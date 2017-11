Proyectos del FPV en la última Sesión Ordinaria

Los siguientes son los proyectos presentados en la Sesión Ordinaria realizada el día 9 de noviembre, por el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria de Necochea.

Minuta Concesiones - Ordenanza alquileres en la via pública - Ordenenza Circuito Cultural - Resolución Playa de Camiones - Resolución Plaza Scout. Ver el video completo de la Sesión Minuta Concesiones VISTO La situación en la que se encuentran algunos bienes del Estado Municipal concesionados en relación al cumplimiento de los pliegos de bases y condiciones por parte de sus concesionarios; y; CONSIDERANDO Que por expediente N° 1085/17, el Departamento Ejecutivo a solicitud del Honorable Concejo Deliberante realizó un informe de la totalidad de los bienes del Estado Municipal concesionados indicando vencimiento de los respectivos contratos, canon cumplimento de los mismos y otros datos de interés; Que vemos con preocupación el estado de cumplimiento de algunos concesionarios a las obligaciones asumidas, como así también el cumplimiento de plazos contractuales y renovaciones; Que es potestad del poder Ejecutivo la fiscalización de la prestación adecuada del servicio concesionado; Que en principio y conforme el informe brindado por el Departamento Ejecutivo el plazo previsto en el contrato de concesión de la Unidad Fiscal denominada Complejo Turístico Kabryl vencería en el corriente mes de Noviembre, sin que a la fecha se tenga conocimiento del destino dado al mismo; Que en cuanto al cumplimiento de los Pliegos de Bases y Condiciones advertimos que la Unidad Fiscal Neptuno-Sotavento no cumpliría con las obligaciones contractuales asumidas ya que se puede apreciar a simple vista el estado de abandono de los accesos de ingreso y egreso, como así también del estacionamiento de dicho complejo; Por todo ello el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria elevan para la consideración de este Honorable Cuerpo el siguiente proyecto de: MINUTA DE COMUNICACIÓN ARTICULO 1º :Informe el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, cuáles son las medidas adoptadas respecto a la Unidad Fiscal Complejo turístico Kabryl cuya concesión vence en el corriente mes de Noviembre de 2017. ARTICULO 2º :Informe el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, cuáles son las medidas adoptadas en referencia al estado de abandono en que se encuentran losaccesos de ingreso y egreso, del estacionamiento de la unidad fiscal Neptuno/Sotavento y demás compromisos asumidos por el concesionario.- ARTÍCULO 3° : De forma. Ordenanza alquileres en la via pública VISTO: La oferta de alquiler temporario de viviendas, departamentos cabañas, cocheras y locales, en la vía pública mediante cartelería; y CONSIDERANDO: Que dicha actividad no se encuadra normada; Que existe una deslealtad comercial que va en detrimento de quienes ejercen una profesión vinculada a la compra-venta-alquiler de viviendas, locales, etc ; Que la oferta de alquiler temporario se produce durante temporada alta y/o fines de semana largo utilizando el espacio público; Que debemos brindar al turista, un servicio con los máximos estándares de seguridad posible; POR TODO ELLOlos Bloques de Concejales del Frente para la Victoria, Frente para la Victoria-PJ, elevan para la consideración de este Honorable Cuerpo el siguiente proyecto de: O R D E N A N Z A ARTÍCULO 1º : Prohíbase en todo el Partido de Necochea la oferta de alquiler temporario de viviendas, departamentos cabañas, cocheras y locales en la vía pública mediante cartelería y/o similares.- ARTÍCULO 2º: El incumplimiento de la presente Ordenanza será sujeto a la siguiente sanción: Decomiso y pago de multa conforme al Código de Faltas vigente. ARTÍCULO 3º : De forma.- Ordenenza Circuito Cultural VISTO El éxito obtenido en el evento denominado “La Noche de los Museos”, llevado a cabo el día 4 de noviembre de 2017, y la importancia que tiene el turismo para el desenvolvimiento económico y social del Distrito de Necochea;y; CONSIDERANDO Que “La Noche de los Museos” constituyó una original propuesta organizada por instituciones locales cuyo objetivo fue recorrer y conocer Necochea y Quequén, difundiendo asimismo la producción histórica, artística y cultural de seis Museos y Centros Culturales; Que dicho evento contó con el apoyo del Ente Necochea de Turismo (ENTUR) y con la declaración de interés público del Honorable Concejo Deliberante de Necochea; Que el recorrido comenzó a las 14 horas en el Museo de Ciencia Naturales del Parque Miguel Lillo, mientras que a las 16 horas en la Estación Hidrobiológica Puerto Quequén se expuso la fauna regional y un acuario con caballitos de mar; Que a las 17 horas se realizó en el Museo Casa del Faro una muestra de fotos y exposición de artistas plásticos contemporáneos en tanto que a las 19 horas en la Biblioteca Popular de Quequén se disfrutó de un concierto de música clásica; Que luego a las 20,30 horas y en el Centro Cultural se realizó una visita guiada por el Museo del Grabado “Lino E. Spilimbergo’ y la colección Bellocq, para finalizar el recorrido en el Centro Estación Cultural con música en vivo, muestra colectiva de artistas locales, esculturas, vinilos, comida y bebidas; Que sumado a lo expuesto la organización del evento contó con un micro sin costo alguno que partió a las 13,45 horas de la puerta del Colegio Nacional, en el cuál rápidamente se ocuparon todos sus asientos; Que sin duda eventos como éste fomentan y difunden nuestra cultura local y resultaría muy interesante que también los turistas que nos visitan en la temporada de verano puedan disfrutar de los mismos, y de otros tantos Museos y Centros Culturales existentes en el Distrito; Que es muy importante y amplia la oferta cultural con la que contamos los Necochenses, y, con el propósito de elevar la calidad de los servicios y atención a los turistas resultaría valioso que los visitantes y también nuestros vecinos puedan acceder también a dichos lugares; Que la implementación de dicho recorrido turístico-cultural durante la temporada estival permitiría tener una mirada distinta de nuestro Distrito para todos aquellos visitantes interesados; Que uno de los objetivos surgido del trabajo de la comunidad local en el marco del Plan Estratégico de Turismo Sustentable Necochea 2013 -2023 fue el de generar una cultura receptiva, propiciando una sociedad anfitriona tendiente al buen trato hacia el turista, involucrando a comercios y establecimientos para que asuman el rol de informantes turísticos; Que a su vez resultaría muy valioso involucrar a las entidades mencionadas que han participado de la propuesta ¨La Noche de los Museos” y también a aquellas que no lo han hecho para que en forma coordinada con la Municipalidad de Necochea y el Ente Necochea de Turismo (ENTUR) pueda diagramarse y proyectarse un circuito cultural que permita a los turistas acercarse a disfrutar de los Museos y Centros Culturales de nuestro Distrito; Por todo ello el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria y Bloque de Concejales del Frente para la Victoria PJ elevan para la consideración de este Honorable Cuerpo el siguiente proyecto de: O R D E N A N Z A ARTÍCULO 1° : Créase en el Distrito de Necochea el Circuito Cultural durante las temporadas de verano que permita a los turistas y también a los vecinos conocer y disfrutar de la oferta cultural existente en materia de Museos y Espacios destinados a la Cultura. ARTÍCULO 2°: El Departamento Ejecutivo deberá confeccionar un Registro de Instituciones en condiciones de brindar el servicio de atención a los visitantes y coordinar con las mismas las demás circunstancias atinentes al cumplimiento de los fines de la presente. ARTICULO 3º: El Departamento Ejecutivo y el Ente Necochea de Turismo deberán proyectar, diagramar y coordinar con las Instituciones días y horarios pertinentes a efectos de poder cumplir con el objetivo propuesto de difundir las actividades culturales de nuestro Distrito a través de la puesta en marcha del Circuito Cultural. ARTÍCULO 4: De forma. Resolución Playa de Camiones VISTO: Las dificultades que se presentan en la Playa de Estacionamiento Municipal de Camiones de Quequén ante la falta de mantenimiento de la superficie por donde circulan un importante número de rodados de gran porte y también ante las deficiencias producidas con la iluminación en el lugar; y CONSIDERANDO: Qué en la recorrida efectuada por los Concejales que conformamos este Bloque presentante se puede verificar la falta de mantenimiento del suelo de la Playa de Camiones; Que así también hemos constatado con testimonios de trabajadores del lugar que la iluminación estaría operando por debajo del 50 % de su capacidad; Qué de acuerdo la rendición de cuentas al 30 de septiembre del 2017 han ingresado a la playa de camiones la suma de $ 11.676.100.-; Qué a la fecha el Departamento Ejecutivo no ha dado respuesta a las Minutas de Comunicación aprobadas por este Cuerpo que llevan por números 1178/2016 y 1203/2017; Qué resulta necesario brindar un servicio acorde a las necesidades del transportista; POR TODO ELLO el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria y Bloque de Concejales del Frente para la Victoria PJ elevan para la consideración de este Honorable Cuerpo el siguiente proyecto de: R E S O L U C I Ó N ARTÍCULO 1° : El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, arbitre todas las medidas que considere pertinente a fin de realizar las obras de mejora en el suelo de la Playa de Estacionamiento de camiones como así también acondicionar la iluminación de la misma. ARTÍCULO 2° : De forma. Resolución Plaza Scout VISTO El importante daño y deterioro que muestran los juegos infantiles de la Plaza Scout, ubicada en la intersección de las Avenidas 74 y 75 de la ciudad de Necochea; y; CONSIDERANDO Que son muchos los vecinos que vienen reclamando por el mejoramiento y la puesta en valor de los espacios verdes de nuestro Distrito y en especial de los juegos destinados al esparcimiento de los niños; Que más allá del aspecto negativo que produce el daño y deterioro existente en los juegos de la Plaza Scout, claro está que los mismos significan un peligro para la integridad física de los menores que hacen uso de ellos; Que resultaría valioso e importante reacondicionar los juegos del lugar como así también de otros sitios de esparcimiento y puntos de reunión los cuales son diariamente frecuentados por niños y jóvenes que hacen uso de los mismos; Por todo ello el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria y Bloque de Concejales del Frente para la Victoria PJ elevan para la consideración de este Honorable Cuerpo el siguiente proyecto de: R E S O L U C I Ó N ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Deliberante, vería con agrado que el Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda disponga la inmediata ejecución de los trabajos de reacondicionamiento y puesta en valor de los juegos ubicados en la Plaza Scout, ubicados en la intersección de las Avenidas 75 y 74 de la ciudad de Necochea, comprendiendo dichos trabajos la reparación de los juegos existentes, instalación de nuevos juegos infantiles y pintura en general de los espacios mencionados. ARTÍCULO 2º: El Honorable Concejo Deliberante, vería con agrado que el Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda proceda a hacer un relevamiento de todos los espacios públicos donde se encuentran instalados juegos infantiles a fin de verificar su estado de mantenimiento y conservación y en caso de ser necesario se proceda a la inmediata ejecución de los trabajos de mejoramiento y puesta en valor de los mismos. ARTICULO 3º : De forma.