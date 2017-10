La Pantera busca conseguir su tercero al hilo

Franco De Benedictis atraviesa el mejor momento de la temporada en el Top Race Series, y este fin de semana irá en busca de su tercer triunfo al hilo, luego de haber festejado en Rosario y General Roca. De lograr una nueva victoria en Misiones, el necochense no solo alcanzará uno de los records de la categoría, sino que se posicionará seriamente como uno de los candidatos al título, en la recta final del campeonato.

El menor de la dinastía De Benedictis tendrá que estudiar el autódromo de Oberá, territorio inexplorado por la pantera, pero esto no supone un obstáculo inflanqueable, ya que el propio Franco recordó que “el autódromo de General Roca también fue una pista en la que competía por primera vez, pero estudiándola un poco de antemano, y charlando con pilotos que la habían transitado, uno se hace una idea, para llegar a los entrenamientos con una idea formada.” Respecto a su gran momento en el Series, el piloto del ABH Motorsports reflexionó que “tuvimos un arranque malo, por un encadenamiento de situaciones que no tuvieron tanto que ver con el rendimiento del auto. Por suerte nos sobrepusimos a la mala racha y con trabajo pudimos llegar a este momento. No es fácil lograr ganar una carrera y menos dos consecutivas.” Respecto a los objetivos dentro de un campeonato que hoy lo encuentra en la cuarta colocación, De Benedictis afirmó que “estamos muy animados para ir a Obera. Sabemos que para tener chances en el campeonato hay que salir a ganar. No estamos tan lejos, pero quedan pocas fechas, por lo que el margen de error es nulo. Por suerte cuento con un gran equipo, que siempre trabajó para darme el mejor auto. Ni ellos ni yo nos conformamos con esto, apuntamos siempre a más, así que vamos a tratar de darle otra alegría a todos los sponsors que me acompañan y a la gente que siempre nos ha bancado. La acción para la pantera comenzará el viernes a las 13.55hs con las pruebas libres, apuntando a la clasificación el sábado a las 13.50hs, las series el mismo día desde las 16.40hs y a la final el domingo a las 11.15hs.