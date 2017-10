Histórica participación de Necochea en los Bonaerenses

Con las preseas obtenidas por el atletismo, hándbol y cestobol este miércoles, la delegación local superó la producción de 2016 y cerró una participación inolvidable en el 24º puesto del medallero.

Se sabía que la última jornada de los Juegos Bonaerenses iba a ser más que intensa, y los chicos de Necochea estuvieron a la altura de las circunstancias para cosechar varias alegrías más que se tradujeron en un medallero muy favorable.

En cuanto a las medallas de Oro, llegaron de la mano del Sub 14 de hándbol escolar de Alta Mira y de la velocidad de Florencia Farnos en la final de los 400 metros llanos en la pista “Justo Román” de atletismo (ver Un Oro para el recuerdo).

El “Negro” José Justel y sus indicaciones para los chicos que rato después serían campeones

Pero también, fue muy meritorio lo de las chicas del Sub 17 de Cestobol, que obtuvieron una preciada medalla de Plata, al igual que la posta 4 x 100 femenina de atletismo. En tanto, cerrando también una gran participación, los juveniles Sub 18 de hándbol lograron la presea de bronce.

En los casos de hándbol, el Sub 14 dirigido por José Justel venció con autoridad por la mañana 27-22 a Lanús, y por la tarde dio cuenta de San Miguel, para colgarse la de Oro en un gimnasio del Divino Rostro que era un hervidero. Respecto del Sub 18, en semis fue caída ante Esteban Echeverría por 16-22, pero el honor salió a flote en el elenco de Germán Castaños por el 3º puesto y la medalla se vino a Necochea tras vencer a Guaminí.

En cuanto al cestobol, las chicas dirigidas por Guadalupe Hernández vencieron por la mañana a Laprida por 108-86, aunque no pudieron completar la campaña perfecta, producto de la caída en la final ante La Plata, pero de todas maneras fue un derrotero sensacional.

Las chicas de Necochea hicieron una gran campaña donde terminaron subcampeonas y con la sonrisa de oreja a oreja, como aquí con las chicas de La Plata

Mientras tanto, el atletismo convencional cerró una buena participación en equipos, al lograr la posta 4 x 100 la medalla de Plata de la mano de Martina Tieftrunk, Agostina Sastre, Guillermina Coronel y Florencia Farnos.

Asimismo, en el atletismo hubo participación también este miércoles de Guillermina Coronel en salto en largo, Pedro Caraffo en 80 metros escolar y Manuel Servat en 400 metros llanos, aunque no lograron subirse al podio.

Finalmente, también fue el último día para los chicos del ajedrez en la sexta partida, donde Lautaro Souto ganó y cerró con una sonrisa, mientras que Lautaro Micucci perdió por primera vez lamentablemente en su última partida y no pudo estar entre los tres primeros.

Así las cosas, Necochea cerró cinco días excelentes con un total de 18 medallas, siete doradas, cuatro de plata y 7 de bronce, además de otras dos que llegaron de la rama de la cultura, tanto desde las artes plásticas en pintura Sub 15, como de Cocineros bonaerenses en adultos mayores, ambos méritos fueron medalla de Plata. Por ende, Necochea terminó ubicado 24º en el medallero general, entre los 135 municipios de la provincia, mejorando considerablemente lo hecho en 2016, donde se lograron seis medallas de Oro, cuatro de Plata y Tres de bronce, para ocupar el lugar 29º del escalafón general.

La delegación de casi 180 personas, estuvo coordinada a través de la Dirección de Deportes, a cargo del Prof. Miguel Arana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, y encuadrado en las políticas deportivas de la gestión encabezada intendente Facundo López.

En detalle, las medallas fueron siete doradas, seis plateadas y siete de Bronce, y se repartieron de la siguiente manera:

Oro: Florencia Farnos, 400 metros llanos Sub 18 (atletismo); Carolina Gauna, lanzamiento de bala Visual Sub 16 (atletismo PCD); Natalí Carrizo, 50 metros libre Auditivo Sub 20 (natación PCD); Francisco Martinelli, 50 metros espalda Motor/PC Sub 20 (natación PCD); Tobías Calderón, 50 metros espalda Auditivo Sub 20 (natación PCD); Damián López, 25 metros espalda Visual Sub 16 (natación PCD) y Hándbol masculino Sub 14 Escolar abierta, Alta Mira.

Plata: posta femenina 4 x 100 Sub 18 (atletismo); Santos Krieg, lanzamiento de bala Escolar No Federado Sub 14 (atletismo campo); Cestobol Sub 17 femenino libre y Franco Pomponio M18 surf; Tomás Benítez, artes plásticas Sub 15 mixto (pintura) y Helena López, cocineros bonaeresnes Única mixto Plato Principal adultos mayores.

Bronce: Manuel Tripano, canotaje Sub 14; Hándbol masculino Sub 18 Escolar abierta, Alta Mira; Naim Geraldo M 14 y Tomás Aguerre M16, surf; Daniel Castro Palacios, 100 metros PC Sub 16 (atletismo PCD); Araceli Rotela, salto en largo Intelectual A Sub 13 (atletismo PCD campo) y Micaela Sicardi, salto en largo Intelectual A Sub 16 (atletismo PCD campo).

Un Oro para el recuerdo: electrizante triunfo de Florencia Farnos

Escuchar a Flor Farnos: Click acá

Luego de unos meses difíciles por lesiones y molestias, uno de los grandes valores de la Escuela Municipal volvió revitalizada y ganó la final de los 400 de los Juegos Bonaerenses metros por cuatro décimas y contra todas las adversidades. Emoción pura de la necochense.

Profesor y alumna. La alegría de Mauro Cabrera y Flor Farnos en la cúspide del podio

En uno de los momentos más emocionantes para Necochea en las finales de los Juegos Bonaerenses 2017, Florencia Farnos de la Escuela Municipal se impuso en una final electrizante en los 400 metros y volvió a colgarse la medalla de Oro. El triunfo tuvo una alta carga emotiva, ya que Farnos viene saliendo de lesiones y en el cierre fue puro desahogo, llanto y abrazos con su entrenador Mauro Cabrera, seres queridos y con el director de Deportes, Prof. Miguel Arana.

Con un viento muy fuerte, Flor remontó unos metros de desventaja en el último tramo de la pista y se impuso a puro corazón con un registro de 59.14, apenas cuatro décimas debajo de los 59.18 de la oriunda de Villegas, Rocío Alzogaray. En tanto, Caterina Albiso completó el podio.

Todavía extenuada por el esfuerzo que la llevó al “1”, Farnos expresó que “estoy muy contenta, podemos decir que volvimos a la pista porque en los últimos meses tuve un esguince y otra lesión, pero con kinesiólogo, más la ayuda de mis papás y Mauro (Cabrera) pudimos volver y estar acá”.

Incluso, resaltó sobremanera el trabajo previo: “No se si es tan importante el podio como el sacrificio que hicimos junto a mi profesor. No me esperaba esto, habían sido muchos entrenamientos a último momento en estas seis semanas y ahora a disfrutar”.

Por su parte, luego de recibir el abrazo de Miguel Arana, el Prof. de la Escuela Municipal, Mauro Cabrera, afirmó entre lágrimas que “logramos la mayor hazaña después de habernos recuperado. Estoy muy emocionado, nadie nos tenía como favoritos, pero acá estamos, dando pelea y ganando el torneo más importante de la Provincia de Buenos Aires”.