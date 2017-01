Resaltaron la calidad del Festival Infantil

“Vi parte del desfile y me gustó mucho. Lo de las carrozas iluminadas fue algo nuevo para nosotros”, resaltó una de las tantas necochenses que se acercaron hasta el Jardín Francés del Parque Miguel Lillo para disfrutar del inicio de los festejos. Luego de finalizado el tradicional desfile que dio apertura a la edición 56 del Festival Infantil y apenas iniciado el show del grupo Urraka en el escenario mayor del Festivalódromo, Gustavo, un vecino de nuestra ciudad, resaltó sobre la organización del evento que “me parece que se le está dando la importancia que se merece a un festival de esta magnitud y con toda la historia que tiene”. “Vimos el desfile, todo muy lindo, muy preparado. Y ahora disfrutando del espectáculo este que no se ve todos los días acá en la zona” manifestó entusiasmado, para finalizar comentando sobre el marco imponente que mostró el Jardín Francés del Parque Miguel Lillo en la primera jornada de fiesta: “Ver tanta cantidad de gente me parece que es muy bueno para Necochea, para darle una movida al inicio de la temporada”. Entre la multitud, disfrutando del espectáculo musical junto a una familia amiga, Sergio de Córdoba destacó sobre las bondades de nuestra ciudad que “es la primera vez que venimos a Necochea. Es un lugar espectacular, el Museo, todo lo que hemos visto hasta ahora muy bueno”. Además, y luego de resaltar la atención recibida en cada comercio local, el visitante aseveró sobre el Festival Infantil que es “muy recomendable, excelentes los espectáculos y el desfile”. Por su parte, José, otro necochense que no pudo perderse las actividades inaugurales de la fiesta, subrayó la elección del municipio de realizar todos los eventos en el Parque Miguel Lillo y afirmó que “estuvo todo muy lindo. Hubo mucha gente, como en cada uno de los eventos de este año”. Acompañándolo estaba Marta, quien calificó de “espectacular” al inicio del Festival: “Vi parte del desfile y me gustó mucho. Lo de las carrozas iluminadas fue algo nuevo para nosotros”; y finalizó destacando “hay que seguir apoyando este tipo de actividades”.