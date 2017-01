La Carrera de Necochea 12° Edición

La tradicional prueba pedestre organizada por la Asociación Deporte para Todos, se corre en el 2017 el día Domingo 5 de Febrero. El horario de largada será a las 8:30 hs. en punto, y se realizará al igual que la llegada en el Hotel 8 de Octubre de UATRE, ubicado en la avenida 10 esquina calle 83 de la Villa Díaz Vélez. Ya podés inscribirte. http://www.erbb.com.ar/ Inscripción on line: http://www.bahiacorre.com.ar/ El día de la carrera NO HAY INSCRIPCIÓN REMERAS A LOS PRIMEROS 400 INSCRIPTOS. Sábado 4 de febrero Inscripción y Entrega de Kits HOTEL 8 DE OCTUBRE De 10 a 21 hs Al finalizar la prueba kit de hidratación a todos los participantes. FISCALIZA Y CLASIFICA: Bahía Corre (sistema de chips descartables) INFORMACIÓN: Facebook.- Deporte para Todos Correo Electrónico: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla Teléfono Celular: 2262-406204 PRUEBA INTEGRACION: 5 KM CATEGORÍA: UNICA PREMIACION: COPAS DEL 1º AL 5º EN GENERAL DAMAS Y CABALLEROS PRUEBA CENTRAL: 10 KM CATEGORIAS: CABALLEROS M 15 A 17 AÑOS M 18 A 19 AÑOS M 20 A 34 AÑOS M 35 A 39 AÑOS M 40 A 44 AÑOS M 45 A 49 AÑOS M 50 A 54 AÑOS M 55 A 59 AÑOS M 60 A 64 AÑOS M 65 A 69 AÑOS M 70 A 74 AÑOS M 75 EN ADELANTE DAMAS F 15 A 17 AÑOS F 18 Y 19 AÑOS F 20 A 29 AÑOS F 30 A 34 AÑOS F 35 A 39 AÑOS F 40 A 44 AÑOS F 45 A 49 AÑOS F 50 A 54 AÑOS F 55 A 59 AÑOS F 60 A 64 AÑOS F 65 A 69 AÑOS F 70 EN ADELANTE NO VIDENTES- SILLAS DE RUEDAS- HAND CYCLE- MOTORES- ASISTODOS PREMIACION: Del 1° AL 5° GENERAL DAMAS Y CABALLEROS – COPAS Y EFECTIVO 1º $ 4.000 2º $ 3.000 3° $ 2.000 4º $ 1.000 5º $ 1.000 En cada CATEGORIA: TROFEOS del 1º al 5º MEDALLA FINISH A TODOS LOS PARTICIPANTE DE 5KM – 10KM DIRECTORA GENERAL: Mara Laxalt