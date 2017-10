ComisiÃ³n de Cultura y EducaciÃ³n

Con integrantes de la Feria de Artesanos de la Plaza San Martín y del Espacio Cultural La Carpa El martes 31 de octubre de 2017 se realizó una reunión de la Comisión de Cultura y Educación, que fue presidida el Secretario de la Comisión, Luciano González (FR-UNA). Estuvo presente la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz y los siguientes señores concejales: Cristina Biar, Carolina Robert, Fernando Aguilera, Paula Hernández, Luciano González (FR-UNA); Marisa Roldán (CAMBIEMOS-FE); Jorge Martínez, María Eugenia Ruiz (FPV); Ana Asa (FPV-PJ) y Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO). La Comisión recibió en primer término a representantes de la Feria de Artesanos de la Plaza San Martín, para debatir sobre el proyecto de ordenanza que declara Patrimonio Cultural a la feria, y se convino en solicitarle al Departamento Ejecutivo que se firme un convenio para mejora de la estética de la misma a cargo de los artesanos, eximiéndolos del pago del canon por 3 años. Posteriormente se presentaron integrantes del Espacio Cultural La Carpa informando de unas jornadas de discapacidad a desarrollarse el 3 de diciembre y solicitando que sean declaradas de Interés Público. Escuchar a Luciano Gonzalez Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.