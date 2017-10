En la fecha se jugó una nueva fecha de la 14° edición del Torneo Intercolegial de Fútbol Gustavo Portugal organizado por la Asociación Civil Deporte para Todos. En canchas del Club Gimnasia y Esgrima y con la colaboración del Colegio de Árbitros se desarrollaron los partidos con los siguientes resultados. La próxima fecha será el sábado 14 de octubre.

Intercolegial de Fútbol Gustavo Portugal



Resultados día de la fecha Cancha 1

Secund. 5 4 vs Secund 3. 0 Goles: Eduardo Maldonado 2, Franco Gómez 1 y Tomás Viñas 1

Agropecuaria. 1. Vs. Secund. 16 0 Gol: Esteban Oldano Cancha 2

Secund 7 2 vs Secund. 17 B 0 Goles: Benjamín Larrondo y Gino Barbuto

Técnica 2 A 0 vs Técnica 2 B 0 En definición por penales ganó Técnica 2 B