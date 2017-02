Necochea nuevamente la elegida

Durante este fin de semana, Necochea fue nuevamente el lugar elegido por los visitantes para pasar sus vacaciones, como siempre, teniendo en cuenta las diferentes opciones que nuestra ciudad tiene para brindar. Empecemos entonces por los teatros. Días viernes, sábado y domingo presentando diferentes obras teatrales, para grandes y chicos, también shows musicales, con mucho público!

Los eventos deportivos al aire libre no faltaron. Por ejemplo, el día sábado en la playa uno de los eventos fue la competencia de fisicoculturismo, con más de 60 participantes de varios lugares de la Argentina e inclusive representantes de Paraguay y Bolivia junto a su familia.

El día domingo, nada paró a los atletas de La Carrera de Necochea, que fueron más de 440 los que dijeron presente, y llegaron de todo el país para esta gran competencia.

La gran variedad de ofertas gastronómicas, también invitar a acompañar este primer fin de semana de febrero.

Los eventos culturales también se destacan en nuestra ciudad, con fiestas, exposiciones y recitales. También estuvieron muy concurridos los diferentes museos y galerías.

Sumemos también los paisajes que Necochea brinda día a día, desde el río, el parque, el puerto, la playa y más.

Cada vez estamos mas conectados!



Exitoso torneo de Fitness Necochea Classic 2017 Con un gran éxito de participantes se llevó a cabo el sábado el campeonato de Fitness Necochea Classic 2017, competencia única en Sudamérica.

Hubo más de 60 participantes de todo el país, Bolivia y Paraguay y fue fiscalizado bajo las reglas deportivas de la Federación Argentina de Asociaciones Provinciales de Musculación (FAM) y de la Federación Internacional de Físico Culturismo y Fitness (IFBB).

Cada uno de los participantes hizo dos pasadas mostrando sus desarrollados grupos musculares, frente a 9 jueces nacionales e internacionales.

En caballeros Men Psyque Junior el ganador fue el necochense Facundo Ferrer; Man Psyque Master, Fabián Barros de Mar de Ajó, en Men Psyque Senior talla baja Gerardo Molina de González Catán y en Men Psyque talla alta Senior Cristian Juncos de Campana, Men Psyque Master media alta Alfredo Avila de Pinamar y Men Psyque Master talla alta Sergio Wagner de Bahía Blanca.

Las ganadoras en la categoría damas fueron en Bikini Cadete la necochense Melanie Vucerich, Bikini Junior Tania Caceres de González Catán, Bikini Master Vanina Zapata de San Martín provincia de Buenos Aires, en Bikini Gran Master Marisol Cossi de Tigre (ganadora por segundo año consecutivo), en Wellness Celeste Corvalán de Necochea, y en Bikini Senior talla baja la necochense Tamara Stefanutti.

Para finalizar, la categoría Over All que tanto en caballeros y damas se dirime entre los vencedores de las distintas categorías y otorgaba en esta oportunidad los pasajes para el prestigioso torneo "Arnold” a desarrollarse en Brasil en abril próximo fueron, en caballeros Alfredo Avila y damas Vanina Zapata. Te podés seguir anotando para la Tecnicatura en Turismo Hasta el próximo miércoles 8, los interesados podrán dirigirse a la Dirección de Educación o al Creap. “Hoy empezó el curso de ingreso en el trayecto formativo, pero tuvimos que regularizar una situación y por eso desde la Facultad de Ciencias Económicas de Mar del Plata nos dieron una prórroga por 48 horas más”, aseveró la directora del área, Jesica Arce Escuchar a Jesica Arce: Click acá La Dirección de Educación municipal, a cargo de Jesica Arce, anuncia que la inscripción para la Tecnicatura universitaria en Turismo se extendió hasta el próximo miércoles 8, razón por la que los interesados se podrán acercar a la mencionada área municipal, que funciona en el subsuelo del Centro Cívico, o al Creap, que atiende en la Dirección de Juventud, en calle 54 entre 57 y Av. 59. Al respecto, Arce manifestó que “hoy empezó el curso de ingreso en el trayecto formativo, pero tuvimos que regularizar una situación y por eso desde la Facultad de Ciencias Económicas de Mar del Plata nos dieron una prórroga por 48 horas más”. Aseveró que dado los tiempos ajustados “se le pide al alumno como inmediato un correo electrónico y un DNI, porque con esos datos ya le envían una clave de usuario para ingresar al aula virtual del trayecto formativo”. “La cursada empezaría la primera semana de abril en el Centro Cultural, los miércoles, jueves y viernes de 10 a 14:30”, recordó en el cierre la funcionaria. Para más datos, los jóvenes se podrán dirigir al email Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla o al facebook Creap Necochea. Vale destacar que esta carrera y otras llegan este año a nuestro Distrito tras la firma de un convenio entre el intendente Dr. Facundo López y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Reemplazo de luminarias en la recova de Avenida 2 Se cambian los viejos artefactos por nuevos, mejorando las condiciones estéticas y la iluminación del tradicional paseo. Continuando con las labores contempladas dentro del plan de mantenimiento y puesta en valor del sector costero, la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Obras Públicas, está ejecutando el recambio de las luminarias existentes por otras nuevas de mejores condiciones técnicas, como así también la totalidad de la instalación eléctrica, cañerías, cajas, etc. A la fecha, ya se han colocado 80 nuevos artefactos, previéndose la instalación de 40 más en los próximos días, completando así el trabajo previsto en el sector comprendido entre Avenida 75 y calle 89. La nueva luminaria está compuesta por artefactos con base de fundición de aluminio, tulipas de policarbonato y lámparas de bajo consumo de luz fría de 75 w.

El balcarceño Cichilitti se quedó con La Carrera de Necochea La copiosa lluvia no fue obstáculo para la realización de la 12ª edición de La Carrera Necochea, organizada el domingo 5 por Deporte para Todos, donde se impuso nuevamente el balcarceño Agustín Cichilitti.

El ganador por cuarto año consecutivo, fue seguido por Ulises Sanguinetti de Tres Arroyos y tercero resultó el keniata Julius Rono.

También en los 10 kilómetros para mujeres, la ganadora fue Mariana Borelli, seguida por Sofía Luna, también de Mar del Plata y tercera, Andrea Latapie, de Laprida.

En silla de ruedas, se impuso Aníbal Urbano, seguido por Angel Casquet y Héctor López Camello.

En categoría no videntes, el primer puesto lo obtuvo José Luis Urteaga, segundo Rubén Gustavo Sosa, de Capital Federal y tercero Osvaldo Soria, de Tucumán.

En la prueba de 5 km, el ganador fue Jonathan López quien representa a Deporte para Todos, seguido por Alejandro Traversa y tercero, Claudio Martínez.