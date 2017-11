Conferencia de prensa por aborto legal y seguro

Les integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Necochea y Quequén, queremos a través de este medio hacer uso de nuestro derecho a réplica, en respuesta a las palabras vertidas por la Dra. Inda, directora del Hospital Emilio Ferreyra en el programa de Radio Maestra, La Mañana de los Mares, conducida por Osmar Ciotti, en el día 2 de noviembre del corriente año. En primer lugar, tomando las palabras de la Doctora Inda “El aborto es un tema delicado y no se puede tratar con liviandad”, queremos aclarar que no somos “un grupo de mujeres”, somos mujeres, lesbianas, identidades disidentes y varones que pertenecemos a La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, surgida de una amplia y diversa alianza federal que articula y recupera parte de la historia de las luchas desarrolladas en nuestro país, en pos del derecho al aborto legal seguro y gratuito. Contamos con la adhesión de 305 grupos, organizaciones y personalidades vinculadas a organismos de derecho humanos, ámbitos académicos, diversos movimientos políticos, sociales, culturales, sindicatos, redes de educadores, y en estos últimos 12 años fuimos partícipes necesarias de la creación de: Socorristas en Red, Red de Docentes por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, Red de Abogadas por los Derechos Humanos. En segundo lugar, queremos informar a la directora del Hospital, y a la comunidad médica en general, que el aborto no es ilegal en todos los casos. El art 86 inciso 1 y 2 del código penal establece que, en caso de riesgo para la salud o la vida de la mujer, o en caso de violación de mujer “idiota o demente”, la práctica seria legal. La letra de la Ley, data de más de cien años, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quién es nuestro máximo intérprete de la ley, lo hizo a través del caso “F.A.L S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA” en el año 2012, de manera amplia, definiendo la causal salud, según lo que establece la Organización Mundial de la Salud, como el completo estado de bienestar físico, mental- emocional y social y no como la simple ausencia de enfermedad. La normativa, también extendió la causal violación a toda persona gestante y no solo a mujeres dementes. Este antecedente jurisprudencial, generó la posterior confección de un protocolo del Ministerio de salud de la Nación que instamos a leer a los funcionarios y profesionales de la salud local, entendiendo que no garantizarían al derecho del aborto legal y denegar el derecho al acceso a la salud, es un claro ejemplo de violencia institucional. Considerando urgente la necesidad de brindar información segura a la comunidad, les invitamos a la conferencia de prensa que realizaremos el lunes 6 de noviembre a las 18.00 hs. en el Centro Cultural Necochea Biblioteca Popular Andrés Ferreira, ubicado en calle 54- 3062. ¡Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir!