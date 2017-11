La Pantera a un paso de quedar en la historia

Franco De Benedictis buscará este fin de semana su cuarta victoria consecutiva en el Top Race Series. De lograrlo, se transformará en el piloto record de toda la historia de la categoría. El autódromo “Roberto Mouras” de La Plata será sede de la penúltima fecha del Top Race, donde la pantera es sin dudas el piloto del momento, tras subirse al escalón más alto del podio en las tres últimas competencias, en Rosario, General Roca y Oberá. Y la motivación para el necochense en este fin de semana será doble, ya que no solo lo movilizará la posibilidad de consagrarse como el piloto más ganador de carreras de forma consecutiva, sino que, dentro de un campeonato con un nivel muy exigente, está obligado a lograr la victoria para recortar puntos sobre el actual líder Crusitta. Para el menor de la dinastía De Benedictis, el arribo a este nuevo desafío es “en muy buenas condiciones. El auto terminó la carrera de Misiones prácticamente intacto, por lo que solo hubo que realizar el cambio de piezas que se hayan sentido el lógico desgaste de la carrera anterior. Fuera de eso, el equipo estuvo realizando retoques para lograr la mejor aerodinámica posible. Son trabajos muy finos, que van a darnos un plus adicional sobre el muy buen auto que me viene dando el equipo desde hace varias fechas.” Sobre el escenario para esta nueva fecha, el piloto del ABH Motorsport puntualizó: “el autódromo de La Plata es un circuito muy lindo, que ya conocemos muy bien. Además es bastante similar al de Oberá, por lo que eso supone una ventaja que buscaremos aprovechar, para ir en búsqueda de un nuevo triunfo que nos mantenga con chances en el campeonato.” Respecto a la posibilidad de que su nombre pase a formar parte de los grandes hitos de la categoría, Franco respondió que “es algo muy lindo, ya de por sí tener la marca más alta de carreras consecutivas junto a otros pilotos. Una recompensa a tanto trabajo y tanto esfuerzo, no solo mío sino de todo el equipo. Desde ya que es una gran motivación adicional saber que de lograr una nueva victoria quedaríamos en lo más alto de este rubro. Pero desde ya lo más importante para nosotros es sumar más que los que están arriba nuestro en el campeonato, para poder llegar con chances a la última fecha.” El cronograma de actividades comenzará el viernes con las pruebas libres desde las 14.40, y el entrenamiento oficial a partir de las 17.40hs. El sábado desde las 9:40 comenzará la segunda tanda de entrenamientos, seguidas a partir de las 15.10hs por la clasificación y cerrando con las series desde las 17:20hs. El domingo se correrá la tradicional final, desde las 11:00hs, con un tiempo máximo de 30 minutos.