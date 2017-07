Una multitud en el inicio del Enduropale 2017

Con la presencia del intendente Dr. Facundo López, se realizaron las tandas de entrenamiento y la largada simbólica en Av. 2 y 79. Pilotos respaldaron el espectáculo motor más importante de la ciudad y elogiaron la organización y el circuito. El Enduropale 2017, espectáculo motor que atraviesa su segunda edición en nuestro medio por decisión del intendente Dr. Facundo López, se largó con todo en las playas céntricas de la ciudad, tanto con las tandas de entrenamiento como con la largada simbólica en Av. 2 y 79, ante miles de vecinos y turistas y ante la atenta mirada del propio jefe comunal quien esperó a los más de 300 pilotos que mostraron sus motos y cuatriciclos. Este domingo, desde las 11, se largarán las finales en cada categoría, por lo que los conductores se encuentran poniendo su vehículo en condiciones para no dejar nada librado al azar y atravesar de la mejor forma el rápido circuito de 8 kilómetros que les espera recorrer. A la hora de ser consultado, el piloto local Leonel Polvorín, señaló que “el año pasado no puede correr y me quedé con las ganas, pero en este puedo estar gracias al trabajo de mucha gente”, al tiempo que reconoció que “mi medalla es llegar sano y con la moto bien”. “La verdad es que estoy muy contento porque es en mi ciudad y es una experiencia más”, añadió, para resaltar que “el evento en sí y la organización es impagable”. En otro boxes, Pablo López Echegaray indicó que “ya hicimos las dos tandas de pruebas y la verdad que estamos ante un gran circuito, que tiene muchas curvas y contracurvas pero que es muy entretenido”. Asimismo, el corredor respaldó este evento que “tiene una muy buena organización, una gran movida de gente y con más pilotos que el año pasado, aparte es en mi cuidad lo cual es un orgullo”. Llegado desde San Miguel, provincia de Buenos Aires, Santiago De Paolo, segundo en el campeonato en categoría Junior, manifestó que “estamos por primera vez en esta fecha porque el año pasado una lesión me lo impidió”, para admitir rápidamente que “está diez puntos todo, desde la organización, el circuito, la gente y la Municipalidad”. Además, dijo que “estamos ante un circuito largo pero rápido, y que no se rompe tanto como los que venimos corriendo, de hecho en Costa Bonita hace un mes nos encontramos con un circuito con muchos pozos y más técnico”. El intendente López estuvo junto al presidente del ENTUR, Eduardo Otero, el secretario de Gobierno, Dr. Diego López Rodríguez y el secretario Privado, Marcelo Ansean.