Franco De Benedictis volvió al triunfo en Rosario

Franco De Benedictis consiguió un gran triunfo en la final de la octava fecha del Top Race Series, en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Rosario. El necochense arrancó desde el tercer lugar, pero con mucha ambición y oportunismo accedió rápido al primer lugar, y supo defenderlo con firmeza para subirse a lo más alto del podio por primera vez en el campeonato. La pantera venia en alza en las últimas fechas, aunque el podio le venía siendo esquivo. Esta vez, Rosario le dio señales desde el inicio del fin de semana, mostrándolo siempre entre los primeros lugares, tanto en los entrenamientos como en la clasificación. A la hora de las series, el piloto del ABH Motorsports consiguió el segundo puesto en la serie más rápida, y eso lo posicionó como candidato a llevarse algo importante. En cuanto a la carrera de la mañana del domingo, comenzó accidentada, con varios autos entreverados en el lanzamiento, y Nicolás Cazal protagonizando un fuerte golpe. Apenas pasado el relanzamiento, el puntero Crussita sufrió un inesperado trompo, momento en el que Franco estuvo rápido para pasar de un salto de la tercera a la primera posición, sobrepasando al escolta Boccanera. Desde ese momento la pantera se aferró a la punta, y jamás dio lugar a dudas respecto a lo que terminó siendo una gran victoria, la primera desde su retorno a la categoría. Para el piloto del Mercedes Benz que prepara el equipo de “Cacho” Abraham “quiero felicitar a todo el equipo, que me entregó un auto excelente, un relojito. No se cayó en ningún momento y eso me permitió mantener la punta, que iba ser difícil con Bruno (Boccanera) atrás, que iba muy rápido. Respecto al momento en que llega esta victoria, la pantera reflexionó: “arrancamos un año muy difícil, no teníamos nada de suerte prácticamente. De a poco se empezó a dar vuelta, y ahora llegamos a ganar la primer carrera del año, por eso felicito a todo el ABH Motorsports y desearle fuerza a toda la familia de Mauro Giallombardo, a quien quiero dedicarle esta carrera, en este difícil momento. También agradecerle a todos los sponsors, que me bancaron desde principio de año, me siguen ayudando y apostando a que volvamos a estar adelante. Y por último quiero mandarle un saludo a toda la gente de Necochea y a todos los que están viendo.” La próxima fecha del Top Race Series será en General Roca, Río Negro, el fin de semana del 15,16 y 17 de septiembre. TRSERIES - FINAL Verificado por Técnica: SI/ Verificado por Deportiva: SI Rosario - Domingo 20/08/2017 - 8º fecha Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF. 1 121 DE BENEDICTIS, FRANCO M. BENZ 25 30:07.124 2 29 BOCCANERA , BRUNO FIAT 25 30:08.616 1,492 3 72 VALLE, MAXIMILIANO M. BENZ 25 30:12.576 5,452 4 71 PERSIA, FABRICIO FIAT 25 30:15.541 8,417 5 18 ACOSTA, JUAN CRUZ TOYOTA 25 30:16.181 9,057 6 20 PACIONI, GASTóN CHEVROLET 25 30:21.292 14,168 7 13 SANTOS, FACUNDO CITROEN 25 30:28.970 21,846 8 32 FERNáNDEZ, GONZALO VOLKSWAGEN 25 30:31.939 24,815 9 115 CRUSITTA, GASTóN CHEVROLET 25 31:04.304 57,18 10 369 HITES, BENJAMIN FIAT 25 31:14.102 1:06.978 11 8 CHIAVERANO, MAURICIO FIAT 24 29:41.006 1 Vuelta 12 7 SEGOVIA, DIEGO HONDA 24 30:50.647 1 Vuelta 13 24 PALOTINI, LEONARDO M. BENZ 23 30:53.822 2 Vueltas 14 55 LOPES VIDEIRA, GUSTAVO FORD 18 23:25.992 7 Vueltas 15 111 DI PALMA, STEFANO FORD 16 21:14.778 9 Vueltas 16 33 DA ROLD, GABRIEL FIAT 5 08:25.344 20 Vueltas 17 122 YEMA, NICOLáS FIAT 1 02:04.275 24 Vueltas 18 129 OLAZ, PETER M. BENZ 1 02:12.186 24 Vueltas 19 37 CAZAL, NICOLáS TOYOTA 0 AUTOS Nº 54 Y 99 EXC. POR MANIOBRA PELIGROSA MEJOR VUELTA PARA AUTO Nº 71 FABRICIO PERSIA MEJOR Tº DE VUELTA 1:04.516 MEJOR VEL. 114,801 Buen avance de Juan Bautista en la final de Top Race que gano Altuna De Benedictis volvió a los puestos de vanguardia en la final de Top Race que se corrió en Rosario, “Johnnito” realizó una gran escalada en pista logrando avanzar hasta el puesto 6 desde donde vio caer la bandera a cuadros sobre su auto. Tras un gran trabajo por parte del Fiat Octanos Competición en lo que fue una final de larga duración el equipo y su piloto Juan Bautista De Benedictis lograron mejorar el rendimiento del auto, se aprovecho la tanda de tanques llenos en donde la estructura a cargo de Christian Martinez logró la puesta a punto ideal para el Fiat que llevaría a lograr un muy buen resultado en la 8ª fecha del calendario. Juan Bautista había largado desde la 12ª posición y tras promediar la mitad de carrera ya había alcanzado llegar al puesto 8 llegando el momento de la recarga de combustible que se hacía obligatoria para poder completar la carrera de 60 minutos más un giro. El piloto de Necochea logró un muy buen tiempo en la maniobra de boxes integrandose a la competencia en la posición 9 desde donde iría en busca de poder continuar con el avance. En la última parte de la competencia logró llegar hasta el puesto 7 y desde allí veía como Matías Rossi abandonaba la competencia por falta de combustible lo que catapultaba al 6º puesto donde la bandera a cuadros lo clasificaría definitivamente. “Fue una buena carrera en la que pudimos correr con buen ritmo, después de los tanques llenos hicimos un cambio bastante grande en el auto que le cayó muy bien y nos permitió ser competitivos en la final. Pudimos mantener un ritmo rápido y avanzar muchos puestos, eso nos deja muy contentos, además se pudo solucionar la falla que el auto tenía lo que es muy importante como haber sumado buenos puntos para el campeonato. Estoy muy agradecido al equipo Fiat Octanos y al asesoramiento de Hugo Cuervo, vamos a seguir por el mismo camino para la próxima carrera.” Una carrera de larga duración que dejo muchos puntos en juego ayuda a De Benedictis a escalar también en el campeonato desplazándose ahora al puesto 12 con 22 puntos en total, el nuevo líder es Mariano Altuna quien también se quedo con la victoria de la 8ª fecha en Rosario. La próxima fecha se disputará en el inicio de Septiembre en la provincia de Rio Negro, cuando el fin de semana del 15 al 17 el Top Race desembarque en la ciudad de General Roca. Vijarra / Prensapro TOPRACE - FINAL Verificado por Técnica: SI/ Verificado por Deportiva: SI Rosario - Domingo 20/08/2017 - 8º fecha Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF. 1 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 58 1:01:32.2 2 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 58 1:01:33.8 1,613 3 31 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 58 1:01:49.4 17,234 4 9 AGUIRRE, VALENTIN CHEVROLET 58 1:01:57.4 25,274 5 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 58 1:01:57.8 25,615 6 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FIAT 58 1:01:59.1 26,958 7 111 SILVA, JUAN MANUEL M. BENZ 58 1:02:08.3 36,129 8 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL TOYOTA 58 1:02:08.9 36,703 9 107 VALLE, LUCAS M. BENZ 58 1:02:09.4 37,228 10 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 58 1:02:14.8 42,618 11 25 FLAQUé, FABIáN FIAT 58 1:02:25.2 53,042 12 24 JUAN, MAXIMILIANO M. BENZ 58 1:02:29.9 57,784 13 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 57 1:01:24.9 1 Vuelta 14 29 RISATTI, RICARDO M. BENZ 57 1:01:42.7 1 Vuelta 15 8 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 57 1:02:08.0 1 Vuelta 16 4 PONTE, MARTIN M. BENZ 57 1:02:11.0 1 Vuelta 17 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 55 58:23.642 3 Vueltas 18 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 53 57:08.637 5 Vueltas 19 93 RODRíGUEZ, MATíAS MITSUBISHI 53 57:15.221 5 Vueltas 20 5 GUERRA, LUCAS CHEVROLET 48 53:00.065 10 Vueltas No clasificados:(13) Luis José Di Palma. (30) Oscar Conta AUTO N° 13 REC. CON 15 SEG. POR M. PELIGROSA AL AUTO N° 13. RECORD DE VUELTA (29) RICARDO RISATTI 1.02.304 PROMEDIO 149,942 KM/H Matias Capurro y un fin de semana para el olvido en el Top Race Junior Tras una falla mecánica en el Ford, Matías Capurro no pudo ser de la partida correspondiente a la octava fecha del calendario 2017 del Top Race Junior en el autódromo de Rosario. Esta mañana, la menor de las categorías del Top Race se preparaba para sellar el último día de actividad en el Juan Manuel Fangio de Rosario, partiendo desde el cajón número doce el de Necochea iba en busca de una buena remontada que le permitiera sumar puntos en el campeonato. La esperanza de poder cortar con la mala fortuna que lo viene asechando hace cuatro fechas duro poco, ya que luego de la vuelta previa cuando estaba todo preparado para disputar la final, Matías sufría la rotura del acelerador lo que impidió que pudiera ser parte de la competencia. “En el momento de la largada cuando se apaga el semáforo acelero y a los dos segundos se me corta la patita del acelerador y quedamos a un costado, no pudimos girar ni una vuelta en la final. Nos volvemos con una mezcla de bronca y amargura, venimos de cuatro carreras sin poder llegar, siempre con alguna falla. Pero vamos a tratar de revertirlo en la próxima fecha y sobre todo vamos a tratar de seguir sumando vueltas que es lo que nos ayudaría para pegar un salto deportivo”. Comentaba el volante el Ford N°99 Ahora queda esperar a la próxima visita del Top Race Junior que se disputará el 17 de Septiembre en el autódromo de General Roca, provincia de Río Negro.