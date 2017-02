Necochea, la mejor playa en Buenos Aires

A continuación transcribo la nota que con gran alegría leí en la pagina web www.mariajesus.co, la que esta acompañada de hermosas fotos de su visita a Necochea.

El fin de semana pasado me escapé a Necochea, la ciudad con la mejor playa de la costa atlántica argentina, a 500 km (5,5 horas en auto aprox.) de la Ciudad de Buenos Aires.

¡Tengo motivos de sobra para decir que es la mejor! Y no sólo por ser tan extensas y amplias (algunas zonas son de hasta 300 m de ancho), sino también porque ofrece todo tipo de actividades y servicios, para todos los gustos. Por un lado, están las playas con balnearios privados que cuentan con estacionamiento, restaurante, baños privados, alquiler de carpas o sombrillas, que son los elegidos por aquellos dispuestos a gastar un poco más pero estar más cómodos.

Sino están las playas con bajada pública que no ofrecen ningún servicio, pero en algunas está permitido bajar con camioneta 4x4 y llevar tus propias comodidades (sombrilla, reposera, conservadora, etc.) y no gastar tanto.

En ambos casos vas a poder disfrutar de la misma playa, con un mar divino tanto para nadar como para hacer surf o pescar, y hacer la tradicional caminata desde la escollera hasta el muelle que son alrededor de 5 km.

Para que conozcan un poco más de qué se trata, les comparto algunas de las fotos que saqué durante el finde: Click acá Gracias María Jesus en nombre de todo Necochea y Quequén!!!