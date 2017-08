Hándbol-Bonaerenses: Necochenses en las finales

El Sub 14 masculino accedió a las finales El equipo de la Escuela Alta Mira se alzó con la etapa regional jugando como local y estará en Mar Del Plata del 30 de septiembre al 4 de octubre para la etapa cúlmine.

Camino a las finales provinciales de los Juegos Bonaerenses entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre en Mar del Plata, más deportistas necochenses siguen sacando su pasaje. En este caso fue el elenco Sub 14 de hándbol masculino de Alta Mira Necochea, que se impuso la fase regional jugando como local en su gimnasio. El equipo es conducido por José Justel y tuvo una definición tranquila ante Miramar, al que superó por 35-4. La complejidad estuvo en las semifinales, donde debió trabajar arduo para dejar en el camino a ACHA de Mar Del Plata. Un pasaje de la final ante el combinado de Miramar De esa manera, los chicos de Necochea se ganaron su lugar en la “ciudad feliz” para disputar la etapa final. El plantel está conformado de la siguiente forma: Julián Alfonso, Zair de Iraola, Tobías Letter, Máximo Hankel, Santiago Villarreal, Ignacio Losasso, Juan Pedro Ardanaz, Lucas Touceda, Emilio Moretti, Tomás Díaz, Facundo Fernández y Franco De Gregorio. El Sub 14 de Alta Mira de Necochea, que ganó la etapa regional Por otro lado, distinta fue la suerte de las chicas del Instituto Humboldt de Necochea, que en Sub 14 perdieron la final de forma apretada con ACHA por 21-27 y se quedaron a las puertas de la clasificación a Mar Del Plata. El equipo es dirigido por el Prof. Luciano González y estuvo integrado por: Felicitas Pernías, Catalina Stadler, Josefina Aye, Zoe Fortes, Candelaria Defferrari, Luna Santana Siena, Catalina Gómez, Paz Zabala, Stefanía Llinás, Candela Fernández, C. Fortes Sirvente y Analuz Iturralde. Las chicas del Sub 14 del Instituto Humboldt hicieron una muy buena campaña La jornada, contó con el contralor de la Dirección de Deportes, a cargo del Prof. Miguel Arana.