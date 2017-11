El Mouras le trae buenos recuerdos a Johnnito

Este finde semana el Top Race retorna al trazado de La Plata luego de 7 años de haber realizado la última carrera en este autódromo y Juan Bautista regresa al circuito más ligado a su historia como piloto, el “Roberto Mouras” es un as en la manga para Juan Bautista De Benedictis.

La categoría espectáculo se presentara por anteúltima vez en el año y el escenario será nada menos que el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Este es el trazado con mayor incidencia en la historia del representante de la ciudad de Necochea, por eso nos comunicamos con él para que nos contara que significa el “Roberto Mouras” y esto nos decía: “La Plata es un circuito que conozco muy bien, he corrido mucho tiempo cuando corrí en el TC Mouras, en el TC Pista y era nuestro circuito de pruebas en el Turismo Carretera. En este trazado obtuve grandes logros como mi primera victoria en el Top Race, mi debut fue en este autódromo también logre mis campeonatos de TC Mouras y TC Pista en este circuito a mi me trae muy buenos recuerdos.”

Juan Bautista De Benedictis se prepara para lo que será anteúltima fecha del año para la categoría Top Race a la cual llega ubicado en el puesto 12 del torneo con 23 puntos. Preguntamos a De Benedictis como se preparaba para esta competencia y así se expresaba;

“Con respecto a este fin de semana nuestro objetivo es poder cerrar un buen resultado ya que no hemos tenido el año que esperábamos, solo restan dos fechas por lo tanto sería bueno cerrarlo bien para ya ir pensando en el año que viene. El objetivo es poder llegar al podio y para eso la clave será una buena clasificación ya que este trazado no permite muchos sobrepasos y esto hace que sea clave la clasificación.”

La actividad oficial de la 11ª fecha del torneo para Juan Bautista iniciará el sábado, tendrá dos tandas de entrenamientos de 30 minutos cada una desde las 11 Hs. Por la tarde la categoría clasificará a partir de las 16:09 Hs. La última jornada se llevará a cabo el domingo con la prueba de tanques llenos desde las 9:30 Hs y cerrando la fecha 11 del calendario se disputará la final a las 12 Hs la misma tendrá 60 minutos de duración más una vuelta.