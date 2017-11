Reformas que agilizarán el estacionamiento medido

“Se ofrecerá un abono de tres días o de siete días hábiles, lo que favorecerá a los turistas que vienen por un fin de semana y a los necochenses mismos que no van a tener que ir todos los días, lo que también genera largas colas en los comercios y a toda hora”, señaló el coordinador, Maximiliano Visciglia.

El coordinador de Juventud y encargado del Estacionamiento Medido en el Distrito, Maximiliano Visciglia, anunció algunas reformas que mejorarán el servicio, tanto en la zona céntrica durante todo el año como en la Villa Balnearia a partir del 15 de diciembre. “Se ofrecerá un abono de tres días o de siete días hábiles, lo que favorecerá a los turistas que viene por un fin de semana y a los necochenses mismos que no van a tener que ir todos los días, lo que también genera largas colas en los comercios y a toda hora”, remarcó Visciglia. A propósito, recordó que “el verano pasado hubieron situaciones que no pudimos manejarlas o modificarlas porque ya había una ordenanza aprobada con la temporada encima”. Escuchar a Maximiliano Visciglia: Click acá En ese aspecto, explicó que “ahora, con un año de experiencia, pudimos hablar con la Facultad de La Plata y habrá algunos cambios que solicitaban los comerciantes y los propios usuarios”. Y cerró: “Cada el tiempo que el usuario disponga, en su celular recibirá un email de notificación que recordará que el auto está estacionado, esto es porque mucha gente se olvida de desactivar el servicio y se le consume todo el saldo”. Cabe señalar que el estacionamiento medido en la Villa Balnearia, entre el 15 de diciembre y hasta el 28 de febrero, abarca desde la Av. 75 hasta la 89 y desde la Av. 2 hasta la 10 (no incluida).