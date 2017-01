Noticias de Turismo de Necochea y Quequén

*Beach vóley: las doradas Gallay y Klug brindaron una clínica abierta - *Multitudinaria clínica de Fernado Cavenaghi en Necochea - *Con gran convocatoria se corrió la Río Mar - *Lejos de la bestia fue todo un éxito en Necochea - *Trailer de la provincia de Buenos Aires - *Trepate sigue hasta el 31 de enero - Beach vóley: las doradas Gallay y Klug brindaron una clínica abierta Con epicentro en el complejo Sahara, las medalla de oro en el Panamericano de Canadá brindaron conceptos tácticos y técnicos a los chicos presentes. Antes, jugaron un partido con el intendente Dr. Facundo López y el presidente del ENTUR, Eduardo Otero. Escuchar audio de la nota: Click acá Una clínica abierta a puro beach vóley se realizó en la arena del complejo Sahara, ocasión en la que las medallistas de oro panamericano y representantes olímpicas, Ana Gallay y Georgina Klug, les brindaron a los más pequeños, y algunos no tantos, conceptos relacionados con esta disciplina que año tras año viene en notable crecimiento.

Quienes estuvieron presentes, y se dieron el gusto de jugar un partido con las protagonistas ante la atenta mirada de varios curiosos, fueron el intendente municipal, Dr. Facundo López y el presidente del Entur, Eduardo Otero. Antes del comienzo de la clínica, las voleibolistas, oro en el Panamericano 2015 de Toronto, Canadá, tras vencer en la final a Brasil nada más ni nada menos, dijeron que “acá se trata de demostrar lo que hacemos, donde se refleja algo de técnica y se explica algo de táctica”, al tiempo que reconocieron que Necochea “es una ciudad donde este deporte se juega mucho”. “Venimos a promover el beach vóley en una ciudad que tiene unas playas hermosas”, agregaron luego.

Sobre cómo se dio esta posibilidad, admitieron por último que “se dio a través de un esfuerzo compartido entre algunos sectores privados, la Municipalidad y el Entur”.

Multitudinaria clínica de Fernado Cavenaghi en Necochea

El ídolo de River, y querido por todos, Fernando Cavenaghi estuvo en la ciudad de Necochea. Jugó y se sacó fotos con los chicos que se acercaban mientras el mostraba sus dotes futbolísticos.

La clínica se realizó en el Complejo Sahara con muchísimo publico participando, rodeando una cancha inflable de futbol para que todos puedan ver a este gran jugador de la historia actual del futbol.



Con gran convocatoria se corrió la Río Mar El domingo el río y el mar fueron el lugar para que mas de 260 nadadores de todo el país, compitan por la copa Manuel Medina, haciendo un recorrido de 9 km, en un día espectacular de calor que acompañó esta competencia de alto rendimiento organizada por la Asociación de Guardavidas Necochea-Quequén.

El mar estaba difícil, pero no fue impedimento para que el necochense Gianfranco Pfoh, se hiciera del primer puesto por segundo año consecutivo, con un tiempo de 1 hora 32 minutos 25 segundos, y en damas la que se hizo acreedora del primer puesto fue la marplatense, Delfina Gioia marcando 1 hora 39 minutos 46 segundos.

La carrera contó con el apoyo del Ente Necochea de Turismo (ENTUR).



Lejos de la bestia fue todo un éxito en Necochea La espectacular puesta de la obra “Lejos de la Bestia” que hace referencia a la violencia de género, convocó a mucha gente en la Rambla Municipal de Necochea.

Con impresionantes efectos especiales, y una duración de 20 minutos aproximadamente, mostró y concientizó sobre esta problemática reiterándose varias veces tanto el viernes como el sábado por la noche.

La obra de Pichon Baldino, fue una vez mas, éxito rotundo como es característico de sus puestas en escena.

La iniciativa fue acercada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticos Sociales de la Provincia de Buenos Aires, con invitación de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Necochea, y el apoyo del Ente Necochea de Turismo (ENTUR).



Trailer de la provincia de Buenos Aires El último día del trailer turístico de la Provincia de Buenos Aires fue el viernes 28 ubicado en la zona de Pinocho en la playa de Quequén, con varios artistas invitados.

Se hicieron presentes la banda de rock Delirio, tango con Miguel Merlo y bailarines, rap de la mano de Alan Marconi, melódico con un dúo integrado por Agustín Ortiz y Julieta Armario, también la solista Marcela Battaglia, mas rock, a cargo de Black Mambo y cerro Tarpuy a puro folclore.

El trailer seguirá recorriendo durante el verano más ciudades costeras, permitiendo que turistas y locales tengan espectáculos gratuitos y al aire libre durante estas vacaciones.

Esta iniciativa es de la Subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires y contó con el apoyo del Ente Necochea de Turismo (ENTUR).



Trepate sigue hasta el 31 de enero Los juegos ubicados en 79 y 2, traídos por la provincia de Buenos Aires, seguirán en la ciudad de Necochea para que los niños de entre 5 y 12 años, puedan experimentar un recorrido por un puente elevado de sogas y obstáculos, acompañados de los guías para mayor seguridad.

Los juegos cuentan con el apoyo del Ente Necochea de Turismo (ENTUR) y se suma a los entretenimientos gratuitos que tiene la ciudad este verano. ENERO 2017 El Show de Fainá y Escobi Yon Todos los días | 20:30 y 22:00 HS. La Carpa Espacio Cultural Calle 4 y 91 Ver más Ver más Gastón Leandro & Juan Stagno – Rock a la carta Todos los Lunes | 00:00 HS. Etiopia Irish Bar Calle 4 N° 4247 (02262) 52-5700 Ver más Criminal – Obra de teatro Martes y Jueves | 22:30 HS. Om Teatro Bar Calle 85 y 4 bis Ver más Trepáte en Necochea Hasta el Martes | 26 al 31 Desde las 17:00 HS. Oficina de Informes Turísticos Avenida 2 y 79 Ver más Batalla de Talentos Lunes | 30 HS. Teatro Toledo Avenida 75 y 58 (02262) 43-7402 Ver más ‘Let it be’ con Hernán Piquín Martes | 31 HS. Teatro Toledo Avenida 75 y 58 (02262) 43-7402 Ver más FEBRERO 2017 Claudio San Martín Miércoles | 1 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más 6º Fiesta de los Pescadores Viernes al domingo | 3 al 5 Desde las 20:00 HS. Avenida 10 entre 59 y 63 Ver más Hector Angel – Cumbia Viernes | 3 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más Campeonato de Fisicoculturismo Sábado | 4 HS. Balneario Egeón Av. 2 y 79 Ver más 12° Edición – La Carrera de Necochea / Prueba Pedestre – 5K y 10K Domingo | 5 8:30 HS. Hotel 8 de Octubre Calle 83 y Av. 10 Ver más Quiksilver & Roxy Surf Camp II Lunes y Martes | 6 y 7 HS. Escuela de Surf Gran Z Inscripciones en www.quiksilver.com.ar y www.roxy.com.ar Ver más Quique y Maribel – Latinos Miércoles | 8 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más 12a Fiesta Provincial del Transportista Viernes al Domingo | 10 al 12 HS. Avenida Almirante Brown y 520 - Quequén Ver más Julio Lacassagne – Tributo a Cacho Castaña Viernes | 10 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más 10° Rosario Gigante Iluminado en la Arena Sábado | 11 21:30 HS. Rambla Municipal Av. 2 y 83 Ver más Carrera Aguas Abiertas – Día de la Natación – Homenaje a Eduardo Otero – 8K Domingo | 12 HS. Ver más 2° Festival de Música Independiente en Necochea Domingo | 12 21:00 HS. Centro Cultural Necochea Calle 54 N° 3062 Ver más Carlos Daguerre – Tributo a Leo Mattioli Miércoles | 15 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más XV° Torneo de Padel Copa Necochea Verano 2017 Jueves al Domingo | 16 al 19 HS. Consultas e inscripciones (02262) 15571507 - 15485674 Ver más La Furia – Cumbia Viernes | 17 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más Avril y Fer – Humor Miércoles | 22 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más Matías Muñoz – Tributo a Rodrigo Viernes | 24 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más 3° Festival de Música Independiente “Vasos y Besos” Viernes al Lunes | 24 al 27 22:00 HS. Org. Agrupación Indiegesta Facebook Agrupacion IndieGesta Ver más Campamento Nacional de Educadores Scouts “CANAES” 2017 Sábado al Martes | 25 al 28 HS. Campo Scout Avenida 10 y 139 www.scouts.org.ar Ver más Jarana – En vivo & Los Reventados del Ritmo – Murga Lunes | 27 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más MARZO 2017 Carrera Pedestre Conmemoración “Día de la Mujer” – 3K Domingo | 12 10:00 HS. Ver más