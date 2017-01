Noticias de Turismo de Necochea y Quequén

* Trailer turístico de la Provincia de Buenos Aires -

*Festival Parque Mágico inolvidable en el Anfiteatro - * Trailer turístico de la Provincia de Buenos Aires - Los días 25, 26 y 27 de enero, visitará nuestra ciudad el trailer de la provincia, presentando diferentes espectáculos artísticos, musicales y mucho más, combinando promoción turística con artística.

Recorrerá Puente Blanco, Quequén y Necochea, llevando entretenimiento al aire libre, con acceso libre y gratuito, donde también se estarán realizando diferentes talleres educativos.

La idea es llevar entretenimiento a las playas para locales y turistas que visitan los diferentes puntos turísticos de la provincia.

El trailer pertenece a la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires y es organizado junto con el Ente Necochea de Turismo (ENTUR). Hora 26/01 Avenida 2 y 79 Especial Promoción Necochea Tango 2017 27/01 Plaza 3 de Agosto Quequén 15:30 Cantante RODRIGO FERNANDEZ (ROCK) 16:00 Banda de Rock DELIRIO Cantante RODRIGO FERNANDEZ (ROCK) 17:00 SHOWS TANGUERO MARISA HOLMAMN CANTANTE ALAN MARCONI ( RAP) 17:40 SHOWS TANGUERO CIRCENSE CirqueXXI SHOWS TANGUERO CIRCENSE CirqueXXI 18:00 Shows de bailarines de tango Santiago Betansos Evangelina Boedo BANDA DE ROCK BLACK MAMBO 18:20 Cantante AGUSTIN ORTIZ (TANGO) Dúo AMBAR Agustin Ortiz-Julieta Armario 18:40 Shows de coreografías Grupo TANGO JOVEN Prof.Estefania Grimaldi Atardecer Tanguero Junto a Miguel Merlo y bailarines 19:00 Atardecer Tanguero Junto a MIGUEL MERLO GRUPO TARPUY







“Lejos de la Bestia” llega a Necochea “Lejos de la Bestia”, la iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticos Sociales de la Provincia de Buenos Aires, llega a nuestra ciudad y la obra, de Pichón Baldino creador de la Guarda, muestra el doloroso camino de la liberación de una víctima de violencia de género.

El evento tendrá lugar en la Rambla Municipal (2 y 83) con varias reiteraciones de las funciones a partir de las 21, totalmente gratuito.

Los recursos utilizados en la obra son característicos de Baldino con imágenes fuertes y sugestivas, música envolvente, efectos especiales de alto impacto y una espectacular coreografía acrobática interpretada por bailarines para concientizar sobre la violencia de género.

Invita la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Necochea, con el apoyo del Ente Necochea de Turismo (ENTUR).



Se pintará un mural en el marco de la obra sobre violencia de género “Lejos de la Bestia”.



Estará a cargo del artista local Ariel Espósito y se invita a todas las mujeres a participar con material que represente el pensamiento machista y patriarcal. La acción será viernes y sábado, desde las 21, en la Rambla municipal.

En el marco de lo que será el próximo viernes 27 y sábado 28 la presentación en nuestra ciudad de la obra sobre violencia de género “Lejos de la Bestia”, se pintará al mismo tiempo un mural colectivo, por lo que se convoca a todas las mujeres a participar del momento con un material de desecho que represente al pensamiento machista y patriarcal.

La pintura estará a cargo del artista local Ariel Espósito, y se las invita a participar con ollas, pelotas de futbol, prendas rosas, muñecas, entre otros elementos relacionados con la temática. En otro orden, cabe destacar que la obra llega a nuestro medio por gestiones de la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, área a cargo de Jimena López, y se podrá ver de manera libre y gratuita en la Rambla municipal de Avenida 2 y 83, ambos días a partir de las 21.

Esta puesta en escena, del grupo Fuerza Bruta, muestra el difícil y doloroso camino de liberación de una victima de violencia de género.

Vale destacar también que es una obra que proviene de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.

Carrera nocturna de los guardavidas La edición 11ª de esta competencia, que cuenta con el apoyo del Ente Necochea de Turismo (ENTUR), se desarrollará en la noche del próximo sábado 28 de enero con cupo limitado de participantes. Las arterias involucradas en el desarrollo del evento se encontrarán cerradas al tránsito vehicular. La inscripción estará abierta a todo público hasta completar el cupo de 400 participantes. Persiguiendo los objetivos de promover el turismo y el deporte, fomentar la actividad física como hábito cotidiano, mantener el evento como motivación para el entrenamiento e impulsar una jornada significativa entre colegas, en la noche del próximo sábado 28 de enero se realizará la tradicional competencia de los Guardavidas, esta vez en el formato de carrera pedestre de 5 kilómetros.

La 5KGVS largará a las 21:30 desde las instalaciones del Complejo Sahara Club de Playa y, en su trayecto, recorrerá las avenidas 2 y Pinolandia hasta llegar a la 10, volviendo a recorrer ese camino de regreso y hacia el punto de partida, lugar que dispondrá de puestos de hidratación y frutas y en el que se realizarán la entrega de premios y sorteos, además de convertirse en el centro neurálgico de reunión del público.

La edición número 11 de esta competencia, que cuenta con el apoyo del Ente Necochea de Turismo (ENTUR), tendrá un cupo limitado de participantes, teniendo la posibilidad de adquirir la remera de la competencia las primeras 300 personas que se inscriban en Trisport, de calle 57 entre 66 y 68; o en Mineral Necochea, en Avenida 75 Nº 1189.

Los kits se entregarán el día de la prueba, desde las 11 y hasta las 19:30, horario de cierre de inscripción de no haberse completado el cupo máximo de 400 atletas, en el Balneario anfitrión, quedando la disponibilidad de remeras y tallas sujeta a stock y pudiendo realizarse cambios en la medida que la organización disponga de la existencia de tallas en el momento del retiro.

Por este motivo, desde la Secretaría de Protección Ciudadana informan al respecto que las mencionadas arterias se encontrarán cerradas al tránsito vehicular, por lo menos una hora antes del inicio del evento, debiendo los rodados que transiten desde el muelle hacia el casco urbano doblar en la Avenida de Los Eucaliptos para retomar su recorrido por la Avenida 10.



5º Kayak Fishing La particular competencia que reúne la pesca y el kayakismo “Kayak Fishing”, se realizará el domingo 29 de enero desde las 10, en la Escollera Norte de Puerto Quequén.

Habrá importantes premios y sorteos en esta quinta edición y cabe aclarar que en caso de mal clima, el concurso se hará en La Pileta del Río Quequén.

Este torneo es organizado por el Club Defensores de Puerto Quequén y cuenta con el auspicio del Ente Necochea de Turismo (ENTUR).

Para mayor información comunicarse al (02262) 15634612.



Río Mar 9km “Copa Manuel Medina” Este domingo 29, se disputará la ya tradicional prueba Río Mar 9K “Copa Manuel Medina”, con una gran participación de nadadores.

A las 9, comenzará la travesía desde el Río Quequén, a la altura del Camino de la Ribera entre 25 y 27, en dirección a la “Playa de los Lobos”, en la desembocadura, donde los participantes dejarán el río e ingresarán al mar cruzando la Escollera Sur, para recorrer los últimos kilómetros hasta el balneario Terrazas, ubicado en 2 y 77, el punto de llegada.

Para esta competencia, se necesita una cierta experiencia, debido a la combinación de río y mar.

La competencia es organizada por la Asociación de Guardavidas Necochea Quequén, contando con el apoyo del Ente Necochea de Turismo (ENTUR) y correrán cerca de 200 nadadores.

Toda la información se encuentra en el sitio web, www.riomar10k.com con detalles de la carrera e inscripción.



Festival Parque Mágico inolvidable en el Anfiteatro

Con un Anfiteatro colmado el sábado 21 se vivió una jornada de energía inagotable en el Festival Parque Mágico con las presentaciones de El Plan de la Mariposa, Jeites y CRU.

Era una de las fechas más rockera de la temporada y única presentación de la banda de los hermanos Ándersen y la que lidera Joaquín Varela en Necochea, por ende, uno de los espectáculos más esperados del verano en nuestra ciudad.

La CRU (Conectando Rimas Universales), con Qki Dones y Max Epstein a la cabeza, fueron los encargados de calentar la noche con sus primeros acordes alrededor de las 21, para darles el paso luego a Jeites y cerrar la noche con El Plan de la Mariposa.

Fue la noche del regreso triunfal del rock al Anfiteatro, como en sus mejores épocas.

FEBRERO 2017 Claudio San Martín Miércoles | 1 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más 6º Fiesta de los Pescadores Viernes al domingo | 3 al 5 Desde las 20:00 HS. Avenida 10 entre 59 y 63 Ver más Hector Angel – Cumbia Viernes | 3 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más Campeonato de Fisicoculturismo Sábado | 4 HS. Balneario Egeón Av. 2 y 79 Ver más 12° Edición – La Carrera de Necochea / Prueba Pedestre – 5K y 10K Domingo | 5 8:30 HS. Hotel 8 de Octubre Calle 83 y Av. 10 Ver más Quiksilver & Roxy Surf Camp II Lunes y Martes | 6 y 7 HS. Escuela de Surf Gran Z Inscripciones en www.quiksilver.com.ar y www.roxy.com.ar Ver más Quique y Maribel – Latinos Miércoles | 8 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más 12a Fiesta Provincial del Transportista Viernes al Domingo | 10 al 12 HS. Avenida Almirante Brown y 520 - Quequén Ver más Julio Lacassagne – Tributo a Cacho Castaña Viernes | 10 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más 10° Rosario Gigante Iluminado en la Arena Sábado | 11 21:30 HS. Rambla Municipal Av. 2 y 83 Ver más Carrera Aguas Abiertas – Día de la Natación – Homenaje a Eduardo Otero – 8K Domingo | 12 HS. Ver más 2° Festival de Música Independiente en Necochea Domingo | 12 21:00 HS. Centro Cultural Necochea Calle 54 N° 3062 Ver más Carlos Daguerre – Tributo a Leo Mattioli Miércoles | 15 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más XV° Torneo de Padel Copa Necochea Verano 2017 Jueves al Domingo | 16 al 19 HS. Consultas e inscripciones (02262) 15571507 - 15485674 Ver más La Furia – Cumbia Viernes | 17 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más Avril y Fer – Humor Miércoles | 22 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más Matías Muñoz – Tributo a Rodrigo Viernes | 24 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más 3° Festival de Música Independiente "Vasos y Besos" Viernes al Lunes | 24 al 27 22:00 HS. Org. Agrupación Indiegesta Facebook Agrupacion IndieGesta Ver más Campamento Nacional de Educadores Scouts "CANAES" 2017 Sábado al Martes | 25 al 28 HS. Campo Scout Avenida 10 y 139 www.scouts.org.ar Ver más Jarana – En vivo & Los Reventados del Ritmo – Murga Lunes | 27 23:30 HS. Bingo Golden Palace Calle 64 esq. 61 Ver más MARZO 2017 Carrera Pedestre Conmemoración "Día de la Mujer" – 3K Domingo | 12 10:00 HS. Ver más