Municipales en alerta ante la posible flexibilización

El titular de Fesimubo, Rubén García, dijo que, aunque ataña al sector privado, si avanza la reforma también se extenderá a las comunas. Sólo 54 intendentes firmaron el convenio colectivo.

Aunque este miércoles se celebró su día, los municipales bonaerenses no parecen tener mucho para festejar. Con menos de la mitad de las comunas que firmaron el convenio colectivo de trabajo contemplado por la nueva ley que rige el empleo municipal y ante un escenario conflictivo en varios distritos, la señales de alarma también se prenden a la sombra de la discusión del proyecto de reforma laboral que el impulsa el Gobierno. Al respecto, el titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén “Cholo” García, señaló a Letra P que “aunque el proyecto de flexibilización laboral es en primera instancia a nivel privado, no tenemos duda que, si avanza, va a llegar a los municipios. Muchos intendentes van a copiar la moda de la flexibilización. No tengo duda que se va a replicar”. La preocupación gira en torno a posibles tercerizaciones, congelamientos de planta y permanencia de trabajadores sin estabilidad, en un contexto donde la Provincia impulsa un pacto fiscal con los municipios que podría repercutir en el empleo municipal. Luego de participar en Ginebra (Suiza) del 30º Congreso Mundial de la Internacional de Servidores Públicos (ISP), García, también secretario General de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM), dio cuenta allí de la situación que se registra en Brasil, donde “la flexibilización fue primero para los privados pero esta semana que pasó la extendieron a los gremios estatales. Hay un lineamiento de flexibilizar e ir al neoliberalismo en todos los órdenes”. Entre otras cosas, en dicho congreso se rechazó la tercerización de los servicios públicos en el estado brasileño de San Pablo.