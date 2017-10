Denuncia al Subsecretario de Salud Dr. Pedro Barrientos, por negarse a dar Información acerca de aplicación del Protocolo de Atención Integral de los Abortos No Punibles Les integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Necochea y Quequén, queremos hacer público que el día 22 de septiembre mantuvimos una reunión con el Subsecretario de Salud local, el Dr. Pedro Barrientos, a fin de solicitar información acerca de la efectiva aplicación del Protocolo de Atención Integral de los Abortos No Punibles del Ministerio de la Salud de la Nación en nuestro distrito. En dicha reunión estaban presentes el Subsecretario de Salud Dr. Pedro Barrientos, el Jefe de Tocoginecología Dr. Ricardo Russo, la Subsecretaria de Legales y Técnica Dra. Silvia Blanco y Dra. Leila Fernández Directora de Atención Primaria de la Salud. Las autoridades se comprometieron a brindarnos dentro de los próximos 15 días: ·Estadísticas sobre nacimientos, abortos espontáneos, ligaduras de trompas, etc.

·Comunicarnos qué información se brinda en las Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva.

·La posibilidad de capacitar a lxs médicxs en perspectiva de género.

·Facilitarnos un listado de médicxs objetoras/es de conciencia.

Es importante aclarar que un/a médicx sólo puede negarse a practicar una interrupción legal del embarazo (ILE) en caso de ser objetor/a de conciencia, lo cual se debe informar previamente confeccionado un listado, según el Protocolo en la Parte Primera apartado 5.2 para que siempre haya un/a medicxs NO objetor/a disponible en caso que deba garantizarse este derecho, de no haber médicx NO objetor/a en el distrito el/la Director/a del Hospital tendrá que garantizar la existencia del mismx.

De todas formas, lxs medicxs objetoras/es de conciencia deben INFORMAR a lxs pacientes la posibilidad de practicarse una ILE ante algún caso que encuadre dentro del Protocolo.

Pasados más de 20 días nos comunicamos telefónicamente en tres oportunidades con la Subsecretaría de Salud, siendo la última el pasado viernes 27 de octubre, la respuesta en ese caso fue que el motivo de la demora es debido a que el hospital no hace entrega del listado solicitado, no teniendo ni siquiera una respuesta acerca de todo lo demás.

Lamentamos la falta de seriedad con que se trata este tema tan importante que le cuesta la vida a cientos de mujeres y esperamos que a la brevedad cumplan con lo acordado y con lo que es, en definitiva, su obligación.