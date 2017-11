Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Producción presentó una nueva herramienta para el emprendedor -

Producción presentó una nueva herramienta para el emprendedor Este proyecto, elegido y financiado por el Ministerio de Producción de la Nación, fue exhibido en el marco de una cena de camaradería destinada al sector. "Esta web tiene que ver con financiar al emprendedor y darle capacitación, además de publicitar su producto", destacó el subsecretario Leonardo Ruggiero.

La Subsecretaría de Producción, a cargo de Leonardo Ruggiero, presentó oficialmente, y en el marco de una cena de camaradería destinada a todos los emprendedores del Distrito, la página web de la Incubadora municipal, cuyo proyecto fue presentado, elegido y por último financiado en el Ministerio de Producción de la Nación. En ese marco, Ruggiero explicó que “estamos en esta semana del emprendedor internacional presentando este proyecto elegido y este evento de camaradería, todo financiado desde el Ministerio de Producción”.

Aseveró también que “esta página tiene la particularidad de poder generar un stand virtual para cada uno de los emprendedores del Distrito” en el que “podrán dar a conocer su marca y su producto en cualquier sitio, además de poder subirlo a lo que llamamos la red de municipios productivos, a lo que pudimos adherirnos por la gestión y la firma del Intendente (López)”. “Esta web tiene que ver con financiar al emprendedor y darle capacitación, además de publicitar su producto, que es un producto local e innovador en su mayoría”, afirmó el funcionario.

Asimismo, destacó Ruggiero que “el ente ejecutor de esto es la Subsecretaria de Producción, lugar donde estamos de lunes a viernes siempre con las puertas abiertas para quienes quieran empezar con un proyecto”. Además, dejó en claro que “esto de poder mostrar su producto en la web será sin ningún costo para el emprendedor ni para la Municipalidad, pero con una particularidad, que es el que el que se sume a esta página este radicado en el Distrito, porque lo nuestro es favorecer la economía social de nuestra ciudad, generando crecimiento y trabajo, lo que se hace con el acompañamiento del Estado municipal”. Y cerró: “El acompañamiento que debe dar el Estado es este, el de generar el marco y el ámbito para que el emprendedor de cualquier rubro se desarrolle” y en ese sentido “Facundo (López) ha adherido a cada uno de los proyectos que hoy tenemos desde el Ministerio de Producción, lo que nos permite tener las herramientas, que no llegan de otra manera que no sea desde la gestión”. 2 Atletas de la Escuela de Atletismo participarán del Nacional Se trata de los menores de 16 años Ailén Pereira y Francisco Ripamonti, quienes este sábado 18 y domingo 19 estarán compitiendo en el CENARD tras lograr destacadas marcas en el Provincial.

La Escuela Municipal de Atletismo, a cargo de Mauro Cabrera, anuncia que los atletas U-16 Ailén Pereira y Francisco Ripamonti participarán este fin de semana del último Campeonato Nacional del año de la categoría, que tendrá lugar en el CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento) de La Ciudad de Buenos Aires.

Cabe decir que Ailén lo hará en la prueba de salto en largo, donde en el Provincial subió al tercer escalón del podio y estuvo muy cerca a los 5mts con 4.94, siendo esta su mejor marca. En tanto que en 80mts fue cuarta con 11.04, lo que le permitió acceder a este Nacional, con posibilidades también de integrar el relevo 5 x 80 de la Provincia de Buenos Aires.

En el caso de Francisco Ripamonti, participará el domingo en 295 mts con vallas, prueba a la que llega como campeón provincial. Asimismo, estará en los 600mts llanos, en la que fue medalla de bronce logrando así el pasaje a este Nacional.

Para ambos será su primera experiencia en un torneo de carácter nacional, donde ambos llegan en buena forma física tras realizar una excelente puesta a punto, con el objetivo de mejorar sus excelentes marcas. Tránsito brindó charla de educación vial en la Técnica Nº1 En el marco de la capacitación, personal de la Dirección municipal, alumnos y docentes fueron parte de un interesante debate sobre la temática.

Personal de la Dirección de Tránsito municipal, brindó en la Escuela Secundaria Técnica Nº 1 una charla de educación vial a los alumnos y docentes del establecimiento educativo. En la ocasión, se hizo hincapié en el uso del cinturón de seguridad y de casco, entre otras cuestiones que hacen a un mejor accionar a la hora de transitar en la vía pública, lo que provocó un interesante debate entre los presentes.

Cabe recordar que este tipo de charlas se generan desde la gestión del intendente Dr. Facundo López con el fin de generar conciencia en la población, y en este caso en particular los chicos son agentes multiplicadores al trasladar a sus casas el concepto incorporado. Juventud ya recibe las reseñas de los postulantes para El Filántropo La documentación se puede acercar al área municipal mencionada, ubicada en Av. 59 Nº 2137, hasta el 5 de diciembre inclusive y de lunes a viernes de 8:30 a 13:30. La 13º edición será el 7 de diciembre en el Salón de Actos municipal con horario a confirmar

El área de Juventud, a cargo de Maximiliano Visciglia, anuncia que el próximo 7 de diciembre se realizará la 13º edición de los premios “El Filántropo”, razón por la que ya está abierta la convocatoria para la recepción de los postulantes, que deberán tener entre 11 y 35 años de edad.

Dicha postulación deberá estar acompañada de una breve reseña que fundamente la actividad o proyecto llevado adelante. En tanto que en hoja aparte, se incluirán los datos personales del postulante y un contacto, que puede ser un email o un número de teléfono.

Dicha documentación se recibirá en las oficinas de Juventud, ubicada en la Av. 59 Nº 2137, de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 y hasta el martes 5 de diciembre incluido.

Las categorías correspondiente a esta edición que tendrá lugar en el Salón de Actos municipal y con horario a confirmar, son: Técnico científico

Joven emprendedor

Actividad solidaria

Artístico cultural

Actividad académica

Actividad grupal (murgas, grupos coreográficos, grupos de teatro)