Servicio Alimentario Escolar en las vacaciones

El Consejo Escolar de Necochea informa que, durante el receso escolar de invierno las escuelas que prestan el servicio alimentario escolar permanecerán abiertas para que los niños puedan asistir a almorzar.

Las Consejeras Escolares Ana Gauna y Mara Laxalt, Presidente y Tesorera del organismo respectivamente, estuvieron realizando el relevamiento en los días previos con la colaboración de los directores de cada establecimiento educativo. Para ello, se realizó una consulta a cada familia para luego decidir si el comedor permanece abierto o no. Por tal motivo se informa que las familias podrán optar por las siguientes escuelas: En Quequén las Escuelas Primarias Nº 49, Nº 31 y Jardín Nº 920, Nº 40, Jardín Nº 908 y CEC Nº 803

En Necochea las Escuelas Primaria Nº 1, 6, 9, 10, 35, 47 y 48,. Del mismo modo en el Centro Educativo Complementario Nº 801 y Anexo del CEC 801.

En cuanto al interior del Distrito y según lo informado por los Directivos, en Juan N. Fernández habrá comedor en las Escuelas Primarias 14 y 17.

En La Dulce, Claraz y Ramón Santamarina , no habrá servicio de comedor .

Las funcionarias manifestaron que no és necesario que los chicos concurran al servicio al que asisten regularmente a clases. Debido al intenso frío, se da la posibilidad de que se acerquen a la escuela más cercana a su domicilio.