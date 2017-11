Noticias del Honorable Concejo Deliberante de Necochea

Comisión de Derechos Humanos El jueves 16 de noviembre de 2017, se realizó la reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Honorable Concejo Deliberante de Necochea, que fue presidida por el concejal Francisco Medina (FVN). Estuvieron presente los siguientes señores concejales: Paula Hernández (FR-UNA), Jorge Martínez (FPV) y Alberto Esnaola (UCR). La Comisión recibió al Coordinador del Área de Derechos Humanos de la Municipalidad de Necochea, Sebastián Ebi, quien estuvo acompañado por Manuel Ibáñez y Marina Giordano. En el transcurso de la misma se analizaron expedientes referidos a la diversidad de género, repudio al 2x1 de la Corte Suprema de Justicia, rechazo al recorte de las pensiones no contributivas y la institución de distinciones a personalidades destacadas del distrito. Escuchar a Francisco Medina Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser. Visita guiada de alumnos de la Escuela Secundaria N°5 El jueves 16 de noviembre de 2017, en el marco del Programa “Concejo Abierto”, alumnos de 5º y 6º Año de la Escuela Secundaria Nº 5 realizaron una visita guiada al Honorable Concejo Deliberante. Los jóvenes fueron acompañados por la Profesora de Ciencias Políticas, Gabriela Gabutti, la Profesora de Inglés, Cecilia Carral y la Preceptora Nilda Bañato. Fueron anfitriones del grupo Armando Muñoz, Área de Prensa, Protocolo, Ceremonial y Relaciones Institucionales del HCD, y el concejal Francisco Medina (FVN). A los estudiantes se les explicó el funcionamiento del Concejo Deliberante y se le respondieron preguntas y dudas. Luego los alumnos realizaron una visita a las distintas oficinas del HCD y se les entregó a cada uno de los visitantes un ejemplar de la revista del HCD Necochea “Concejo Abierto”.