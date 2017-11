Se dio respuesta ante la falta de agua en Quequén

Funcionarios visitaron a vecinos El intendente Dr. Facundo López recibió a una comitiva que presentó la inquietud el sábado al mediodía, se acercó al lugar y ya por la noche el pozo estaba funcionando correctamente. La secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Jimena López, recorrió los sectores afectados el domingo y constató el normal funcionamiento, acompañada por el director de Obras Sanitarias, Ing. Leonardo Gaitán. Tras un fin de semana de arduo trabajo, desde la gestión del intendente Dr. Facundo López se pudo restablecer el servicio de agua en Quequén, para dar solución definitiva un insistente reclamo de vecinos de los sectores más comprometidos. En este contexto, el jefe comunal recibió a una comitiva que se acercó a presentar la inquietud el sábado en horas del mediodía, oportunidad en la que el máximo mandatario, acompañado por el director de Obras Sanitarias, Ing. Leonardo Gaitán, se acercó al lugar para verificar la situación, para dar respuesta definitiva el sábado alrededor de la hora 23. El domingo, fue la secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Jimena López, quien encabezó una recorrida por los barrios para constatar el normal funcionamiento. “Estuvimos en las zonas afectadas dialogando y preguntándole a los vecinos cómo salía el agua de las canillas, para también estar presentes y acompañando este reclamo que nos preocupa como municipio”, sentenció Jimena López tras la recorrida. Explicó que “el contacto fue muy buena y conversamos sobre la situación, que además hay que decir que es histórica y lleva más de 20 años en Quequén”, para añadir que “también hay que trabajar en la concientización del uso racional del agua, porque durante la recorrida nos encontramos con lugares en los que se estaba usando la hidrolavadora o vimos gente lavando los autos con mangueras, lo que genera un derroche innecesario, sobre todo en épocas en las que empieza el calor”. Asimismo, la trabajadora social manifestó que “la idea será siempre acercar posiciones porque la necesidad del agua es una necesidad vital. En ese sentido estamos viendo habilitar una línea de reclamos que no sea sólo la de Obras Sanitarias, y pensamos en Defensa Civil (103) como alternativa para que los reclamos sean de forma más inmediata”. Para terminar, la funcionaria destacó que “antes de solucionar la problemática, desde Desarrollo habíamos armado un operativo para repartir agua mineral al menos para el consumo básico, teniendo en cuenta que hay chicos y bebés de por medio”. En tanto, Gaitán indicó que “pudimos terminar el trabajo el sábado por la noche en el tablero 28” ya que “el pozo había entrado en falla luego de la tormenta de la semana pasada y que mojó el tablero”, para enfatizar rápidamente que “intentamos secar los componentes pero como algunos quedaron dañados, optamos por poner otro tablero que sacamos de otro pozo pero que tenía la bomba muy sobre el límite para el consumo”. A la hora de hacer una suerte de cronología, el funcionario puso de relieve que “tras un reclamo que se generó el sábado, nos acercamos con el Intendente (López) al pozo y nos encontramos que estaba apagado nuevamente” por lo que “lo pusimos en marcha y pudimos conseguir un térmico prestado que se terminó de armar el sábado alrededor de las 23”. “Hasta hoy el pozo está andando y no hay reclamos”, subrayó Gaitán, para adelantar en el cierre que “en noviembre pondremos en funcionamiento el pozo 27 que está a solo 150 metros del 28, y tenemos una perforación atrás de la cancha de Estación Quequén que está hace muchos años y ahí también armaremos un tercer pozo. Con todo esto ya creemos que no habrá mas problema”. Comunicado de la Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios Públicos Por medio del presente, se comunica a la población en general y vecinos de Quequén en particular, que el día Sábado 11 del corriente en horas de la noche se ha normalizado la provisión de agua potable de la red pública. El desperfecto en el tablero eléctrico del Pozo 28, ubicado en 599 y 578, que ocasionó la salida de servicio del mismo en la noche del miércoles 8, durante el temporal que azoto a nuestra ciudad, implico el necesario recambio para su puesta en funcionamiento. Dicha tarea, que fue culminada el mediodía del viernes 10, provocando la baja de presión por falta de caudal en la red durante ese periodo de tiempo, afecto a gran cantidad de vecinos, principalmente a quienes no cuentan con el tanque de reserva reglamentario. Si bien el pozo fue puesto inmediatamente en red, sufrió una serie de paradas imprevistas por problemas con la protección térmica, cuestión que fue solucionada definitivamente el día sábado en horas de la noche, recuperándose a partir de allí, paulatinamente, el suministro normal de agua. Desde la Dirección de Obras Sanitarias se viene trabajando en la refuncionalización y mejora, tanto de los 45 pozos de bombeo, como de las cañerías de impulsión y distribución de Necochea y Quequen, es así que en el transcurso del mes de Noviembre se pondrá en funcionamiento un nuevo pozo en la calle 574 entre 561 y 563; y se volverá a poner en red, una vez reparado, el pozo 27. Esta implementación incrementara notablemente la prestación de este vital servicio. Esta Secretaria quiere pedir disculpas por los inconvenientes ocasionados a los vecinos afectados y agradecerles por la paciencia y comprensión manifestadas durante este evento, asimismo queremos renovar el pedido de colaboración a todos en el cuidado y uso responsable de este importante recurso. Arq. Ricardo Asiain

Sec. De Planeamiento Obras y Servicios Públicos