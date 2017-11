Convenio para que el SAME llegue al Distrito

“Creemos que en el 2018 estará funcionando en Necochea, con todo lo que eso va a significar para la emergencia en la ciudad”, aseveró el subsecretario de Salud, Dr. Pedro Barrientos, tras reunirse en La Plata con el subsecretario de Coordinación de Políticas Sanitarias, Mario Rossi.

Tras reunirse en La Plata con el subsecretario de Coordinación de Políticas Sanitarias, Mario Rossi, el subsecretario de Salud municipal, Dr. Pedro Barrientos, anticipó que próximamente desde la gestión del intendente Dr. Facundo López se firmará el convenio correspondiente para que empiece a funcionar en el Distrito el SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia). En ese contexto, y tras el fructífero encuentro, Barrientos señaló que “le llevamos esta inquietud nuevamente porque consideramos que el SAME es fundamental para Necochea”, al tiempo que recordó que “esto ya lo gestionamos con la ministra saliente (Zulma Ortiz) y lo gestionaremos nuevamente para la incorporación de este programa y de una vez por todas”. Asimismo, y en el anterior sentido, el funcionario fue positivo al aseverar que “vamos a firmar el convenio y creemos que en el 2018 el SAME estará funcionando en Necochea, con todo lo que eso va a significar para la emergencia en la ciudad”. Escuchar a Pedro Barrientos: Click acá Explicó que “el SAME es un sistema ambulatorio de emergencias médicas que funciona con ambulancias y que ya ha sido bajado a toda la Provincia, y con varios municipios que tienen una complejidad alta en salud que ya se han adherido”. “Cada 30.000 habitantes corresponde una ambulancia y nosotros queremos incorporar más de estos móviles para la emergencia”, añadió, para destacar que “esto también ayudará a regionalizar la emergencia y de hecho a nosotros esto nos va a servir para que municipios como Lobería y San Cayetano queden relacionados con el SAME de Necochea”. En el cierre, subrayó que “nos hablaron de entre 4 y 5 ambulancias para el Distrito, lo que depende de las localidades del interior. Así que esperaremos la firma del convenio con el Intendente (Facundo López) y su homologación en el Concejo Deliberante”. Cabe destacar que Barrientos realizó otros trámites, como el caso de avanzar en la capacitación de los expedientes de los tres proyectos que acompañan al Programa Proteger, que ya funciona en el Distrito con el objetivo de fomentar estilos saludables de vida. Además, el funcionario estuvo en la Dirección de Digitalización del CUD, donde observó la estadística de Necochea con los diferentes efectores de salud para ver si faltaba información, lo que después repercute en el presupuesto. Por último, Barrientos acercó proyectos para la construcción de consultorios externos para el área de Ginecología del Hospital Municipal.