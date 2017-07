EspectÃ¡culos y Eventos en Necochea y QuequÃ©n

En este sitio te ofecemos, elaborado por el Ente Necochea de Turismo (ENTUR), información para vecinos y turistas, sobre el calendario de espectáculos y eventos, para que tengan presente la agenda de todo lo que se puede hacer en Necochea, Quequén y la zona en el próximo fin de semana y el resto del 2017. AGENDA DE ACTIVIDADES CONFIRMADAS PARA EL 2 0 1 7 JULIO Ciclo de cine y literatura de Ciencia Ficción - Coord. Camila Bassi & Marcelo de la Hera Jueves 6 21:30 Hs. Salta La Térmica - Calle 81 N° 233 "Original, Laboratorio de clones" - Infantil Viernes 7 19 Hs. Teatro Toledo - Avenida 75 y 58 - Más Info: (02262) 43-7402 Chino Ibarguren - Latinos de ayer y hoy Viernes 7 22:30 Hs. Elysium Resto Bar - Calle 83 esq. 4 - Reservas (02262) 422404 Marcelo Zaffe - Latinos Viernes 7 23 Hs. Bingo Golden Palace - Calle 64 esq. 61 Charlie Moreno - Karaoke Viernes 7 23 Hs. Tom Jones Bar - Calle 87 esq. 4 Inauguración Multiespacio Paseo de la Ribera Sábado 8 Calle 29 e/ 88 y 90 - Paseo de la Ribera 1º Peña Folclórica Sábado 8 De 14 a 17 Hs. Escuela Municipal de Arte - Calle 62 Nº 2191 - Entrada libre y gratuita Concierto Coral - Fiestas patronales y 201° Aniversario de la Declaración de la Independencia Sábado 8 20 Hs. Parroquia Sta. María del Carmen - Calle 61 entre 58 y 60 - Llevar un alimento no perecedero Dúo Saxo y Piano - Rocío Migueles & Mariano Marquínez Sábado 8 20 Hs. Centro Cultural de Necochea - Calle 54 Nº 3062 - Tel. (02262) 424117 Adrián Jiménez & Roberto Porcio - Blues Tradicional Sábado 8 22 Hs. Che Borges - Calle 61 Nº 2545 - Reservas (00262) 52-2446 La Mezcla - En vivo Sábado 8 23 Hs. Tom Jones Bar - Calle 87 esq. 4 Actitud Solidaria - Carrera pedestre 21K, 10K y 3K Domingo 9 10 Hs. Parque Miguel Lillo - Más info en www.actitudsolidaria.com.ar Gala de Invierno - Mariela Carrizo, Estudio de Danza y Arte Domingo 9 17 Hs. Teatro Municipal Luis Sandrini - Calle 54 Nº 3080 Chango Fiscina, Samai Shurak, Los Rocas - Folklore, Especial Día de la Independencia Domingo 9 Desde 19 Hs. Bingo Golden Palace - Calle 64 esq. 61 Baldosa Floja - Milonga Domingo 9 21 Hs. Centro Asturiano - Calle 63 N° 2733 10º Aniversario La Sardiñola Jueves 13 18 Hs. La Sardiñola - Calle 64 esq. 67 Jeites - Presentación CD "Mi Sol Mayor" Viernes 14 21 Hs. Teatro Toledo - Avenida 75 y 58 - Más Info: (02262) 43-7402 Nelson Lucero - Melódicos Viernes 14 23 Hs. Bingo Golden Palace - Calle 64 esq. 61 Jorge Arias y Los Pampeanos Galacticos Sábado 15 21 Hs. Centro Cultural de Necochea - Calle 54 Nº 3062 - Tel. (02262) 424117 Juguetes Perdidos - Misa Ricotera Sábado 15 23 Hs. Om Teatro Bar - Calle 85 y 4 bis - Entradas: ADN Music, calle 61 Nº 2813 Científicos del Palo - Rock Sábado 15 Medianoche Hendrix Bar - Calle 85 entre 6 y 8 VACACIONES DE INVIERNO (DEL 17 al 28) "La granja de Cachimbo" - Teatro Infantil Lunes 17 15 Hs. Teatro Toledo - Avenida 75 y 58 - Más Info: (02262) 43-7402 Especial Día del Amigo Miércoles 19 22:30 Hs. Tom Jones Bar - Calle 87 esq. 4 Fandango - Show latinos Jueves 20 21:30 Hs. Elysium Resto Bar - Calle 83 esq. 4 - Reservas (02262) 422404 Faina y Escobi Yon Domingo 16 al Viernes 28 Todos los días 16 y 17:30 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 - (02262) 52-9191- Entrada libre y gratuita Ariel Domínguez - Mago Viernes 21 y Sábado 22 15:30 Hs. Teatro Municipal Luis Sandrini - Calle 54 Nº 3080 Matías Muñoz - Tributo a Rodrigo - Especial Día del Amigo Viernes 21 23 Hs. Bingo Golden Palace - Calle 64 esq. 61 1º Encuentro Cervecero de Necochea - Degustación y música en vivo Sábado 22 18 Hs. Org. ENTUR y Producción - Centro Cultural de Necochea - Calle 54 Nº 3062 - Tel. (02262) 424117 Essperimento, un show fallido - Teatro Sábado 22 21 Hs. Teatro Toledo - Avenida 75 y 58 - Más Info: (02262) 43-7402 Enduro Pale Sábado 22 y Domingo 23 Org. Alta Velocidad - Av. 2 y 79 - Info www.enduropaleargentina.com.ar Pinocho - Teatro Domingo 23 y Lunes 24 17 Hs. Teatro Municipal Luis Sandrini - Calle 54 Nº 3080 - Entrada libre y gratuita "El Mago de Oz" - Teatro Infantil Domingo 23 15 Hs. Teatro Toledo - Avenida 75 y 58 - Más Info: (02262) 43-7402 Nicolás De Tracy - Stand Up Domingo 23 21 Hs. Teatro Municipal Luis Sandrini - Calle 54 Nº 3080 "El brujito de Gulubú" - Teatro Infantil Viernes 28 15 Hs. Teatro Toledo - Avenida 75 y 58 - Más Info: (02262) 43-7402 José Luis Rodríguez - Bailables Viernes 28 23 Hs. Bingo Golden Palace - Calle 64 esq. 61 The Apple - Tributo a The Beatles Sábado 29 23:30 Hs. Bingo Golden Palace - Calle 64 esq. 61 Telas y Trapecio Adultos Todos los lunes 17 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 Frente al Playón del Casino - Consultas (02262) 52-9191 Acrobacias de piso para Niños Todos los martes 17:15 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 Frente al Playón del Casino - Consultas (02262) 52-9191 Club de Lectura Todos los martes 18 Hs. Centro Cultural de Necochea - Calle 54 Nº 3062 - Tel. (02262) 42-4117 Circo en el Aire para niños Todos los miércoles 17:15 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 Frente al Playón del Casino - Consultas (02262) 52-9191 Telas y Trapecio Adultos 18:30 Hs. Prácticas de tango Todos los miércoles 20 Hs. Almacén Murillo - Calle 65 y 70 Canto jóvenes y adultos Todos los jueves 17:15 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 Frente al Playón del Casino - Consultas (02262) 52-9191 Ciclo de cine y literatura de Ciencia Ficción - Coord. Camila Bassi & Marcelo de la Hera Todos los jueves 21:30 Hs. Salta La Térmica - Calle 81 N° 233 Elongación y conciencia corporal Todos los viernes 15:30 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 Frente al Playón del Casino - Consultas (02262) 52-9191 Teatro para niños 17:15 Hs. La Hora del Cuento Todos los viernes 18 Hs. Centro Cultural de Necochea - Calle 54 Nº 3062 - Tel. (02262) 424117 Espacio de cine Todos los viernes 20 Hs. Centro Cultural de Necochea - Calle 54 Nº 3062 - Tel. (02262) 424117 Muestra pictórica "Los pájaros de la angustia vienen y se van" de la artísta plástica Mabel Rosario Stivaletta De Lunes a Viernes Museo Casa del Faro de Quequén - Calle 535 Nº 542 Peña en El Patio Jueves 21 Hs. El Patio de Atrás - Calle 54 Nº 3022 - Tel. (02262) 437226 Baldosa Floja - Milonga 2° domingo de cada mes 21 Hs. Centro Asturiano - Calle 63 N° 2733 Circo Integral para niños Todos los sábados 11 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 Frente al Playón del Casino - Consultas (02262) 52-9191 Noche de música acústica nacional e internacional Todos los sábados 22 Hs. El Patio de Atrás - Calle 54 Nº 3022 - Tel. (02262) 437226 Tardes de cuentos y juegos Todos los domingos 15 Hs. La Carpa Espacio Cultural - Calle 91 y 4 - (02262) 52-9191 Expo Arte Necochea 2017 Todos los dias 20:30 Hs Fundacion Educacional UPC - Avenida 59 entre 40 y 42 Ciclo de Cine Todos los viernes Desde las 20 Hs. Centro Cultural de Necochea - Calle 54 Nº 3062 - Tel. (02262) 424117 Sonidos del Recuerdo - Dúo de guitarra y voz Jazz y otros estilos Todos los viernes 22 Hs. El Patio de Atrás - Calle 54 Nº 3022 - Tel. (02262) 437226 AGOSTO 4º Charla Viajera Sábado 5 15 Hs. Cabañas Río Quequén - Calle 22 y Ribera Casa Valentina - Comedia Emocional Viernes 11 20:30 Hs. Teatro Toledo - Avenida 75 y 58 - Más Info: (02262) 43-7402 Espectáculo de Danza Sábado 12 21:30 Hs. Teatro Municipal Luis Sandrini - Calle 54 Nº 3080 - Entrada libre y gratuita SEPTIEMBRE Jornadas de Celiaquía - Disertantes Dr. Eduardo Cueto Rúa y Lic. Natalia Giardino Sábado 2 y Domingo 3 Todo el día Hotel San Miguel - Calle 85 y 6 - Más Info: (02262) 529900 / 15568747 3° Encuentro de Murgas Viernes 8 al Domingo 10 Contacto: (02262) 15 653200 - Av. 10 y 91 - Parque Miguel Lillo Maratón de las 7 Iglesias - Kids, 3, 7 y 15 K Domingo 10 10 Hs. Calle 509 Nº 1465, Quequén -Más info:

www.maratondelas7iglesias.com.ar Prueba Atlética - 8K Domingo 17 10 Hs. Largada: Hogar Raimondi Av. 2 y Av. 75 Coraliada 2017 - Encuentro Internacional de Coros Jueves 28 al Domingo 1 Más info: www.coroaltamira.com.ar OCTUBRE 23° Mundial de Billar 5 Quillas 5 al 15 Club Rivadavia - Calle 64 entre 57 y 59 Aniversario de Necochea - Fiesta de la Tradición Gaucha Jueves 12 Municipalidad de Necochea - ENTUR NOVIEMBRE 15° Retiro Nacional de Yoga y Meditación Viernes 3 al Domingo 5 18 Hs. Camping UATRE - Avenida 10 y 193 40° Jornada Notarial Bonaerense Miércoles 8 al sábado 11 Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires - Delegación Necochea - Calle 65 N° 2755 - www.jnb.org.ar XXIV Concurso Nacional de Piano Viernes 10 8 Hs. Centro Cultural de Necochea - Calle 54 Nº 3062 - Tel. (02262) 424117 Olimíadas ACEOSPRA 2017 Domingo 26 al Viernes 1 DICIEMBRE 17° Necochea Medita Sábado 2 21 Hs. Cine Teatro París - Avenida 59 entre 62 y 64 Inauguración de la Temporada Organiza ENTUR - www.necochea.tur.ar