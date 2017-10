Necochea avanza en el medallero de los Juegos

Gran martes para el surf, que aportó una medalla de Plata y dos de bronce, como también del atletismo con el 2º puesto de Santos Krieg en lanzamiento de bala. Mañana será la última jornada y hay grandes chances para el atletismo, hándbol, cestobol y ajedrez.

En otra jornada sumamente positiva para Necochea en las finales de los 26º Juegos Bonaerenses, la delegación que coordina la Dirección de Deportes cosechó cuatro preseas más para engrosar su presencia en el medallero, en este caso de la mano del surf y del lanzamiento de bala, en el atletismo convencional.

Asimismo, también en atletismo, se registró un gran día al clasificar cuatro pruebas a las finales de mañana miércoles (último día), mientras que dos elencos de hándbol masculino y el plantel de cestobol Sub 17, clasificaron al cuadro de semifinales y sueñan con irse con medalla a Necochea.

En cuanto a las medallas del día, el surf se llevó todos los flashes a través de las excelentes performances de los chicos de la Asociación Necochea Quequén. Por un lado, en lo que es su despedida de la categoría M18, Franco Pomponio logró el 2º puesto para colgarse la medalla de Plata tras una muy buena ola al inicio de la batería. Mientras tanto, Naim Geraldo y Tomás Aguerre finalizaron cuartos en sus respectivas finales de M14 y M16, pero lograron la medalla de Bronce al terminar Necochea tercero en equipo, por detrás de Miramar y Mar Del Plata, y por encima de otros elencos virtuosos como Pinamar, Quilmes, Tigre, Vicente López y Pilar.

Asimismo, la otra gran sonrisa del día llegó desde la pista de atletismo “Justo Román”, donde en lanzamiento de bala escolar, el joven Santos Krieg ganó la medalla de Plata en la categoría Sub 14, luego de superar la barrera de los 12.70. Santos, es del Instituto Humboldt y su profesor es Luciano González.

En tanto, siguiendo por el carril de los éxitos en el atletismo convencional, bien temprano Pedro Caraffo (del instituto Humboldt) fue 3º en la serie de 80 metros en categoría Escolar y accedió a la final. Luego corrió la misma suerte Florencia Farnos, de la Escuela Municipal, quien de a poco vuelve a su nivel y fue primera en su serie de 400 metros llanos con un tiempo de 1.02.31, para meterse en la final de mañana. También, de la misma institución que orienta el Prof. Mauro Cabrera, accedieron a la final Manuel Servat en los 400 metros llanos, donde fue 3º en la serie de 400 con 54.51, como también la posta 4 x 100 femenina, que fue 2º con un registro de 54.17 y estuvo integrada por Martina Tieftrunk, Agostina Sastre, Guillermina Coronel y Flor Farnos.

El momento cúlmine en que Flor Farnos gana su serie de 400 metros llanos para meterse en la final del miércoles

En tanto, participaron sendas postas 5 x 80 del Instituto Humboldt, pero sin poder acceder a la final. La masculina, estuvo integrada por Fernández Palma, Stempelet, Miranda, Dopico y Caraffo, al tiempo que la femenina se conformó por Santana, Dindart, Defferrari, Ginas y Stadler. Precisamente, Catalina Stadler también formó parte de la serie de salto en largo, pero sin la marca necesaria para ir a la definición.

Sin dudas, otra página exitosa la escribió el hándbol, de la mano de los chicos del Sub 14 escolar, que derrotaron con suma autoridad a Mercedes por 38-5 y avanzaron a semifinales con puntaje ideal. Así de efectivos estuvieron también los chicos del Sub 18 de Alta Mira, que doblegaron con tranquilidad a Benito Juárez por 19-11 y ya están entre los cuatro mejores.

Manuel Servat y un despegue a pura explosión en el inicio de la serie de 400 metros que lo vería 3º y con el pasaje a la final

En tanto, la actividad del balonmano se completó con el triunfo del Sub 18 femenino ante Presidente Perón y la caída del Sub 14 masculino no federado por 24-20 ante San Martín.

En el panorama del cestobol, las chicas del Sub 17 dirigidas por Guadalupe Hernández no aflojan, dieron cuenta de San Martín por 82-48 y llegaron con creces a las semifinales que disputarán mañana.

Mientras tanto, fue un día agridulce para el ajedrez, que tuvo la cuarta partida a la mañana y la quinta por la tarde. La buena, es que Lautaro Micucci ganó a la mañana e hizo tablas luego, pero aun así está empatado con cuatro puntos en el 1º puesto y mañana desde las 9 se define por una medalla. A su vez, Lautaro Souto cayó por la mañana y también hizo tablas a la tarde.

Pasando al vóley, la nota positiva la dio el Sub 13 masculino no federado al vencer 2-1 a La Matanza, al tiempo que se registraron dos derrotas: la del Sub 13 femenino no federado 0-2 ante San Isidro y la del Sub 15 femenino no federado por 2-0 frente a Adolfo Alsina.

En el panorama de patín artístico, fue fin de la competencia para las dirigidas por “Lené Von Tier”, tanto Ludmila Iácono como Yamila Álvarez Jensen, quienes sumaron una gran experiencia en Mar Del Plata. En el caso de Ludmila, categoría Quinta C Sub 16, culminó 12º sobre 16; y Yamila Álvarez Jensen, categoría Tercera C Sub 16, fue 15º sobre 16.

Otra disciplina que completó su cronograma hoy fue el básquet 3 x 3 femenino, con Necochea obteniendo el 6º puesto en la Provincia. Las chicas dirigidas por Alberto Pastrello y Leticia Arancón disputaban del 5º al 8º puesto y este martes derrotaron a Pilar en primera instancia, pero luego perdieron de manera muy apretada ante Bahía Blanca.

Finalmente, en tenis de mesa PCD fue un día negativo con tres derrotas, las de Aarón Fernández y Ezequiel Retamozo por la rama masculina, como también la de Milagros Lahorca en la femenina. De todas maneras, en boccia se dieron buenos triunfos de la mano de Maia Lincura y Matías Carrizo, aunque las anteriores presentaciones con derrota fueron las que complicaron el panorama.

Algunas fotos que dejó la jornada de martes en los Bonaerenses

Ya sea en la victoria o en la derrota, Necochea tuvo una intensa actividad a la mañana y a la tarde, al igual que cada una de las jornadas.

El verdadero espíritu de los Bonaerenses. Las chicas del básquet y los chicos de La Dulce (hándbol) se cruzaron en un ‘truco’ en el hotel. Compañerismo puro

El Prof. Luciano González coloca la medalla de Plata a su alumno Santos Krieg

Concentración pura para Flor Farnos, con el consejo del Prof. Mauro Cabrera

Uno de los intentos de Catalina Stadler en salto en largo, aunque no alcanzó para ir a la final

Los fuegos artificiales y la melancolía del acto de clausura. Gentileza web oficial de los Juegos Bonaerenses