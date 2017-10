Se normaliza la red de agua en Quequén

Este fin de semana, la bomba dejó de funcionar repetidamente por un desperfecto externo. Ante el reclamo de los vecinos, la Dirección de Obras Sanitarias municipal tomó cartas en el asunto y dio intervención a la Usina para trabajar en conjunto. Durante el fin de semana pasado, algunos barrios de Quequén estuvieron afectados por la interrupción en el normal funcionamiento de una bomba, problema que ocasionó merma o faltante de agua en el servicio de red. El inconveniente fue causado por complicaciones en el pozo número 20, que se ubica en Seis Esquinas. Con la intervención directa de la Dirección de Obras Sanitarias, la bomba se encuentra ahora trabajando correctamente, por lo que el inconveniente se iría solucionando progresivamente. El Ing. Leonardo Gaitán, titular del área, recordó al respecto que “la presión en la red no aumenta instantáneamente una vez que se pone en marcha la bomba, tarda un par de días hasta que se reestablece la presión normal de todo el sistema”. Sobre la situación específica, explicó que “lo controlábamos eléctrica y mecánicamente y no tenía problemas, la bomba no tenía problemas”. Por ello, “estuvimos todo el fin de semana interviniendo con una guardia que lo ponía en marcha y, al tiempo, el pozo se paraba de nuevo”. Ante esta situación y el reclamo de los vecinos, “en el día de ayer (lunes16) le dimos intervención a la Usina, sospechando algún problema eléctrico externo y hoy, a las 7 de la mañana, lo encontramos parado y lo pusimos en marcha. Estuvimos hasta las 9:30 y el pozo seguía en funcionamiento”, dijo el funcionario. “Aparentemente ahora no hay problemas, el pozo está funcionando bien. Todavía no hemos encontrado cuál es la causa: le medimos consumo, le hicimos termografías para ver si encontrábamos algún punto caliente en los contactos del tablero, está todo normal”, aseguró. Además, afirmó que “quedamos con la Usina de poner un registrador para ver si en algún momento del día puede haber alguna variación de la tensión en alguna de las fases y eso es lo que hace parar el pozo”. Finalmente, Gaitán pidió concientización a los vecinos y relató “hemos tenido un fin de semana bastante caluroso y estamos detectando que se están empezando a llenar piletas. Hay muchísimas casas que están tomando agua de la red y eso lo que hace es deprimir la red y dejar con poca presión de agua para el consumo normal de las viviendas”.