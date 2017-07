Este fin de semana en conmemoración de la Revolución Francesa, la Sociedad Francesa local realiza la 5ta Muestra de Cine Frances en el Cine Teatro París!!!. Con entrada gratis.

Las funciones son el Sábado 15 de Julio a las 20.00 horas y el Domingo 16 de Julio a las 18.00 hs. y a las 20.00 horas.

El programa del evento de la Fiesta Nacional de Francia es en conmemoración de la Revolución Francesa, la Sociedad Francesa local pretende compartir y disfrutar su cultura, al llevar a cabo la 5ta Muestra de Cine Frances con la colaboración de la Alianza y el Cine Teatro Paris. Las películas se brindaran con entrada libre y gratuita. Sabado 15 de julio Hora 20: Quai d’orsay (en español se llamó Crónicas diplomáticas) Quai d'Orsay (Cronicas Diplomaticas) Director Bertrand Tavernier Reparto Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup,Bruno Raffaelli, Julie Gayet, Anaïs Demoustier, ...Género Comedia | Sátira. Política. CómicSátira política protagonizada por Alexandre Taillard de Vorms, Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, siempre dispuesto a tratar con los poderosos y consolidar su candidatura para el Premio Nobel de la Paz Domingo 16 de julio Hora 18: La batalla de Solferino La película clave de la Francia que dio la bienvenida a François Hollande. Incluida entre las 10 mejores películas del año según Cahiers du Cinema. Filmada en buena parte durante la jornada electoral y teniendo como principales referentes la Nouvelle Vague o el Dogma, "La Bataille de Solférino" sobreimprime su ficción en el paisaje documental de una Francia entre histérica y eufórica, para obtener una comedia agridulce que fluye con ironía y mucho humor de lo público a lo privado, de los medios a los miedos, del revolcón a la revolución, de las historias privadas a la Historia. Y todo ello bailando con gracia y agilidad al compás del Lose your soul de Dead Man's Bones (el grupo de Ryan Gosling). Domingo 6 de mayo del 2012, día de elecciones en Francia. La segunda vuelta entre Sarkozy y Hollande promete disputarse voto a voto. Laetitia despierta. Sus bebés lloran, hay que vestirse mientras desayuna el primer pitillo, el canguro no llega, su novio no la deja (amorosamente) en paz. Le espera un día ajetreado en la calle Solferino el 6 de mayo de 2012, como reportera de TV entre la turba que espera la victoria de Hollande. Para colmo de estrés, entra en escena su ex desquiciado reclamando ver a las niñas, en compañía de su un abogado/consejero sentimental aficionado y su perro. La guinda a un día tormentoso en el que pedirá a gritos unas vacaciones de su vida. Hora 20: Caprice Clément es un hombre normal que trabaja como profesor, pero está rebosante de alegría porque Alicia, una famosa actriz que él admira por encima de todo, se ha convertido en su novia. Pero todo se complica cuando conoce a Caprice, una joven excesiva y exuberante que se enamora de él, a la vez que su mejor amigo Thomas empieza a acercarse a Alicia...

Esta comedia romántica escrita y dirigida por Emmanuel Mouret (El arte de amar) está protagonizada por el propio director, Virginie Efira (En solitario), Anaïs Demoustier (Una nueva amiga) y Laurent Stocker (Chic!).