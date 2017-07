La Pantera consiguió el 4° puesto en Concordia

Franco De Benedictis redondeó un muy buen fin de semana en Entre Ríos, en lo que fue la séptima fecha del Top Race Series. En la final del domingo obtuvo el cuarto lugar, a pesar de haber sufrido una pinchadura en uno de sus neumáticos apenas pasada la mitad de la competencia. El necochense había accedido a largar desde la segunda fila, tras haber conseguido el puesto dos en la serie de sábado. Y desde el inicio de la carrera se mostró más cercano a Crusitta y Boccanera que a sus perseguidores. Tanto es así, que con su Mercedes marcó el record de vuelta de la competencia con un tiempo de 1:50.344. Pero ya entrada la segunda mitad de la final, Franco sufrió la pinchadura de su rueda trasera derecha, lo que lo complicó en su andar, al punto de perder una colocación en manos de Pacioni. De todas formas, la pantera pudo sostenerse en el cuarto lugar, y arribar a la bandera a cuadros conservándolo. Para el menor de los De Benedictis, “fue una carrera intensa, veníamos muy bien, prendidos en la pelea por la punta. La expectativa estaba puesta ahí, pero a partir de la pinchadura los planes cambiaron, y tuve que pasar de atacar a defender, porque el auto se me hacía inmanejable en el curvon. Por eso fue muy bueno el cuarto puesto, lo pudimos aguantar muy bien. Le agradezco a todo el equipo por el gran auto que me dieron durante todo el fin de semana. El saludo para todos los sponsors y para la gente que me sigue. Este sin dudas es el camino, vamos a tratar de ir por más en las próximas carreras.” La próxima fecha del Top Race Series, será el fin de semana del 18 al 20 de agosto, en Rosario. TRSERIES - FINAL Verificado por Técnica: SI/ Verificado por Deportiva: SI Concordia - Domingo 23/07/2017 - 7º fecha Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF. 1 115 CRUSITTA, GASTóN CHEVROLET 14 30:34.960 2 29 BOCCANERA , BRUNO FIAT 14 30:36.087 1,127 3 20 PACIONI, GASTóN CHEVROLET 14 30:37.025 2,065 4 121 DE BENEDICTIS, FRANCO M. BENZ 14 30:38.103 3,143 5 8 CHIAVERANO, MAURICIO FIAT 14 30:39.044 4,084 6 18 ACOSTA, JUAN CRUZ M. BENZ 14 30:39.846 4,886 7 54 URTUBEY, MARCOS M. BENZ 14 30:42.369 7,409 8 24 PALOTINI, LEONARDO M. BENZ 14 30:43.171 8,211 9 129 OLAZ, PETER M. BENZ 14 30:43.830 8,87 10 71 PERSIA, FABRICIO FIAT 14 30:43.979 9,019 11 177 ELIZALDE, GIOVANNI CHEVROLET 14 30:44.920 9,96 12 10 BORSANI, ERIC M. BENZ 14 30:45.772 10,812 13 37 CAZAL, NICOLáS TOYOTA 14 30:48.279 13,319 14 33 DA ROLD, GABRIEL FIAT 11 22:48.808 3 Vueltas 15 55 LOPES VIDEIRA, GUSTAVO FORD 10 21:35.628 4 Vueltas 16 99 VIGO, JOSEFINA M. BENZ 5 10:27.633 9 Vueltas 17 122 YEMA, NICOLáS FIAT 4 07:35.436 10 Vueltas 18 7 SEGOVIA, DIEGO HONDA 1 03:07.267 13 Vueltas AUTO N° 32 EXC. POR M. PELIGROSA AL AUTO N° 7 AUTO N° 129 REC. POR M. PELIGROSA AL AUTO N° 37 RECORD DE VUELTA PARA AUTO N° 121 FRANCO DE BENEDICTIS TIEMPO 1:50.344 VELOCIDAD 153,339 Johnnito sumo puntos en la final Juan Bautista De Benedictis realizó una muy buena final en Concordia estuvo 4º en gran parte de carrera y terminó 9º sumando buenos puntos escalando al puesto 14 en el campeonato. Una final del Top Race que tuvo un adicional espectáculo en los boxes del autódromo Ciudad de Concordia, una carrera que tuvo tres punteros a lo largo de la misma quedo en manos de Matias Rodriguez quien compartió el podio con Franco Girolami y Caito Risatti. Por su parte Juan Bautista De Benedictis realizó una muy buena largada y llego a estar en el 4º puesto tras haber hecho la recarga de combustible obligatoria para poder completar los 60 minutos de competencia. El piloto de Necochea hablo a los medios tras la carrera y explico que había sucedido en la competencia y esto decía; “Veníamos haciendo una gran carrera con un ritmo bárbaro e hicimos una parada a boxes rápida pero después tuvimos que volver a parar por una falla en el sistema de combustible. No fue un error de cálculo, si bien íbamos a llegar justo, el problema esta en el tanque de combustible que viene fallando desde principio de año, una lástima por eso porque venía cuarto con un ritmo para poder llegar para podio, esto nos dejo un poco amargado pero contentos por el ritmo del auto. La falla debemos solucionarla urgente porque nos esta haciendo perder muchos puntos.” Juan Bautista De Benedictis. Logro terminar en la zona de puntos y sumó salvando la fecha y logrando escalar al puesto 14 del campeonato que ahora lidera Gabriel Ponce De León. La próxima fecha para el piloto del Fiat Octanos Competicion será en 25 días cuando la categoría espectáculo visite la ciudad de Rosario (Santa Fe) el fin de semana del 18 al 20 de Agosto. TOPRACE - FINAL Verificado por Técnica: SI/ Verificado por Deportiva: SI Concordia - Domingo 23/07/2017 - 7º fecha Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF. 1 93 RODRíGUEZ, MATíAS MITSUBISHI 34 1:01:53.1 2 31 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 34 1:02:01.8 8,643 3 29 RISATTI, RICARDO M. BENZ 34 1:02:06.6 13,483 4 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL TOYOTA 34 1:02:15.5 22,309 5 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 34 1:02:16.7 23,547 6 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 34 1:02:28.3 35,11 7 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 34 1:02:29.0 35,898 8 8 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 34 1:02:31.8 38,614 9 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FIAT 34 1:02:31.8 38,664 10 30 CONTA, OSCAR M. BENZ 34 1:02:33.7 40,557 11 5 GUERRA, LUCAS CHEVROLET 34 1:02:34.4 41,218 12 107 VALLE, LUCAS M. BENZ 34 1:02:39.9 46,712 13 9 AGUIRRE, VALENTIN CHEVROLET 34 1:02:41.7 48,577 14 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 34 1:02:48.3 55,114 15 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 34 1:02:49.2 56,069 16 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 34 1:02:49.9 56,778 17 25 FLAQUé, FABIáN FIAT 34 1:03:09.3 1:16.203 18 72 VALLE, MAXIMILIANO M. BENZ 33 1:00:59.4 1 Vuelta 19 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 33 1:01:11.4 1 Vuelta 20 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 33 1:03:21.2 1 Vuelta 21 4 PONTE, MARTIN M. BENZ 30 55:10.022 4 Vueltas 22 24 JUAN, MAXIMILIANO M. BENZ 19 35:50.021 15 Vueltas AUTOS N° 10,129,24,25,2,7,5,72,107 y 8 RECARGO POR NO RESPETAR CALLEJÓN DE SALIDA DE BOXES. AUTO N° 129 PASE POR BOX POR FALSA LARGADA Record de Vuelta: Auto n° 129, Mauro Giallombardo 1m47s389 Promedio 157,558 Capurro 11° en Top Race Junior Matías Capurro arribó11° en la séptima final del Top Race Junior en Concordia, cosechando así algunos puntos para el campeonato. La última jornada en el autódromo de Entre Ríos, se puso en marcha pasada las 10:00hs con la clasifica final, donde el volante del Ford con los laterales N°99 partió desde cajón número doce y en él inicio de la misma un golpe de Tomas Brezzo, lo dejaba a un costado de la pista. Si bien pudo volver a pista, la diferencia con respecto al resto del pelotón lo complicó para escalar posiciones. Con el correr de las vueltas Mati pudo achicar la diferencia y así arribar en el 11° del clasificador final. La próxima cita de la temporada será el 20 de Agosto en el autódromo de Rosario, provincia de Santa Fe. TRJUNIOR - FINAL Verificado por Técnica: SI/ Verificado por Deportiva: SI Concordia - Domingo 23/07/2017 - 7º fecha Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF. 1 111 DI PALMA, STEFANO M. BENZ 10 19:21.813 2 14 FERREYRA, MARTíN CHEVROLET 10 19:22.673 0.860 3 109 ELIZALDE, LEANDRO M. BENZ 10 19:25.421 3,608 4 64 MORILLO, FRANCO BMW 10 19:25.759 3,946 5 76 BRUGUES, MARCOS FORD 10 19:30.701 8,888 6 27 HERNáNDEZ, FRANCISCO AUDI 10 19:32.354 10,541 7 38 PIOVANO, SANTIAGO CITROEN 10 19:39.924 18,111 8 3 TRACOGNA, ADRIáN M. BENZ 10 20:05.749 43,936 9 100 MONTANARI, JOSé CARLOS VOLKSWAGEN 10 20:07.315 45,502 10 36 ORTEGA, RODRIGO M. BENZ 10 20:07.681 45,868 11 99 CAPURRO, MATíAS FORD 10 20:17.973 56,16 12 39 PONCE, DARíO TOYOTA 10 20:29.019 1:07.206 13 121 SALA, HERNAN M. BENZ 10 20:42.580 1:20.767 14 71 BREZZO, TOMáS FORD 9 19:48.137 0 15 57 GONZALEZ, TOMáS M. BENZ 6 12:00.681 0 Record de vuelta: Auto 111 - Stefano Di Palma - 1:55:878