Final del Intercolegial de Futbol Gustavo Portugal

El fin de semana último pasado se disputó en canchas del Club Gimnasia y Esgrima de nuestra ciudad, la semifinal y final de la 14º edición del Torneo Intercolegial de Fútbol "Gustavo Portugal" organizado por Asociación Deporte para Todos y que tenía en juego el premio Gerónimo Venegas en homenaje a quien apoyó siempre este evento a lo largo de los años. Los resultados fueron en semifinales: Secundaria 13. 5 vs Secundaria 5 0

Goles: Rodrigo Guzmán 2, Lautaro Zabaleta 1 y Mauricio Barrera 2 Secundaria 7. 1 vs Tecnica 2 B 0

Gol Kevin Coppa Por disposición de los organizadores los cuatro equipos ingresaron a la cancha acompañados de los arbitros Luca Cascino y Matías Ledesma por tando la Bandera de Deporte para Todos y la Bandera de la Paz para luego entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino antes de disputar los partidos Por 3º y 4º puesto: SECUNDARIA 5 2 vs TECNICA 2B 0 Final: SECUNDARIA 7 1 VS SECUNDARIA 13 1 En definición por penales ganó la Secundaria Nº 7 consagrändose Campeón del Torneo, Subcampeón la Secundaria Nº 13 de Quequén que jugó la final por quinto año consecutivo y teniendo entre sus jugadores al goleador dle Torneo, el joven Rodrigo Guzmán. Campeones Secundaria N°7 Subcampeones Secundaria N°13

En el tercer lugar se ubicó la Escuela Secundaria Nº 5 de Barrio 9 de Julio y cuarto el equipo de la Escuela Técnica 2 B. Posteriormente se realizó el acto de entrega de premios con la presencia de integrantes de la Asociación Deporte para Todos encabezado por su Presidente , Mara Laxalt; el Dr. Arturo Rojas representando a Puerto Ciudad, el Presidente del Club Gimnasia y Esgrima Sr. César Arrieta, representante de Usina Popular Cooperativa Gabriela Góngora y del Colegio de Arbitros de Necochea, Sr Gustavo Sosa. Los organizadores también entregaron una mención especial a "Tata Pérez" colaborador del club. Por último lo integrantes de Deporte para Todos agasajaron a todos los presentes con una hamburgueseada.