Necochea se prepara para Febrero con optimismo

Enero ya se cierra con una 2da quincena muy buena, tras el flojo inicio de temporada, con una primera quincena que preocupó a los prestadores, ya que no solo vino poca gente, sino que fue un turismo con poco gasto, presupuestos ajustados, con un consumo “gasolero”.

Si bien esta segunda quincena no es para grandes festejos, los hoteles y departamentos mantuvieron muy buenos niveles de ocupación, que se colmó los fines de semana.

Decíamos que no da para grandes festejos, ya que las tarifas de hoteles y alquileres no pudieron ajustar sus precios a nivel de la inflación del último año, es más, la mayoría tuvo que mantener precios de la temporada anterior mientras que todos sus costos se incrementaron casi en un 50%, igualmente En este clima hostil, igualmente se mantiene el optimismo, ya que hay más consultas y reservas ahora para febrero que las que había en diciembre para enero, esto hace prever, que si el clima acompaña, febrero compensará un tanto el flojo inicio de temporada. Se le recuerda a los turistas, que si bien generalmente (salvo los fines de semana), se consigue hotel o alquiler, no lleguen a Necochea sin reserva en fines de semana, terminando durmiendo en los autos o teniendo que viajar a hospedarse en otras ciudades no turísticas, como paso los 2 último fines de semana. Hay que acostumbrarse a las ventajas que nos da Internet de elegir alojamiento y efectuar la reserva cómodamente desde su casa y no perder horas de playa recorriendo Necochea con el riesgo de no conseguir o conseguir algo lejano a la playa o sin el confort que uno pretende.