Clasificados a la etapa regional de los Bonaerenses

49 Jóvenes atletas locales Luego de la gran convocatoria de casi 200 competidores por la fase local en el Polideportivo Municipal, Deportes dio la lista de quienes deberán ir el 18 de agosto a Mar Del Plata.

La Dirección de Deportes, a cargo del Prof. Miguel Arana, dio a conocer la lista de jóvenes clasificados en atletismo de cara a la etapa regional de agosto en Mar Del Plata. Vale recordar que la semana anterior, alrededor de 200 participantes le dieron vida a la fase local en el Polideportivo Municipal.

La lista de quienes sacaron su pasaje para el 18 de agosto en Mar Del Plata, es la siguiente: Sub 14 Femenino – Escolar no federado

Candia Fernández (80 m; posta 5 X 80m)

Catalina Stadler (salto en largo; posta 5 X 80)

Josefina Sosa (Lanzamiento de bala)

Stefanía Llinás (posta 5 X 80)

Sena Lua Santana (posta 5 X 80)

Justina Dindart (posta 5 X 80) Sub 14 Femenino – Libre

Delfina Rey (80 m; 150 m; posta 5 X 80)

Miranda Coronel (1200 m)

Yanet Fernández (2000 m)

Josefina Servat (salto en largo; posta 5 X 80)

Valentina Cozzi (salto en alto)

Camila Blanco (lanzamiento de bala)

Tiara Trabichet (pentatlón; posta 5 X 80)

Valentina Real (posta 5 X 80)

Malena Herrera (posta 5 X 80) Sub 16 Femenino – Libre

Verina Vezzi (100 m; posta 4 X 100)

Martina Tieftrunk (300 m; 800 m; posta 4 X 100)

Aylén Pereira (salto en largo; salto triple; posta 4 X 100)

Lucía Martín (salto en alto)

Rocío Suárez (lanzamiento de bala; posta) Sub 18 Femenino – Libre

Florencia Farnos (100 m; 400 m; posta 4 X 100)

Guillermina Coronel (salto en largo; lanzamiento de bala; posta 4 X 100)

Martina Safdie (posta 4 X 100)

Agostina Sastre (posta 4 X 100) Sub 14 Masculino – Escolar no federado

Pedro Caraffo (80 m; salto en largo; posta 5 X 80)

Santos Krieg (lanzamiento de bala)

Joaquín Prigione Chioli (posta 5 X 80)

Bautista Prigione Chioli (posta 5 X 80)

Bautista Stemphelet (posta 5 X 80)

Mateo Fernández Palma (posta 5 X 80) Sub 14 Masculino – Libre

Santino Marchetti (80 m; 2000 m)

Gerónimo Mansilla (150 m; salto en largo)

Nicolás Herrera (1200 m; posta 5 X 80)

Marcos Braceras (salto en largo)

Valentino García (lanzamiento de bala)

Bruno Bertuccio (posta 5 X 80)

Ian Eskesen (posta 5 X 80)

Juan Ignacio Goñi (posta 5 X 80)

Leonardo Torres (posta 5 X 80) Sub 16 Masculino – Libre

Brian Coste (100 m; posta 4 X 100)

Francisco Ripamonti (300 m; salto en largo; posta 4 X 100)

Agustín Rodríguez (800 m; salto en alto; posta 4 X 100)

Agustín Dos Santos (lanzamiento de bala, 3000 m)

Santiago Almada (posta 4 X 100)



Sub 18 Masculino – Libre

Manuel Servat (100 m; 400 m; posta 4 X 100)

Nicolás Ortiz (1500 m; posta 4 X 100)

Dylan Fernández (salto en largo; lanzamiento de bala; posta 4 X 100)

Tomás Blumenzon (lanzamiento de disco)

Mateo Alberto (posta 4 X 100)