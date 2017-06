Escuela Municipal de Danza Clásica

Se viene este Domingo la Gala de Invierno Unas 60 alumnas se presentarán este domingo 2 de julio, desde las 17:30, junto a dos bailarines del elenco estable del Teatro Argentino de La Plata. “Es la primera vez que hacemos una gala de invierno en el Teatro París, estamos felices de poder realizarla”, expresaron las docentes a cargo de la organización del evento y destacaron: “queremos que el Ballet sea un lenguaje artístico de consumo en la ciudad”.

Desde las 17:30 del próximo domingo 2 de julio, el Cine Teatro París se vestirá de fiesta para recibir la Gala de Invierno de las alumnas de la Escuela Municipal de Danzas Clásicas y del Ballet Municipal, uno de los espacios más destacados del cronograma artístico, público y gratuito, que propone la Dirección de Cultura a través del Centro Cultural Municipal al comenzar cada año. La Escuela, bajo la coordinación de la profesora Lila García Cristeche, realiza este tipo de funciones para dar a conocer el avance de las pequeñas. Por ello, en este caso, “la Gala consta de dos partes: en la primera vamos a tener la participación de aproximadamente 60 alumnas de la Escuela y del Ballet Municipal, que van a interpretar la Boutique Fantasque del repertorio clásico y, en la segunda parte, tenemos el Grand Pas de Paquita, repertorio completo, con la participación especial de los bailarines invitados del Teatro Argentino de La Plata, Emanuel Gómez y Romina Panelo”, confirmó Patricia Aloe, una de las docentes a cargo de la organización del evento. Sobre la llegada de los prestigiosos artistas que compartirán escenario con las alumnas, Aloe destacó que “tiene que ver con el tercer encuentro que hacemos con ellos, quienes vuelven a elegirnos, porque la verdad es que son ellos los que nos proponen una ‘próxima vez’ y nosotros aceptamos encantados. Para los bailarines en formación es muy importante compartir escenario con bailarines profesionales, entonces nosotras trabajamos muchísimo para que esto esté a la altura de las circunstancias. Estamos todos con una alegría, un agradecimiento y una ansiedad particular”, confesó. Escuchar a Patricia Aloe y Estefanía Grimoldi: Click acá Con respecto a la puesta en escena, la docente recalcó que “es la primera vez que hacemos una gala de invierno en el Teatro París. En Necochea no tenemos otros teatros de esas dimensiones y, para ellos, son necesarias porque tienen un despliegue que no podemos ofrecerlo en otro escenario. Así que, afrontando todos los riesgos que conlleva semejante apuesta, pero felices de poder realizarlo”. Por su parte, Estefanía Grimaldi, otra de las profesoras que se puso al hombro la organización de la Gala, enfatizó que para poder comenzar a horario con el espectáculo “las puertas se van a abrir 17:15”. Además reveló que la entrada tendrá un valor de 70 pesos y que los ingresos recaudados se destinan a “solventar los gastos del Teatro, pagar a los bailarines y todo lo que conlleva este evento”. Aludiendo a las sensaciones que viven las alumnas, Estefanía explicó que “las chicas están muy emocionadas, ansiosas, esperando que lleguen (los bailarines) para poder empezar con los ensayos, que van a ser pocos pero productivos e inolvidables para ellas” y, sobre la inscripción para los interesados, “se realiza cuando comienza el año y tenemos diferentes niveles: empezamos con Preparatorio, Clásico I, Clásico II y Ballet para las niñas más grandes”. Por último, Patricia Aloe quiso destacar algunas características de la Escuela que recibe niñas a partir de los 8 años y hasta los 18 inclusive: “uno de los objetivos principales es ofrecer Danza Clásica de calidad a toda la comunidad de Necochea y alrededores, sabemos que hay gente interesada de distritos vecinos con intenciones de venir. Es una apuesta fuerte y tenemos la intención de continuar en el tiempo con estos proyectos para que el Ballet sea un lenguaje artístico de consumo en la ciudad”. “Los lenguajes artísticos tienen la importancia en la formación de cualquier persona en cuanto al desarrollo de una sensibilidad particular, a la posibilidad de poder expresarse de una manera particular y encontrar otras herramientas para poder encarar la vida cotidiana. En este sentido, nosotros ofrecemos una educación en la Danza Clásica gratuita y pública. Esta Escuela consta simplemente de una cuota de Cooperadora que afronta todos los gastos y estamos siempre intentando adaptarnos a los planes de estudio vigentes en la Provincia de Buenos Aires, con la intención de que, próximamente, podamos ofrecer certificación municipal a todos aquellos que pasen por esta Escuela”, afirmó para finalizar.