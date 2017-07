Necochenses en el Top Race de Concordia

Juan Bautista quiere ganar El piloto de Fiat va decidido a buscar la tan preciada victoria que puede darle el pasaporte a la pelea por el título en la última face del torneo 2017 de Top Race. Concordia promete ser una de las grandes oportunidades en esta etapa del campeonato.

A solo 17 puntos de diferencia de quien ocupa el 8º lugar en el campeonato (Franco Girolami) Juan Bautista De Benedictis no baja los brazos y piensa en sumar fuerte en Concordia buscando así no dejar escapar la posibilidad de poder estar peleando por el campeonato 2017 de la categoría Top Race.

Cuando ya se comienza a transitar la segunda parte del calendario la pelea por la clasificación a la última face del torneo se torna mas competitiva y el sumar se hace indispensable si se quiere llegar a la zona de clasificación. Tras el logro obtenido en San Juan el piloto del Fiat Octanos Competición va a Concordia, un trazado que ya es familiar para él en busca de dar un giro a los resultados logrados hasta ahora.

El trazado del autódromo Ciudad de Concordia cuenta con una extension en su circuito 4 que es el que la categoría utilizara, de 4700 metros de longitud, Juan Bautista De Benedictis estará tomando contacto con la pista desde el día viernes con las pruebas no oficiales, la categoría tendrá una tanda de 60 minutos en lo que será la primera jornada de la 7ª fecha.

“Vamos con expectativas porque venimos de hacer podio en la carrera de San Juan tras lo que el auto a progresado y viene funcionando bien así que de la segunda carrera de San Juan que sufrimos el accidente el auto se desarmo íntegro y se llevo a la categoría en donde se hicieron nuevos los anclajes por eso mismo vamos a estar probando el día viernes. Para chekear que haya quedado todo bien y tenemos fe que podamos funcionar bien. Venimos de menor a mayor con el rendimiento del auto este año así que vamos con muchas ganas de buscar la victoria para poder estar dentro de los que pelean el campeonato.” Juan Bautista De Benedictis. La Pantera viaja a Concordia en busca del zarpazo Franco De Benedictis participará este fin de semana de la séptima fecha del Top Race Series, en lo que es el inicio de la segunda mitad del año en el calendario deportivo de la categoría del espectáculo. El escenario será el autódromo Ciudad de Concordía, en Entre Ríos, una de las provincias más fierreras de nuestro territorio nacional.

Para De Benedictis el objetivo es claro, conseguir la primera victoria del año, algo que le viene siendo esquivo, pero que no refleja a las claras lo que ha sido el rendimiento del piloto del ABH Motorsports, quien ha sabido revalidar todo lo bueno que ha mostrado en las máximas competencias.

Consultado respecto a lo que se viene, el necochense afirmó que “ha pasado poco más de un mes desde la última fecha, pero tanto para el equipo como para mí, fue un tiempo aprovechado para entrenar y trabajar mucho sobre el auto. Son momentos donde se hace un trabajo fino, apuntando a los detalles y puntos flojos que observamos en carreras anteriores. Esperemos poder reflejar todo este trabajo en un buen resultado este fin de semana, es lo que siempre buscamos.”

El cronograma de actividades tendrá inicio el viernes a las 14:20hs con una tanda de pruebas libres, seguidas desde las 16.40hs por el primer entrenamiento oficial. La acción del sábado comenzará a las 10:10hs con la segunda tanda de entrenamientos, continuando a partir de las 13:30hs con la clasificación, y cerrando a las 16:00hs con las series. El domingo se disputará la gran final, desde las 11:00hs. Matías Capurro con sed de revancha Matías Capurro viaja a Concordia, Entre Ríos para disputar la séptima fecha del Top Race Junior, donde buscará la revancha luego del abandono en San Juan.

El fin de semana, en el autódromo entrerriano, se desarrollará la séptima cita de la menor de las divisionales del V6. El de Necochea buscará dar pelea desde el día viernes con el objetivo de sumar puntos para el campeonato donde hasta el momento se encuentra en el 9° lugar.

En las últimas semanas en el taller del SDE Competición, se realizaron algunas modificaciones técnicas, basadas en las últimas perfomance del volante del Ford N°99. El objetivo es cruzar la meta y poder sumar y para ello Mati llega preparado de la mejor manera a uno de los circuitos más técnicos del país.

“Estuve mirando algunas cámaras y practicando con el simulador para poder el viernes adaptarnos rápido, Concordia es un circuito que no conozco pero por lo que vi tiene muchas variantes así que confiamos en mejorar los registros con el correr de las tandas. El objetivo que nos planteamos para esta fecha, va a ser cruzar la meta, en las últimas dos fechas la caja nos dejó parados, así que esperemos que para el fin de semana el problema esté solucionado y podamos volver a los planos de adelante”. Manifestó Capurro.

La actividad para el Top Race Junior iniciará el viernes con las tandas libres, mientras que el sábado se harán las pruebas y la clasificación. El domingo se sellará la fecha con la final.