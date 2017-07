Actividades del último fin de semana de vacaciones

El Entur publicó su agenda de eventos actualizada, con todas las propuestas artísticas, culturales y deportivas que se pueden encontrar a lo largo del Distrito. Como cada jueves, el Ente Necochea de Turismo dejó actualizada la información sobre las actividades programadas para el fin semana y el resto del año en todo el Distrito. AGENDA DE ACTIVIDADES CONFIRMADAS PARA EL 2 0 1 7 JULIO VACACIONES DE INVIERNO (DEL 17 al 28) Talleres Invernales Desde 13 Hs. Jinete Azul - Calle 72 Nº 3254 - Más Info: 527997 / 15486249 Circo Polar - Marbelita & Fresca Lunes, Miércoles, Viernes 10 a 12 Hs. Palestra GYM & SWIM - Calle 55 Nº 2775 - Tel. 427191 Talleres de plástica, danza, música, ajedrez. Lunes, Miércoles, Viernes 14 a 17 Hs. Org. Dirección de Cultura - Centro Cultural Municipal - Calle 62 Nº 2191 Payasa Marbelita & Flashi Lunes, Miércoles, Viernes 14 Hs. Ernnan´s - Calle 83 y 4 bis Talleres de plástca, danza y música Martes y Jueves 14 a 16 Hs. Org. Dirección de Cultura - Casita para Merendar, 81 Nº 3874 - Estación Quequén, 578 Nº 3075 Miércoles y Viernes 10 a 12 Hs. Org. Dirección de Cultura - Envión, Calle 94 Nº 2745 Juegos para niños Martes a Jueves 14 a 17 Hs. Ruca de Mar, Parador Sunset - Av. 2 y Neptuno Vacaciones Recreativas Lunes 17 al Viernes 28 9:30 Hs. Consultorio Psicopedagógico Epai - Calle 60 Nº 2405 - Tel. 15639170 / 15540103 Abelardo Del lunes 17 al sábado 29 12 Hs. Galería Central - Calle 64 e/ 59 y 61 - Más info: 15477442 Andoni 15 Hs. Marbelita 17 Hs. Faina y Escobi Yon Domingo 16 al Viernes 28 Todos los días 16 y 17:30 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 - (02262) 52-9191- Entrada libre y gratuita Circo "El Conventillo" Martes 25 al Jueves 27 15:30 Hs y 17:15 Hs. Teatro Municipal Luis Sandrini - Calle 54 Nº 3080 Taller de Coronas Frida Kalho - Lanas, pintura, telas, color. Miércoles 26 14:30 Hs. Jinete Azul - Calle 72 Nº 3254 - Más Info: 527997 / 15486249 Taller de Cocina "Cupcakes" 17 Hs. The Marielenos - Walsh Experience Miércoles 26 15 Hs. Om Teatro Bar - Calle 85 y 4 bis Taller de Bijouterie - Prof. Estela Heredia Miércoles 26 15:30 Hs. Fundación Educacional UPC - Av. 59 Nº 1798 Piso 1er piso Taller de Mandalas - Prof. Roz Taller de Malambo - Prof. Rodrigo Retondo Talleres para científicos: Zoología - Ahora me ves, ahora no me ves … Miércoles 26 15:30 Hs. Org. Área de Museos - NecocheaCentro Cultural Municipal - 62 Nº 2191 Funky Night Miércoles 26 De 19 a 22 Hs. Cantina Centro Vasco - Av. 58 esq. 65 - Reservas 15485638 Reencuentro Universitario Miércoles 26 23 Hs. Tom Jones Bar - Calle 87 esq. 4 - Entradas anticipadas: 15303204 (Jerónimo) / 15574894 (Fermín) Taller de Esculturas - Madera y Pintura Jueves 27





Jueves 27 14:30 Hs. Jinete Azul - Calle 72 Nº 3254 - Más Info: 527997 / 15486249



Jinete Azul - Calle 72 Nº 3254 - Más Info: 527997 / 15486249 Taller Experimental de Arte - "Jugamos con los sentidos" Proyecciones, luz y arte 17 Hs. Talleres de plástica, danza, música, ajedrez. Jueves 27 De 15 a 17 Hs. Org. Dirección de Cutura - La Dulce Taller de Batucada - Prof. Leonardo Fistraiber Jueves 27 15:30 Hs. Fundación Educacional UPC - Av. 59 Nº 1798 Piso 1er piso Taller de Caricatura - Prof. Flavia Garcia Vega Circo al paso - Payaso Abelardo Viernes 28 12 Hs. Y 15 Hs. Galería Central - Calle 64 e/ 59 y 61 Sábado 29 12 Hs. Taller de Creación - Aros, collares, anillos … porcelana fría y más! Viernes 28 14:30 Hs. Jinete Azul - Calle 72 Nº 3254 - Más Info: 527997 / 15486249 Taller "El artes es mi vida" - Pintura sobre tela (llevar remera blanca) 17 Hs. "El brujito de Gulubú" - Teatro Infantil Viernes 28 15 Hs. Teatro Toledo - Avenida 75 y 58 - Más Info: (02262) 43-7402 Talleres para científicos: Historia - Juegos de la época del ñaupa Viernes 28 15:30 Hs. Org. Área de Museos Necochea - Centro Cultural Municipal - 62 Nº 2191 Taller de Mandalas - Prof. Roz Viernes 28 15:30 Hs. Fundación Educacional UPC - Av. 59 Nº 1798 Piso 1er piso Taller de Porcelana Fría - Prof. Mariela Purcalla Los Gingos Musiqueros - Musica para niñ@s Viernes 28 17:30 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Av. 59 Nº 1798 Piso 1er piso Julio Lacassgne - Tributo a Cacho Castaña Viernes 28 22:30 Hs. Elysium Resto Bar - Calle 83 esq. 4 - Reservas 422404 José Luis Rodriguez - Bailables Viernes 28 23 Hs. Bingo Golden Palace - Calle 64 esq. 61 Santo Pecado - Tributo a Arjona Viernes 28 23 Hs. Tom Jones Bar - Calle 87 esq. 4 Fiesta Maluca - En vivo: El Gordo Record & DJ Juani Laborda Viernes 28 23 Hs. Entradas anticipadas - Barceló Social Club - Calle 4 entre 75 y 77 Viejas Locas por Fachi & Abel Viernes 28 23:45 Hs. Om Teatro Bar - Calle 85 y 4 bis - Anticipadas con descuent Payaso Abelardo Sábado 29 14 Hs. Ernnan´s - Calle 83 y 4 bis Zumbathon - A beneficio Escuela 28 y CAAN Sábado 29 16:30 Hs. Escuela Nº 28 - Calle 85 Nº 342 - Entrada: 1 lavandina y alimento para perros. Más info: facebook Ani Sironi Chicho Capucho - Clown y Circo Sábado 29 17:30 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 esq. 4 - Frente al Playón del Casino - Consultas (02262) 52-9191 The Apple - Tributo a The Beatles Sábado 29 23:30 Hs. Bingo Golden Palace - Calle 64 esq. 61 Cromalina - Folklore para niñ@s Domingo 30 17:30 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 esq. 4 - Consultas (02262) 52-9191 "Le Prenóm", Dirección Arturo Puig y Selva Aleman - Teatro Lunes 31 8 Hs. Teatro Toledo - Avenida 75 y 58 - Más Info: (02262) 43-7402 Expo Arte Necochea 2017 Todos los dias 20:30 Hs Fundacion Educacional UPC - Avenida 59 entre 40 y 42 Muestra pictórica "Los pájaros de la angustia vienen y se van" de la artísta plástica Mabel Rosario Stivaletta De Lunes a Viernes Museo Casa del Faro de Quequén - Calle 535 Nº 542 Telas y Trapecio Adultos Todos los lunes 17 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 Frente al Playón del Casino - Consultas (02262) 52-9191 Acrobacias de piso para Niños Todos los martes 17:15 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 Frente al Playón del Casino - Consultas (02262) 52-9191 Club de Lectura Todos los martes 18 Hs. Centro Cultural de Necochea - Calle 54 Nº 3062 - Tel. (02262) 42-4117 Clases de Tango - Coord. Lucas Gentili Todos los martes 20:30 Hs. Almacén Murillo - Calle 65 y 70 Circo en el Aire para niños Todos los miércoles 17:15 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 Frente al Playón del Casino - Consultas (02262) 52-9191 Telas y Trapecio Adultos 18:30 Hs. Canto jóvenes y adultos Todos los jueves 17:15 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 Frente al Playón del Casino - Consultas (02262) 52-9191 Ciclo de cine y literatura de Ciencia Ficción - Coord. Camila Bassi & Marcelo de la Hera Todos los jueves 21:30 Hs. Salta La Térmica - Calle 81 N° 233 Peña en El Patio Jueves 21 Hs. El Patio de Atrás - Calle 54 Nº 3022 - Tel. (02262) 437226 Elongación y conciencia corporal Todos los viernes 15:30 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 Frente al Playón del Casino - Consultas (02262) 52-9191 Teatro para niños 17:15 Hs. La Hora del Cuento Todos los viernes 18 Hs. Centro Cultural de Necochea - Calle 54 Nº 3062 - Tel. (02262) 424117 Espacio de cine Todos los viernes 20 Hs. Centro Cultural de Necochea - Calle 54 Nº 3062 - Tel. (02262) 424117 Ciclo de Cine Todos los viernes Desde las 20 Hs. Centro Cultural de Necochea - Calle 54 Nº 3062 - Tel. (02262) 424117 Sonidos del Recuerdo - Dúo de guitarra y voz Jazz y otros estilos Todos los viernes 22 Hs. El Patio de Atrás - Calle 54 Nº 3022 - Tel. (02262) 437226 Circo Integral para niños Todos los sábados 11 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 Frente al Playón del Casino - Consultas (02262) 52-9191 Noche de música acústica nacional e internacional Todos los sábados 22 Hs. El Patio de Atrás - Calle 54 Nº 3022 - Tel. (02262) 437226 Tardes de cuentos y juegos Todos los domingos 15 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 - (02262) 52-9191 Baldosa Floja - Milonga 2° domingo de cada mes 21 Hs. Centro Asturiano - Calle 63 N° 2733 AGOSTO 163º Aniversario de Quequén Sábado 5 y Domingo 6 Desde 11 Hs. Plaza Hipólito Yrigoyen - Calle 519 y 560, Quequén 4º Charla Viajera Sábado 5 15 Hs. Cabañas Rio Quequén - Calle 22 y Ribera del Rio Quequén La Perestroika Sábado 5 Medianoche Hendrix Bar - Calle 85 entre 6 y 8 Día del Niño + Inauguración Domingo 6 11 Hs. Paseo de la Ribera entre 88 y 90 Casa Valentina - Comedia Emocional Martes 11 20:30 Hs. Teatro Toledo - Avenida 75 y 58 - Más Info: (02262) 43-7402 Espectáculo de Danza Sábado 12 21:30 Hs. Teatro Municipal Luis Sandrini - Calle 54 Nº 3080 - Entrada libre y gratuita Termas te nutre - Nutrición & Gastronomía Viernes 18 al Domingo 20 11 Hs. Termas del Campo - Más Info: 423795 / 427087 Ferragosto - Fiesta Italiana Sábado 19 y Domingo 20 Polideportivo Municipal - Av. 10 e/ 65 y 67 Gran Peña Fusión: Grupo Sushai & Claudio San Martín Sábado 19 22 Hs. Club Independiente - Calle 51 Nº 3240 "Historias con voz" - Jairo & Baglietto Domingo 20 Cine Teatro París - Avenida 59 entre 62 y 64 - Anticipadas: ADN Music, Kiosco Peralta y www.elalambretickets.com.ar "Los poderes del diseño" - Exposición y conferencia Viernes 25 20 Hs. Org. Sebastián Guerrini's Desing Island - Centro Cultural Necochea - Calle 54 Nº 3062 "Le Prenóm", Dirección Arturo Puig y Selva Aleman - Teatro Sábado 26 21 Hs. Teatro Toledo - Avenida 75 y 58 - Más Info: (02262) 43-7402 WinterFest Viernes 28 Medianoche Org. DJ Leo Correa Event's - Casabellha SEPTIEMBRE Jornadas de Celiaquía - Disertantes Eduardo Cueto Rúa y Natalia Giardino Sábado 2 y Domingo 3 Todo el día Hotel San Miguel - Calle 85 y 6 - Más Info: (02262) 529900 / 15568747 3° Encuentro de Murgas Viernes 8 al Domingo 10 Contacto: (02262) 15 653200 - Av. 10 y 91 - Parque Miguel Lillo Maratón de las 7 Iglesias - Kids, 3, 7 y 15 K Domingo 10 10 Hs. Calle 509 Nº 1465, Quequén -Más info:

www.maratondelas7iglesias.com.ar Prueba Atlética - 8K Domingo 17 10 Hs. Largada: Hogar Raimondi Av. 2 y Av. 75 Coraliada 2017 - Encuentro Internacional de Coros Jueves 28 al Domingo 1 Más info: www.coroaltamira.com.ar OCTUBRE 23° Mundial de Billar 5 Quillas 5 al 15 Club Rivadavia - Calle 64 entre 57 y 59 136 º Aniversario de Necochea - Fiesta de la Tradición Gaucha Jueves 12 Municipalidad de Necochea - ENTUR XIII Jornadas Nacionales de Antropología Biológica Viernes 13 al Miércoles 18 Más Info: Josefina Motti, 15300411 NOVIEMBRE 15° Retiro Nacional de Yoga y Meditación Viernes 3 al Domingo 5 18 Hs. Camping UATRE - Avenida 10 y 193 40° Jornada Notarial Bonaerense Miércoles 8 al sábado 11 Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires - Delegación Necochea - Calle 65 N° 2755 - www.jnb.org.ar XXIV Concurso Nacional de Piano Viernes 10 8 Hs. Centro Cultural de Necochea - Calle 54 Nº 3062 - Tel. (02262) 424117 XV Jornadas Deportivas Provinciales de Funcionarios y Magistrados Judiciales Jueves 16 al Domingo 19 Más info: (02262) 52-9300 / www.magistradosnecochea.com.ar Olimíadas ACEOSPRA 2017 Domingo 26 al Viernes 1 DICIEMBRE 17° Necochea Medita Sábado 2 21 Hs. Cine Teatro París - Avenida 59 entre 62 y 64 Inauguración de la Temporada Organiza ENTUR - www.necochea.tur.ar