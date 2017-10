La Pantera gano su serie y va por su 3er triunfo consecutivo

Franco De Benedictis atraviesa un momento mágico, y es el favorito para quedarse con la final del domingo en Oberá, por la fecha 10 del campeonato del Top Race Series. El necochense se quedó con la serie más rápida en el sábado, y largará adelante junto a Fabricio Persia, triunfador de la primera manga. La pantera llegó a Misiones un poco tarde, producto del paro de Aerolíneas Argentinas, pero no permitió que esto afecte su concentración, y desde la mañana del sábado comenzó a posicionarse entre los pilotos de mejor rendimiento. Luego de ser el tercero mejor en los entrenamientos, el piloto del ABH Motorsport obtuvo la misma colocación en el primer corte clasificatorio, pasando cómodamente el filtro que selecciona a los diez autos más veloces. En el segundo corte, consiguió el segundo puesto con su Mercedes, ratificando esta posición en los giros definitivos, entre los cinco autos más veloces, consiguiendo un tiempo de 1:58.458, bien cerca de Nicolás Cazal. Ya a la hora de las series, De Benedictis mantuvo un gran ritmo, y se quedó con su manga de punta a punta, ratificando su gran momento. Ya desde boxes, el necochense agradeció “a todo el equipo del ABH, porque me están dando un autazo, que por suerte estamos pudiendo aprovechar. Estamos con mucha confianza para llevarnos nuevamente el triunfo y poder acercarnos más a la punta del campeonato.” Respecto a la final del domingo, la pantera recordó que “no conocía el circuito, encima no pudimos girar el viernes. Pero por suerte lo que habíamos estudiado en la previa lo pudimos aplicar, y hacer una adaptación rápida para correr el trazado de la mejor forma. Esperemos mañana darle un buen cierre al fin de semana”. La final de la décima fecha del Top Race Series tendrá inicio a las 11:15hs, y será a 30 minutos como máximo. Johnnito deberá largar desde el fondo en el Top Race Tras haber tenido un buen inicio en Oberá, Juan Bautista De Benedictis tuvo problemas con la transmisión de su Fiat en plena clasificación en la cual no llego a marcar una vuelta. Largará las dos finales desde el último lugar. Un cierre inesperado para el piloto del Fiat Octanos Competición quien tenía un buen rendimiento en los entrenamientos quedando en el puesto 10 en la primera de las tandas. Una rápida a adaptación al difícil trazado hacia que el necochense lograra marcar un buen registro en la segunda de las tandas aunque se ubicaría en el puesto 18 los trabajos en el auto con miras a la clasificación hacían parcializar gran parte de la tanda. A la hora de clasificar Juan Bautista tenía mucha fe en el rendimiento de su auto pero un inconveniente mecanico determinó que no llegara a dar un solo giro terminando sin registrar paso y quedando sin tiempos en la clasificación. “Una lástima, abro vuelta y sobre la recta principal fui a poner segunda y se daño algo de la transmisión. Teníamos chances de una u otra manera de largar adelante en una de las dos carreras mañana pero no se dio así y de esta manera largaos desde atrás en las dos, trataremos de hacer una buena remontada en las dos y si el ritmo del auto me lo permite lo vamos a intentar.” Juan Bautista De Benedictis se enteraba que los daños eran en el palier y la omocinetica. El domingo De Benedictis largará desde la última casilla de la grilla en ambas finales, la primera será a las 12:25 Hs y tendrá 35 minutos de duración más un giro y la segunda a las 15:15 Hs siendo esta última a 40 minutos de carrera más una vuelta.