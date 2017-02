30 Necochenses en un torneo atlético provincial

La delegación necochense tendrá su viaje de inicio de temporada este sábado a Mar Del Plata, donde participarán como referentes de grupo las velocistas Ana Farías y Florencia Farnos. Un plantel de 30 deportistas de la Escuela Municipal de Atletismo, conformará el primer viaje oficial de la temporada, que será este sábado 4 de febrero a un torneo atlético provincial, organizado por la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires y se realizará en el Estadio Justo Román de Mar Del Plata. El viaje, estará supervisado desde la Dirección de Deportes, a cargo del Prof. Miguel Arana, y tendrá como responsables de grupo al Prof. coordinador, Mauro Cabrera, y la colaboración de Juliana Jové y Sofía Enciso. A su vez, como referentes de grupo y abriendo una temporada llena de sueños, estarán entre los 30 atletas las velocistas multicampeonas Ana Farías y Florencia Farnos, en categorías Sub 23 y Sub 18, respectivamente. Ambas, participarán en la prueba de 300 metros, donde Florencia ostenta el récord argentino y ha sido múltiple campeona provincial y nacional. Cada uno de los jóvenes necochenses, participarán de pruebas alternativas como parte de la preparación física general y testeo de la condición física en esta etapa de pretemporada, por lo que el Prof. Cabrera señaló que “este torneo es de vital importancia en la preparación de nuestros atletas, en el inicio de un nuevo ciclo de entrenamiento, que es la preparación específica”. Además, participarán en Mar Del Plata atletas de renombre provincial y nacional. “Esto será importante para muchos nenes del semillero con los que estamos trabajando fuertemente para su iniciación, formación y desarrollo en el atletismo, y que a su vez puedan tener proyección”, aseguró. Listado de atletas necochenses para el torneo provincial: Mujeres Sub 12:

Julieta Rodríguez, en 50 metros y salto largo Sub 14:

Miranda Coronel, en 80 metros, salto largo y 2400

Julieta Laursen, en 80 y largo

Josefina Servat, en 80 y largo

Malena Herrera, en 80 y largo

Valentina Cozzi, en 80 y largo Sub 16:

Rocío Suárez

Eugenia Avellaneda

Martina Tieftrunk

Tiara Trabichet

Delfina Rey

Valentina Real

Justina Sain

Todas lo harán en la prueba de 300 metros. Sub 18:

Agostina Sastre

Martina Safdie

Guillermina Coronel

Florencia Farnos

Todas lo harán en la prueba de 300 metros. Sub 23:

Ana Farías, en 300 metros Varones Sub 14:

Felipe Blanco, en 80 metros, salto largo y lanzamiento de bala

Agustín Almada, en 80 metros y largo

Santino Marchetti, en 80 metros, largo y 2400

Francisco Bruno, en 80 metros y largo Sub 16:

Brian Coste, en 300 metros

Agustín Dos Santos, en 300 y 2400 metros

Francisco Ripamonti, en 300 y 2400 metros Sub 18:

Dylan Fernández, en 300 y 1500 metros

Nicolás Ortiz, en 1500 metros

Agustín Rodríguez, en 300 y 1500 metros

Mateo Albert, en 300 y 1500 metros

Manuel Servat, en 300 metros