Espectáculos y Eventos en Necochea y Quequén

FEBRERO 2017

El Show de Fainá y Escobi Yon

Todos los días | 20:30 y 22:00 HS. La Carpa Espacio Cultural Calle 4 y 91 Ver más

Claudio San Martín

Miércoles | 1 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más

Bajo Terapia – Comedia

Miércoles | 1 22:00 HS. Teatro Toledo Avenida 75 y 58 Ver más

La Jam Funk – Jazz, funk & Latin

Miércoles | 1 23:00 HS. El Point Restobar Avenida 2 casi Pinolandia - Parque Miguel Lillo Ver más

Iguales al resto – Stand up

Jueves | 2 21:00 HS. Teatro Toledo Avenida 75 y 58 Ver más

Payuca – Folklore

Jueves | 2 22:00 HS. Decanter Vino y Sabores Calle 60 e/ 63 y 65 (02262) 15-587773 Ver más

Bohemia Rock ‘La danza de la vida’ – En vivo

Jueves | 2 Medianoche HS. Hendrix Bar Calle 85 N° 328 Ver más

Boconas – Rock Hawaiano

Jueves | 2 23:00 HS. El Point Restobar Avenida 2 casi Pinolandia - Parque Miguel Lillo Ver más

Santo Pecado – Tributo Arjona

Jueves | 2 Medianoche HS. Tom Jones Bar Calle 87 y 4 Ver más

Martha Argerich y Daniel Barenboim – Lírico

Jueves | 2 20:00 HS. Centro Cultural Necochea Calle 54 entre 61 y 63 Ver más

6º Fiesta de los Pescadores

Viernes al domingo | 3 al 5 Desde las 20:00 HS. Avenida 10 entre 59 y 63 Ver más

Héctor Ángel – Cumbia

Viernes | 3 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más

Miau – Trío

Viernes | 3 23:30 HS. La Sardiñola Bar Calle 67 y 64 (02262) 15-548747 Ver más

La Patria de mis sueños – Muestra de Víctor Fernández

Viernes | 3 19:30 HS. Museo Casa del Faro de Quequén Calle 535 Nº 542 (02262) 45-1280 Ver más

Jarana – Cumbia & Cachengue

Viernes | 3 23:00 HS. El Point Restobar Avenida 2 casi Pinolandia - Parque Miguel Lillo Ver más

Envueltos en Esferas Eléctricas – Rock

Viernes | 3 Medianoche HS. Hendrix Bar Calle 85 N° 328 Ver más

Circo del Mar – Rock

Viernes | 3 21:00 HS. Jamming Quequén Bar Avenida 502 N° 1685 (02262) 15 59 1651 Ver más

Campeonato de Fisicoculturismo y Fitness

Sábado | 4 16:00 HS. Balneario Egeón Av. 2 y 79 Ver más

Valeria del mar, Violeta y La Pirámide y Vecinos en Vivo + Muestra + Feria

Sábado | 4 19:00 HS. Almacén Murillo Calle 65 y 70 Ver más

Sunino y Los Ases de la Bahía – Recital

Sábado | 4 23:00 HS. Lo de Laura Costa Bonita Ver más

The Apples – Tributo a The Beatles

Sábado | 4 23:00 HS. El Point Avenida 2 y Pinolandia Ver más

Hugo Lobo & Jarana – Cumbia & Dancing

Sábado | 4 Medianoche HS. OM Teatro Bar Calle 85 y 4 bis Ver más

12° Edición – La Carrera de Necochea / Prueba Pedestre – 5K y 10K

Domingo | 5 8:30 HS. Hotel 8 de Octubre Avenida 10 y 83 (02262) 15-406204 Ver más

Los Sonámbulos – Rock Nacional

Domingo | 5 23:00 HS. El Point Restobar Avenida 2 casi Pinolandia - Parque Miguel Lillo Ver más

Quiksilver & Roxy Surf Camp II

Lunes y Martes | 6 y 7 HS. Escuela de Surf Gran Z Inscripciones en www.quiksilver.com.ar y www.roxy.com.ar Ver más

Cacho Garay

Lunes | 6 22:00 HS. Teatro Toledo Avenida 75 y 58 Ver más

Jornadas de Fútbol playa – Categoría 2005

Lunes y Martes | 6 y 7 HS. Complejo Tarsis Avenida 2 y 83 Ver más

Quique y Maribel – Latinos

Miércoles | 8 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más

5° Aniversario de Termas del Campo

Miércoles al Domingo | 8 al 12 Todo el día HS. Complejo Termas del Campo Médano Blanco www.medanoblanco.com (02262) 423795 / 427087 Ver más

Torneo de Verano de Hockey – Cat. 2001 y anteriores

Jueves a Sábado | 9 a 11 HS. Polideportivo Municipal Avenida 10 y 67 Ver más

“Rayuela” – Magalí Tajes & Uke Geraci – Stand Up

Jueves | 9 22:00 HS. Teatro Toledo Avenida 75 y 58 Ver más

Gaby “La Morocha” – Tango

Jueves | 9 21:00 HS. Che Borges Calle 61 N° 2545 Ver más

12a Fiesta Provincial del Transportista

Viernes al Domingo | 10 al 12 HS. Avenida Almirante Brown y 520 - Quequén Ver más

Julio Lacassagne – Tributo a Cacho Castaña

Viernes | 10 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más

Ana Prada – En Vivo

Viernes | 10 22:00 HS. Centro Cultural Necochea Calle 54 N° 3062 Ver más

Nicky Chantaz – Rock

Viernes | 10 23:30 HS. La Sardiñola Bar Calle 67 y 64 (02262) 15-548747 Ver más

Show internacional de MTX BMX MTB Demo Skateboard (Motos, bicicletas y tablas)

Viernes al Domingo | 10 al 12 18:00 a 21:00 HS. Predio Tu Tiempo Avenida 75 y 46 Ver más

Extinguidas – Teatro

Viernes | 10 22:00 HS. Teatro Toledo Avenida 75 y 58 Ver más

Let it be – Hernán Piquín

Viernes | 10 22:00 HS. Cine Teatro París Avenida 59 entre 62 y 64 Ver más

Marcelo San Juan – Música en vivo

Viernes | 10 22:00 HS. Che Borges Calle 61 N° 2545 Ver más

“Estocolmo” de Pablo Albarello – Julio Pérez, Nano Benzal & Carlos Etcheverry

Viernes | 10 22:00 HS. Teatro Municipal Luis Sandrini Calle 54 N° 3080 (02262) 42-5705 Ver más

10° Rosario Gigante Iluminado en la Arena

Sábado | 11 21:30 HS. Rambla Municipal Av. 2 y 83 Ver más

Los Reventados del Ritmo – Corsos

Sábado | 11 18:00 HS. Plaza Dardo Rocha Avenida 59 y 58 Ver más

Tributo a Guns and Roses & Tributo a Metallica

Sábado | 11 Medianoche HS. Hendrix Bar Calle 85 N° 328 Ver más

Quequén Longboard Surf Classic – Copa ENTUR

Sábado y Domingo | 11 y 12 9:00 HS. Complejo La Hélice - El Maderón Avenida 502 y 533 - Quequén Ver más

Arritmia tanguera

Sábado | 11 22:00 HS. Teatro Toledo Avenida 75 y 58 Ver más

Nico Favio – Música en vivo

Sábado | 11 22:00 HS. Che Borges Calle 61 N° 2545 Ver más

Vera – Música en vivo

Sábado | 11 23:30 HS. La Sardiñola Restobar Calle 67 y 64 (02262) 15 54 8747 Ver más

4° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Sábado | 11 19:00 HS. Patio Cervecero 'La dulzura' Calle 50 y 115 Ver más

Carrera Aguas Abiertas – Día de la Natación – Homenaje a Eduardo Otero – 8K

Domingo | 12 HS. Ver más

2° Festival de Música Independiente en Necochea

Domingo | 12 21:00 HS. Centro Cultural Necochea Calle 54 N° 3062 Ver más

Mi pequeño Pony – Infantil

Domingo | 12 21:00 HS. Teatro Toledo Avenida 75 y 58 Ver más

Jornadas de Fútbol – playa. Categoría 2005

Lunes y Martes | 13 y 14 HS. Complejo Tarsis Avenida 2 y 83 Ver más

Carlos Daguerre – Tributo a Leo Mattioli

Miércoles | 15 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más

“Mirá quien vino”

Miércoles | 15 22:00 HS. Teatro Toledo Avenida 75 y 58 Ver más

XV° Torneo de Padel Copa Necochea Verano 2017

Jueves al Domingo | 16 al 19 HS. Consultas e inscripciones (02262) 15571507 - 15485674 Ver más

Encuentro de Hockey – Club Albatros LP

Jueves al Domingo | 16 a 19 HS. Polideportivo Municipal Avenida 10 y 67 Ver más

La Furia – Cumbia

Viernes | 17 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más

Campamento de Entrenamiento de Atletismo (velocidad y salto)

Viernes al Domingo | 17 al 19 HS. Polideportivo Municipal Avenida 10 y 67 Ver más

Dualetas 2017 – Carrera en el mar

Domingo | 19 9:00 HS. Largada Terrazas - Llegada Zeus Organiza Grupo de Investigación y Desarrollo Salvamento Acuático Ver más

Avril y Fer – Humor

Miércoles | 22 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más

“Congeladas” – Infantil

Miércoles | 22 20:30 HS. Teatro Toledo Avenida 75 y 58 Ver más

Matías Muñoz – Tributo a Rodrigo

Viernes | 24 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más

3° Festival de Música Independiente “Vasos y Besos”

Viernes al Lunes | 24 al 27 22:00 HS. Org. Agrupación Indiegesta Facebook Agrupacion IndieGesta Ver más

Campamento Nacional de Educadores Scouts “CANAES” 2017

Sábado al Martes | 25 al 28 HS. Campo Scout Avenida 10 y 139 www.scouts.org.ar Ver más

“Jaque a la Reina” – Baby Etchecopar

Sábado | 25 22:00 HS. Teatro Toledo Avenida 75 y 58 Ver más

Encuentro de Hockey

Sábado al Martes | 25 al 28 HS. Polideportivo Municipal Avenida 10 y 67 Ver más

Torneo de Beach Cestoball

Sábado al Martes | 25 al 28 HS. Complejo Tarsis Avenida 2 y 83 (02262) 520461 Ver más

“Opus Gato” – Gato Peters – Humor

Domingo | 26 22:00 HS. Teatro Toledo Avenida 75 y 58 Ver más

Jarana – En vivo & Los Reventados del Ritmo – Murga

Lunes | 27 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más

Tetra Beach 2017

Martes | 28 Desde las 10:00 HS. Playa Avenida 2 y 79 Ver más

MARZO 2017

Carrera Pedestre Conmemoración “Día de la Mujer” – 3K