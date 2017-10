Juegos Evita: Necochea tendrá 3 atletas en simultáneo

Las finales del evento social más grande del país serán del próximo lunes 9 al sábado 14 en Mar Del Plata, y allí estarán Florencia Farnos, Delfina Rey y Santino Marchetti de la Escuela Municipal, a cargo de Mauro Cabrera. Además, este fin de semana habrá Provincial U23.

El atletismo necochense no detiene su andar, y de la mano de la Escuela Municipal, orientada por el Prof. Mauro Cabrera, y dependiente de la Dirección de Deportes, a cargo del Prof. Miguel Arana, se producirá el hecho histórico de tener tres atletas en una misma edición de las finales de los Juegos Nacionales Evita, el evento social más grande del país. La cita será la próxima semana, del lunes 9 al sábado 14 en Mar Del Plata, y quienes formarán parte de la experiencia representando al equipo de la Provincia de Buenos Aires son Florencia Farnos, Delfina Rey y Santino Marchetti, tres valores formados, desarrollados y entrenados por Cabrera en la Escuela Municipal. En el caso de Farnos, es la atleta de mayor renombre y con experiencia dentro de su juventud, ya que serán sus cuartos “Evita”; viene de ganar una final infartante a pura jerarquía en los 400 metros llanos de los Bonaerenses y aquí participará en la prueba de 300 metros y posta 4 x 100. Flor Farnos llega con el gran aliciente de haber ganado la final de los 400m en los Bonaerenses a puro corazón En tanto, en la categoría Sub 14 estarán por primera vez en estos juegos tanto Delfina Rey (en 150 metros), como Santino Marchetti, con su debut en las pruebas de medio fondo 800 y 2000 metros. En el caso de Santino, al ser 2004 competirá dando un año de ventaja a sus rivales, que son categoría 2003. Asimismo, será un evento especial también para el Prof. Mauro Cabrera, ya que por cuarto año consecutivo será miembro de la organización, encargado puntualmente de la categoría Sub 18 masculina. Como si fuera poco, en este ritmo incesante de competencias, este fin de semana la Escuela Municipal contará con varios de sus grandes exponentes en el Campeonato Provincial Sub 23, también a realizarse en el sintético del Estadio marplatense “Justo Román”. Tanto para sábado como para domingo, Necochea contará con un equipo reducido, pero cargado de figuras, como son los casos de Ana Farías (retorna) y Florencia Farnos, quienes competirán en 100, 200, 400 metros y posta 4 x 100. Asimismo, Guillermina Coronel lo hará en 100, 200 metros y posta 4 x 100, como también en salto en alto y largo. La posta 4 x 100, será completada a su vez por Rocío Gómez. En cuanto a los varones, Manuel Servat correrá en 100, 200, 400 y 800 metros, mientras que Tomás Blumenzon participará en el lanzamiento de bala.