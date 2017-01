Casi 8 mil personas visitaron los museos en enero

El número superó ampliamente las expectativas de las autoridades del Histórico y del de Ciencia Naturales en el Parque Miguel Lillo. Desde la Dirección del área, Mariano Colombo sostuvo que “los museos son el destino de turismo cultural más atrayente de la ciudad”. Enero llega a su fin y desde el área de Museos se trazó un balance muy bueno de lo que fueron las visitas al espacio Histórico y al de Ciencias Naturales. En tal sentido, con referencias tomadas hasta el viernes 27 inclusive, casi 8 mil personas pasaron por los tradicionales lugares del Parque Miguel Lillo. Vale destacar que ambos museos, desde la gestión de Facundo López, han tenido un fuerte impulso, trabajando junto con la Dirección de Educación, ENTUR, y demás áreas. En tal sentido, el director, el Dr. Mariano Colombo, definió que “sabíamos que iba a venir gente a los museos, pero no sabíamos qué cantidad. Hasta ahora se acercaron unas 8 mil personas, más de 3 mil para el Museo de Ciencias Naturales, y casi 5 mil para el Histórico”. Escuchar de Mariano Colombo: Click acá Asimismo, aseguró que las nuevas salas del Histórico fueron recibidas positivamente por el público. “La gente tomó muy bien las propuestas, al menos por lo que se deja ver en los comentarios en los libros de entrada. La mayoría son positivos, no sólo por tener salas nuevas, sino también por el recambio de estilo, con algo más interactivo y temas nuevos”. Aunque cree que de por sí, la gente nunca dejó de interesarse por ir a un museo, destacó que “hay muchas variables para entender por qué la gente está yendo a los museos, han tenido muy buena prensa, hemos estado activos durante todo el año y eso ayuda”, además de que “los museos no tienen un costo fijo de entrada y todo el público puede ingresar a hacer la visita”, manifestó. Aunque reconoció que “nos dimos cuenta que tendremos que trabajar durante todo este 2017 muy fuerte para la temporada que viene instalarlos más a nivel cartelería y folletería, y trabajar de manera más mancomunada con el ENTUR, que lo hemos hecho, pero reforzarlo más aún”. Sostuvo a su vez que el influjo de gente tan alto marca que “los museos son el destino de turismo cultural más atrayente de la ciudad”, y no tuvo dudas en marcar la importancia de los nuevos horarios. “Los cambios han sido muy beneficiosos para la institución, estamos de miércoles a domingo de 10 a 13 y de 16 a 18”, informó. Vale aclarar que en cuanto a estadísticas, las mismas son tomadas por personal del museo, sumado a una encuesta pormenorizada acerca de la procedencia de cada persona, cómo conoció el museo o cómo se acercó el mismo. Esos datos, se detallarán con precisión en los próximos días.