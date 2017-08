Comienza la cuenta regresiva para la carrera del siglo

A solo dos días de comenzar la actividad de los 1000 KM del Turismo Carretera en Buenos Aires, Juan Bautista no deja de entrenar con miras a lo que será una carrera de gran exigencia física.

La carrera del siglo esta por iniciar y ya todos los equipos, pilotos e invitados dan los últimos pasos antes de tomar sus posiciones en los boxes el día viernes cuando se de inicio a la actividad oficial de la 8ª fecha del calendario en el autódromo Juan y Oscar Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estuvimos con Juan Bautista De Benedictis quien estará siendo parte del equipo Renault como invitado de Emiliano Spataro y esto nos contaba: “Faltan pocos días para la carrera de los 1000 Km, una carrera muy importante para el automovilismo en general y para mi en particular que ya hace un año que no estoy en la categoria. Estamos preparados para una carrera tan importante es una muy buena oportunidad la que me dio Emiliano Spataro y todo el equipo Renault a quienes les estoy muy agradecido. En lo personal me prepare mucho en estas semanas previas estuve entrenando doble turno en el gimnasio, nadando, corriendo, también entrenamos en el simulador y en Karting. Creo que estoy preparado para dar lo mejor y muy entusiasmado. El fin de semana estuvimos en la presentación de la carrera y estuvo muy buena compartimos junto al equipo y a la ACTC un gran momento en Recoleta, la verdad que un privilegio formar parte del equipo Renault por esta carrera. El día Jueves estaremos reunidos con el equipo para terminar de definir las estrategias. Estaremos girando la mayor de vueltas posibles desde el viernes para controlar el consumo del auto y demás parámetros, estoy muy ansioso por que llegue el viernes.” De Benedictis estará tomando contacto con la pista desde el día viernes al mediodía cuando el TC inicie con la primera tanda de práctica de recarga y cambio de piloto por la tarde a partir de las 15 Hs se llevarán a cabo las tandas de entrenamientos, serán de 25 minutos cada una y la última del día arrancará a las 16:40 Hs. Vijarra / Prensapro