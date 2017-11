HuracÃ¡n CampeÃ³n del 5Â° Torneo Abierto de Voley

Las dueñas de casa se quedaron con el oro en sub 15 femenino del Club Huracán, categoría en la que jugaron otros 22 equipos.

Las chicas del Club Molivoleibol de Lima, Perú, dándole una impronta internacional al torneo, se quedaron con el oro en la categoría sub 13 y en sub 17, el Náutico Hacoaj de Tigre ganó la copa.

En caballeros sub 17 los acreedores del oro fueron los integrantes del equipo Universidad de la Matanza, en sub 15 el equipo de Bella Vista se consagró campeón y en la categoría sub 13, los ganadores fueron de la Escuela 221 de La Pampa.

Se jugaron en total de 374 partidos distribuidos en 7 canchas dentro de la ciudad, con una inscripción record de equipos de todo el país compitiendo en un torneo. Este evento crece año a año y cuenta con el apoyo y acompañamiento del Ente Necochea de Turismo (ENTUR).