpíadas ACEOSPRA 2017 Domingo 26 al Viernes 1 DICIEMBRE 17° Necochea Medita Sábado 2 21 Hs. Cine Teatro París - Avenida 59 entre 62 y 64 XXVI Torneo Nacional de Tenis Jueves 7 al Domingo 10 Org. Agrupación Tenista Veteranos Necochea - Contacto Julio Scotti 15478283 Travesía Acuática "Los Destructores" 3K Y 5K Viernes 8 Necopesca - Av. 58 y ribera - Contacto 15660829 Inauguración de la Temporada Viernes 8 al Domingo 10 Organiza ENTUR - www.necochea.tur.ar Concurso de Pesca Domingo 10 10 Hs. Org. Club Defensores Pto. Quequén -Ribera Río Quequén 2º Edición Cicloturismo 2017 - 5K / 30 K / 60K Domingo 10 Org. Asociación Civil Serendipia - Contacto: 15600766 - Jardín Francés - Calle 91 y Av. 10 Skating Queens - Patín Artístico Necochea Sábado 16 20:30 Hs. Org. Escuela de Patinaje Artístico - S.U.M. E.E.T. Nº 3 - Calle 73 y 36 ENERO 2018 Río Mar 10K - Carrera de Natación Domingo 21 10Hs. Largada desde Club Rowing y llegada en Balneario Terrazas - Ruta 86 y 60 - Avenida 2 y 77 FEBRERO 3º Edición Campeonato de Verano de Fitness Necochea Classic 2018 Domingo 11 Desde 14 Hs. Org. Federación de Físico Culturismo y Fitness de la Pcia. De Buenos Aires - Complejo Sahara - Av. 2 y Neptuno - Contacto: Martin Guzman Cendak, 15306718