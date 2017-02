Atletismo: grandes resultados de los chicos

La escuela municipal estuvo en Mar Del Plata en la semana con 30 alumnos divididos en varias categorías. Triunfos contundentes de Florencia Farnos en 300 metros y de Agustín Dos Santos en 2400 metros. En el marco del torneo Apertura “Jorge Castillo” en Mar del Plata, los chicos de la Escuela Municipal de Atletismo tuvieron un excelente inicio de temporada con rendimientos muy altos, a pesar de la precoz etapa del año, donde se encuentran todos terminando la pretemporada. Como se había marcado desde la coordinación, a cargo del Prof. Mauro Cabrera, este torneo y la participación en las pruebas alternativas sirven de tets para saber cómo se encuentran los atletas, cuál es su rendimiento y adónde hay que apuntar a trabajar o mejorar cuestiones técnicas. Uno de los puntos más altos fue el de la velocista Florencia Farnos, quien en su primera prueba del año impuso un ritmo demoledor en los 300 mts llanos para parar los relojes en 41.71, muy cerca del record Nacional que ella misma ostenta desde el año pasado. En cuanto a varones, entre grandes resultados, lo más destacado fue lo hecho por Agustín Dos Santo (Sub 16), quien ganó de punta a punta los 2400 metros con un tiempo de 8.56.01. Vale destacar que la escuela municipal, depende de la Dirección de Deportes, a cargo del Prof. Miguel Arana. Asimismo, Cabrera cuenta con el apoyo invalorable de sus colaboradoras, Juliana Jové y Sofía Enciso, como también de la creciente subcomisión de padres. En tanto, más allá de los resultados, el Prof. Cabrera rescató que “lo importante es que todos los niños puedan viajar y participar de los torneos atléticos, con lo bueno que es el deporte para acompañar la educación que viene desde la casa y para la inclusión social”. Para muchos, “era su primer torneo y se vuelven felices. Esperemos que estos viajes sean un agente multiplicador para que más niños se sumen a la práctica deportiva”, aseveró. RESULTADOS COMPLETOS TORNEO APERTURA “JORGE CASTILLO” SUB 18, varones

En la prueba de 300 mts llanos Manuel Servat fue el necochense más veloz y ocupó el 3º lugar con un tiempo de 40.26; 4º- Brian Coste (Nec) 40s54; 5º- Agustín Rodríguez (Nec) 41s59; 7º- Dylan Fernández (Nec) 43s09; 8º- Francisco Ripamonti (Nec) 43s13; 9º- Mateo Albert (Nec) 45s63 y 10º- Agustín Dos Santos (Nec) 46s54 En los 1500 mts: Agustín Rodríguez (Nec), quien viene en franco ascenso fue 2º con su mejor marca con un tiempo de 4m38s28, 5º- Nicolás Ortiz (Nec) 4m59s55 y 6- Mateo Albert (Nec) 6m13s95. SUB 16

En los 80mts, Santino Marcheti (Nec) con 12s37 fue 3º; 4º- Francisco Bruno (Nec) 12s74; 5º- Agustín Almada (Nec) 13s13 y 7º- Felipe Blanco (Nec) 15s74. En los 2400 mts, Agustín Dos Santos (Nec) con un tiempo demoledor de 8m56s01 fue el ganador de la prueba; 4º- Santino Marchetti (Nec) 9m35s81 y 7- Felipe Blanco (Nec) 12m05s83. En salto en Largo, Agustín Almada (Nec) con 3.41m fue 3º y 4ºFrancisco Bruno (Nec) con 2.90m. SUB 12

En los 50mts Lucas Gálvez (Nec) CON 9s02 y en salto en largo con 3.03m fue el ganador. En el lanzamiento de la Bala, Felipe Blanco (Nec) con 7.04m fue 1º. Damas

En la categoría Mayor en los 300 mts, Ana Farías (Nec) 46s52 fue primera. SUB 18

En los 300 mts, Florencia Farnos (Nec) con 41s71 fue primera seguida por 2º- Guillermina Coronel (Nec) 48s53; 3º- Tiara Trabichet (Nec) 49s30; 4º- Agustina Sastre (Nec) 50s65; 5º- Rocío Suárez (Nec) 51s64; 6º- Justina Sain (Nec) 54s04; 7º- Delfina Rey (Nec) 54s57; 8º- Valentina Real (Nec) 55s53



SUB 16

En los 80 mts fue 8º- Miranda Coronel (Nec) con 13s67; 9º- Josefina Servat (Nec) con 13s69; 10º- Malena Herrera (Nec) con 14s28; 11º- Valentina Cozzi (Nec) con 14s38 y 13º- Julieta Laursen (Nec) con 15s39. En los 2400m, fue 4º- Miranda Coronel (Nec), con 10m29s88, mientras que en salto en largo fue 5º- con 3.35m; detrás de ella, se ubicaron 8º- Malena Herrera (Nec) con 3.05m; 10º- Josefina Servat (Nec) con 2.93m y 12º- Valentina Cozzi (Nec) con 2.65m. SUB 12

En los 50 mts, Julieta Rodríguez (Nec), con 9s76 fue 4º, al igual que en salto en largo con 2.47 mts.