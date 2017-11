Necochenses en el Top Race de La Plata

La Pantera no pudo estirar su gran momento de La Plata Franco De Benedictis finalmente quedará como piloto record del Top Race Series, pero de forma compartida, ya que no pudo obtener su cuarta victoria consecutiva en La Plata. El necochense arribó en la posición catorce en la final del domingo, cerrando un fin de semana en el que no pudo imponer el gran ritmo que había exhibido con su Mercedes en las fechas anteriores. Con este resultado, De Benedictis mantiene el cuarto lugar en el campeonato, con 139 puntos, apenas a 3 de Fabricio Persia, que actualmente ostenta la tercera colocación. Para la pantera “fue una lástima no haber alcanzado la victoria, que era nuestro objetivo para mantenernos con chances de cara a la última fecha. También teníamos en la cabeza la cuestión del record, que por más que lo alcanzamos a la tercera carrera ganada, hubiera sido lindo quedar como el único con cuatro victorias al hilo. Pero bueno, no siempre se puede ganar, eso está clarísimo. Hemos pagado un poco la irregularidad de principios de año, dentro de un campeonato donde Crusitta y Boccanera lo están haciendo muy bien”. A la hora de un balance más amplio, el joven piloto destacó que “hemos podido mostrar lo nuestro, un gran trabajo del equipo para conseguir con el paso de las carreras darme un muy buen auto. Ahora vamos a tratar de cerrar el año de la mejor forma en Buenos Aires. El agradecimiento también, como siempre, para los sponsors que nos vienen acompañando, y para toda la gente que estuvo dando su apoyo desde el comienzo del año”. Para el necochense el próximo desafió llegará el fin de semana del 1, 2 y 3 de diciembre, cuando en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires se ponga punto final al actual campeonato del Top Race Series. Johnnito llegó en una larga carrera De Benedictis logró completar la final del Top Race disputada en La Plata con algunos inconvenientes en su auto que lo llevaron a perder el buen ritmo de carrera que tenía en el comienzo de la competencia. Una gran final se disputó este domingo en el autódromo Roberto Mouras ante miles de fanáticos que se dieron cita para presenciar la anteúltima fecha del año de la categoría espectáculo. Bajo un sol por momentos abrasante los 23 autos se ubicaron en la grilla de largada sobre la recta principal del trazado platense y cuando el reloj arco las 12 Hs el semáforo cambio a verde iniciando la batalla por conquistar el podio. Mientras en la punta del pelotón Diego Azar lideraba, Juan Bautista comenzaba una feróz escalada que lo llevaría hasta la posición 8 en la primera vuelta. Al momento de habilitarse el ingreso a los boxes para recargar combustible el piloto del Fiat Octanos Competición completaba muy rápidamente con la maniobra pero sería devuelto a pista en el puesto 10 pero con el paso de las vueltas De Benedictis perdía 4 posiciones hasta llegar a la bandera a cuadros finalizando en el puesto 14 del clasificador definitivo. La final quedo en manos de Juan Manuel “ElPato” Silva quien fue escoltado por Matías Rossi y Mariano Altuna. Tras la competencia De Benedictis hizo declaraciones al programa Carburando en las que explicaba lo sucedido de esta manera; “La final no fue buena. Arrancamos muy bien, hicimos una muy buena largada habíamos largado desde el puesto 13 y llegue a estar 8º en las primeras vueltas pero después empezó a decaer mucho el ritmo y empezó a ir mucho de cola. El auto no copiaba las ondulaciones y hacía que no lo pueda llevar así que de a poco fui perdiendo rendimiento y terminamos en el puesto 14. Ahora vamos a trabajar mucho para la próxima fecha para mejorar el ritmo.” Juan Bautista se prepara ahora para lo que será el cierre de la temporada 2017 del Top race en la ciudad de Paraná los días 1, 2 y 3 de Diciembre próximos. En el campeonato se ubica en el puesto 13 siendo el mejor Fiat. Un toque perjudico la perfomance de Matías Caputo En La Plata, por la 11° fecha del Top Race Series, Matías Capurro no pudo cumplir con la final tras verse perjudico por un despiste de Colino en el primer giro de carrera. El piloto de Necochea no se llevó el resultado esperado en su tercera competencia en la telonera del Top Race, tras abandonar en el primer giro de carrera. El volante del Toyota N57 largaba desde la novena fila con la ilusión de avanzar en el clasificador ya que venía realizando un trabajo de menos a más. Desde el inicio Mati tuvo una buena partida, pero la carrera fue corta ya que en la primera vuelta, Gianfranco Colino entra en trompo y sin manera de esquivarlo, el piloto del JLS Motorsport se va afuera rompiendo de esta manera la llanta izquierda delantera. “Tuve una final complicada, muevo bien en la largada pero cuando estoy saliendo del curvon queda el auto de Colino atravesado en el medio de la pista y cuando lo quiero esquivar me pegan de atrás y tuve que pegar un volantazó para no pegarle de lleno y me termine enganchando con la rueda en la parte de su cola, rompiendo la llanta que nos llevó al abandono”. Aseguró Matias En lo que respecta al próximo compromiso del Top Race Series el 3 de Diciembre, el necochense finalizó. “Ya tengo la cabeza en Parana, estoy confiado en que podemos funcionar bien, es un circuito que conozco y eso nos va a jugar a favor”.