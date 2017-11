Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Limpieza y entoscado en Avenida 2, desde el camping y hacia Punta Negra -

Con maquinaria, personal municipal y la coordinación de la Subsecretaría de Servicios Públicos Con maquinaria y personal municipal, y la coordinación de la Subsecretaría de Servicios Públicos a cargo del Arq. Juan Tamburini, se continúa con el mantenimiento en las calles de tierra del Distrito, tal como sucede desde el inicio de la gestión del intendente Dr. Facundo López.

En ese caso puntual, la maquinaria se encuentra trabajando en la Villa Balnearia, más precisamente en Av. 2, desde el Camping Miguel Lillo hasta Punta Negra.

Cabe señalar que en la oportunidad, se hace limpieza en la arena y entoscado del camino continuo, con el fin de mantener en buen estado ese sector muy transitado y teniendo en cuenta que ya se viene la temporada de verano. Cultura recibe materiales descartables para el armado del Festival Infantil Los interesados tienen tiempo de acercarse a la Escuela Municipal de Arte hasta el 15 de diciembre El área de Cultura municipal, en el marco de los preparativos para el 57º Festival Nacional Infantil de enero próximo, anuncia que ya se están recibiendo donaciones de materiales descartables en la Escuela Municipal de Arte, de calle 62 Nº 2191.

Los interesados se pueden acercar de lunes a viernes de 8 a 14 y hasta el 15 de diciembre inclusive, teniendo en cuenta que el festival será entre el 4 y 7 de enero.

En la oportunidad, se reciben papel de diario, cola vinilica, harina, cajas de huevos, botellas o bidones de agua, alambre dulce, entre otros tipos de residuos de este tipo. La Escuela Municipal de Atletismo participará en Lobería de un campamento Este viernes 10 y sábado 11, niños categoría 2004-2005 y 2006 formarán parte de este acontecimiento que apunta al fortalecimiento de los atletas de la región

La Escuela Municipal de Atletismo, a cargo del Prof. Mauro Cabrera, participará este viernes 10 y sábado 11 de un Campamento Atlético en Lobería, con la coordinación del CEF y de la Dirección General de Escuelas.

La delegación, que será acompañada por los profesores Mauro Cabrera, Sofía Enciso, Juliana Jove y María Luz Gajardo y que partirá este viernes a las 16, está conformada por los varones Agustín Almada, Francisco Bruno, Tomas Leguizamón, Lautaro Moreno, Bruno Bertuccio y Axel Nielsen; mientras que las nenas serán Malena Herrera, Estrella Lagar, Miranda Coronel, Valentina Cozzi, Lucila Santibáñez, Candela Castro, Victoria Marcos, Milagros Chico.

La idea de participar de tal importante iniciativa es para la captación y posterior desarrollo de los atletas, además de lo fundamental que significa poder fortalecerse en nuestra región con estos acontecimientos, y principalmente para estas edades, ya que se trata de atletas que son categoría 2004, 2005 y 2006

Cabe decir que para muchos es su primera experiencia en este tipo de eventos. XXIV Concurso Nacional de Piano

El Concurso Nacional de Piano "Ciudad de Necochea" se desarrolla desde el año 1990 en las instalaciones del Centro Cultural de Necochea y Biblioteca Popular Andrès Ferreyra, y constituye uno de los más importantes proyectos culturales nacidos en esta Ciudad, tanto por su calidad como por su larga trayectoria.

Desde su primera Edición y con las características de los grandes concursos internacionales en cuanto a los niveles de exigencia y calidad del Jurado, el de Necochea se convirtió para los jóvenes pianistas, en una de las opciones más jerarquizadas para progresar en sus carreras.

El CCN BPAF nuevamente llevará a cabo el prestigioso Concurso Nacional de Piano "Ciudad de Necochea", en su edición Nº 24. Es un orgullo para nuestra institución continuar con este evento de notable trayectoria e importancia, considerado el concurso nacional de mayor relevancia para menores de treinta años. Este año contaremos con la participación de siete jóvenes pianistas de diferentes lugares del país, ellos son: Juan Roleri (CABA)

Sofía María Bras (CABA)

Tomás Ignacio Curti (CABA)

Franco Antonio Broggi (STA FE)

Alejandro Dozoretz (CABA)

María Milagros Boso Galli (SALTA)

Juan Ignacio Toscano (Marcos Paz-Bs As)



Los concursantes interpretarán obras en dos etapas, de distintos autores clásicos de acuerdo a Las Bases, y de la pre selección del día viernes participarán los finalistas el sábado.

El día sábado se realizarán audiciones abiertas al público, de las cuales oportunamente se informarán los horarios.

//El presente evento ha sido declarado de Interés Público y de Interés Municipal.// Espacio Cine - Viernes 10 de Noviembre Este Viernes 10 de Noviembre se realizará un nuevo encuentro de “Espacio Cine”en el Centro Cultural de Necochea. “Gli ultimi saranno ultimi” nació como monólogo teatral dirigido por Massimiliano Bruno y protagonizado por Paola Cortelesi en el año 2005, escrito a dúo entre el director y la actriz. En ese momento, Bruno no había iniciado su carrera como cineasta (que comenzaría en 2011), Cortellesi distaba de ser la actriz respetada de ahora y la crisis económica actual todavía sonaba a ciencia ficción.

En 2015, juntos realizaron la adaptación cinematográfica de Gliultimisarannoultimi, un proyecto más que pertinente, tanto por la actualidad de su mensaje, como por su acertada y fluida mezcla entre comedia, drama y thriller. Se proyectará: A las 20.00 hs: CORTOMETRAJES – Cine de Humor Clásico Dedicamos los Viernes del mes de Noviembre a proyectar cortometrajes de cine de humor clásico. Será un gran gusto volver a ver en la pantalla grande a Charles Chaplin, Buster Keaton, Laurel & Hardy y otros. A las 20.30 hs: LOS ULTIMOS SERAN LOS ULTIMOS( “Gliultimisarannoultimi” Italia, 2015) de Massimiliano Bruno. Luciana vive en Anguillara (un pueblo a 30 kms de Roma), trabaja en una fábrica y está casada con Stefano, desempleado crónico lleno de ideas multimillonarias pero que se niega a trabajar para un jefe. Desde hace tiempo desean un hijo que no llega, pero cuando lo hace, el empleador de Luciana no le renueva el contrato ante el futuro embarazo.

Antonio es un policía veneciano trasladado a Anguillara con deshonores y mal acogido entre sus nuevos compañeros. Recién llegado, se enfrenta a las peculiaridades del pueblo y conocerá a Manuela, una transexual que trabaja como peluquera ocasional.

Gli ultimi saranno ultimi es una película abierta a reformulaciones y a cuestionamientos, pero es innegable que el guión fluye con naturalidad y de que Bruno filma su historia desde el cariño y el convencimiento. Historia de gran realismo y con una mirada afectuosa y esperanzada por sus personajes. El ciclo es organizado por Zoom Club de Cine.

Para más datos se puede visitar el blog: www.zoomcineclub.blogspot.com