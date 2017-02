Espectáculos y Eventos en Necochea y Quequén

En este sitio te ofecemos, elaborado por el Ente Necochea de Turismo (ENTUR), información para vecinos y turistas, sobre el calendario de espectáculos y eventos, para que tengan presente la agenda de todo lo que se puede hacer en Necochea, Quequén y la zona en esta temporada de verano 2016/2017.

Inauguración de nuevos puestos turísticos



Este viernes 10, a las 11, el Ente Necochea de Turismo (ENTUR) inaugurará dos nuevos puestos de información turística en los accesos a la ciudad.

Uno de ellos estará ubicado en Avenida 59 y 114, para quienes ingresan desde la Ruta 228 y allí será el acto de apertura con la presencia del Intendente Municipal, Dr. Facundo López y el Presidente del ENTUR, Eduardo Otero junto a otras autoridades y funcionarios.

Estas nuevas incorporaciones están equipadas para que el turista se acerque a recabar todo tipo de información necesaria para su estadía, todas las actividades que se realizan, lugares de interés turístico, gastronomía y alojamiento, entre otros.

El mismo día comenzará a funcionar otro punto de información ubicado en la rotonda de Ruta 227 y Avenida Circunvalación (Quequén).





10° Rosario Gigante Iluminado en la Arena



Todos los años, la comunidad de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes invita a participar del Rosario Gigante iluminado el sábado 11 de febrero, a las 21:30 horas.

La celebración, tendrá lugar en la Rambla Municipal, sobre la arena (Av. 2 y 83) de Necochea, previa procesión que partirá a las 21horas, desde la iglesia ubicada en 6 entre 83 y 85, por la calle 85 y se dirigirá hacia la Rambla.

Esta rosario se encuentra enmarcada dentro de la celebración patronal de Nuestra Señora de Lourdes y se arma sobre la arena misma, formando un circulo de unos 30 metros de diámetro, en cuyo perímetro se colocan 59 luminarias (del tipo electrónicas - LED), que se van encendiendo a medida que avanzan los Padrenuestros y Avemarías. Finalmente también se enciende una gran cruz, produciendo un impactante efecto visual que acompaña la llegada de la noche junto al mar.

No solo es el aniversario de Nuestra Señora de Lourdes, también se celebran los 60 años de la creación de la Parroquia.

Esta conmemoración, cuenta con el apoyo del Ente Necochea de Turismo (ENTUR).



Show internacional de MTX BMX MTB Demo Skateboard (Motos, bicicletas y tablas)



Este evento deportivo extremo, será los días 10, 11 y 12 de febrero de 18 21 horas en el predio Tu Tempo de avenida 75 y 46 de la ciudad de Necochea.

Habrá demostración de FMX, Dirtjump y Skate. A su vez, se exhibirán marcas y productos de diferentes empresas.

Un super festival extremo en la ciudad para no perdérselo este fin de semana.

Mas info en Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla





Torneo de Longboard Surf Classic- Copa Entur



Se viene la 5ta edición del torneo de Longboard Surf Classic, para los días 11 y 12 de febrero, a las 9, en el Complejo La Hélice- El Maderón, de Quequén.

Vendrán participantes de todo el país e invitados especiales en las categorías Trials, Open, Damas Open, Juniors (hasta 18 años mixto) y Legend (mayores de 40 años).

No solo habrá competencia de Longboard, también bandas en vivo, acompañando a los surfistas y público que desee pasar un día de playa diferente.

Para inscribirse y consultar pueden hacerlo a Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla o al (02262) 15-478708.

Este certamen es organizado por la Asociación de Surf Necochea Quequén, fiscalizado por la Asociación Argentina de Surf, y cuenta con el apoyo del Ente Necochea de Turismo (ENTUR).





Carrera de aguas abiertas en Homenaje a Eduardo Otero



La Asociación Deportiva Arenas realizará el domingo 12 de febrero a las 8, la carrera en Homenaje a Eduardo Otero festejando el día de la natación.

La competencia tendrá como punto de encuentro el Rowing Club, donde se concentrarán los nadadores para después partir todos juntos hasta la largada.

Serán 8 kilómetros de recorrido principal y una prueba de integración de 4 km.

Para mayor información, comunicarse al (02262) 15 576263. La inscripción también estará abierta el mismo día de la prueba.

La competencia cuenta con el apoyo del Ente Necochea de Turismo (ENTUR).

Entre los objetivos de la Asociación está el de realizar este tipo de pruebas y lo recaudado destinarlo a los gastos de traslado de sus nadadores promocionales y federados a las distintas competencias de nivel provincial y nacional durante todo el año.