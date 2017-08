Comienzan pista de atletismo en el Polideportivo

El intendente Dr. Facundo López se acercó a observar lo que son los primeros movimientos de suelo con maquinaria municipal, momento en el que aseveró que “es una obra que genera mucha ilusión porque hace años que se prometió y siempre viene postergada”. Con recursos del municipio y a paso firme, comenzaron las primeras tareas para la construcción de la tan esperada pista de atletismo en el Polideportivo municipal. Por tal razón, el intendente municipal, Dr. Facundo López, se acercó al lugar para observar los trabajos de nivelación de campo con las maquinarias de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. “Es una obra que genera mucha ilusión porque hace años que se prometió y siempre viene postergada, sobre todo teniendo en cuenta que hay un equipo de elite en Necochea que se dedica a esta actividad”, aseveró el jefe comunal luego de observar los trabajos. Reconoció que “llevará meses nivelar el terreno por las diferentes alturas que hay, pero creemos que el año que viene será una realidad”. “Esta y otras obras que estamos planificando, como el caso del natatorio acá en este mismo lugar, otro en Quequén y los playones en los barrios, nos va a permitir que los vecinos del Distrito tengan accesibilidad al deporte municipal”, destacó el máximo mandatario. Tras resaltar la importancia de que “todos los fondos de la pista son municipales”, el Intendente culminó diciendo que “tener competidores del nivel que tenemos y con un entrenador reconocido a nivel nacional no es poca cosa, y por eso esto vale la pena porque el deporte en la etapa formativa, y en particular el atletismo, es fundamental”. Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Arq. Ricardo Asiain, manifestó que “las máquinas están con el primer trabajo de nivelación, algo que llevará varios meses”, al tiempo que agregó que “vamos a preparar el suelo, la base y la subrasante para la pista que esperemos sea de primer nivel”. “Los trabajos los estamos haciendo por administración municipal y así será en la medida que tengamos los recursos necesarios, pero sin dudas que gestionaremos para conseguir apoyo a nivel nacional y provincial para culminarla (la pista) lo antes posible”, subrayó en el cierre. Por último, el director de Deportes, Prof. Miguel Arana, reconoció que “la escuela de atletismo abarca muchísimos chicos y cuando nos sentamos para hablar con Facundo (López) de este proyecto sabíamos de lo importante y trascendente que es”. Para reforzar el concepto anterior, indicó que “hoy acuden acá arriba de 1000 chicos por semana, y esto, más la cancha de hockey, el piso del gimnasio y el natatorio hacen un verdadero Polideportivo lo que antes era un polirrubro”. “Queremos que esto sea un lugar y un espacio para toda la comunidad, para que los colegios vengan y participen, porque esto no es de las gestiones sino que es de la gente”, afirmó el funcionario. En el cierre, adelantó que “tal como hicimos con la cancha de hockey, convocaremos a la comunidad del atletismo para trabajar por la pista, ese es el objetivo”.