Comisión de Labor Parlamentaria El jueves 26 de octubre de 2017, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Necochea Dr. Pablo Aued, realizó una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria a los efectos de preparar el Orden del Día para la 11ª Sesión Ordinaria. En dicha reunión estuvo presente la Secretaria del cuerpo deliberativo, Dra. Jimena Ruiz, la Directora Legislativa, Felicitas Cabretón y los siguientes presidentes de los distintos bloques políticos que componen el HCD: Cristina Biar (FR-UNA); Gabriela Góngora (CAMBIEMOS-FE); Jorge Martínez (FPV); Ana María Asa (FPV-PJ); Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO); Ricardo Calcabrini (CN); Mario La Battaglia (PS) y Francisco Medina (FVN). 11° SESIÓN ORDINARIA REALIZADA EL DIA 26 /11/ 17 ASUNTOS DESPACHADOS Nº ASUNTO 1 Expediente Letra “F” 20821 – 5545/17 – BLOQUE F.P.V. Y F.P.V. P.J. –PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN – Disponga el D.E. un relevamiento de especies de árboles en peligro de caerse en el parque Miguel Lillo.- 2 Expediente Letra “F” 20931 – 7335/17 – BLQUE F.P.V Y F.P.V. P.J.- PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN – Informe el D.E. medidas en el basural de calle 11 e/ 104 y 106 de Necochea.- 3 Expediente Letra “C” 20777 – 4626/17 – CENTRO CULTURAL NECOCHEA – Solicita Declaración de Interés Publico al “Centro Cultural de Niños II”.- 4 Expediente Letra “C” 20940 – 7548/17 – CENTRO CULTURAL NECOCHEA – Solicita declarar de Interés Legislativo Aniversario Biblioteca Popular “Andrés Ferreyra”.- 5 Expediente Letra “F” 20823 – 5547/17 – BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA – PROYECTO DE RESOLUCION – El HCD reconoce la labor de la Sra. Stella Maris Royo en nuestra Ciudad.- 6 Expediente Letra “D” 20969 – 4183/17 - JUAN N. FERNANDEZ DELEGACION 17 – Pagos P/ Reconocimiento de deuda, factura Coop. Eléctrica provisión de Serv. Pub y Viv. Juan N Fernández.- 7 Expediente Letra “D” 20970 – 6562/17 – SALUD 17 – P/ Reconocimiento de deuda, facturas perteneciente Firma Arrate.- 8 Expediente Letra “V” 20914 – 3384/08 – VECINOS DE CALLE 566 ESQ. 561 QUEQUEN – Instalación de Luminaria - Sterr Ricardo – calle 566 y Av. Almte Brow.- 9 Expediente Letra “D” 20978 – 2123/17 – SALUD 17 – PAGOS - Reconocimiento de deuda Proveedor El Cacique, Unidad Sanitaria de Claraz.- 10 Expediente Letra “D” 20977 – 6515/17 – SALUD 17 – PAGOS – Reconocimientos de deuda, Factura Fundación Manos Unidas por la Paz.- 11 Expediente Letra “D” 20974 – 6646/17 – PRIVADA 17 – Convenio Comodato entre Municipalidad de Necochea/ El Banco de la Nación Argentina. (Programa. Nación Emprende).- 12 Expediente Letra “D” 20951 – 7864/14 c/ 2471/15 Alc 2 – D.E. POLITICA ECONOMICA - Solicita c/ 2471/15 Alc 2: Adecuación Presupuestaria Venta de Inmuebles.- 13 Expediente Letra “D” 20976 – 3153/12 – CULTURA 12 DIRECCION – Se declare de Interés Municipal. Evento “Súmate al Rock”, Polideportivo 23/3/12.- 14 Expediente Letra “O” 19127 – 4571/14 – OJEDA JOSE ANGEL – Habilitación Comercio para cría de cerdos en calle 570 Nº 3780.- 15 Expediente Letra “M” 20391 – 5485/16 – MORALES ISIDRO DIEGO – Habilitación Comercio para cría de porcinos en calle 98 Nº 1980.- 16 Expediente Letra “D” 20965 – 7546/17 – OBRAS PUBLICAS 17 SECRETARIA – Informa – Convenio Dirección Provincial y Mantenimiento Municipalidad, Cuenca Andersen Ricci.- 17 Expediente Letra “P” 20890 – 6617/17 – PERALTA RAUL ANTONIO – Solicita Autorización uso de espacio público – Prueba Atlética – 17/09/17 – Hogar Raimondi, Av. 2 y Circuito del Parque.- 18 Expediente Letra “G” 20888 – 6572/17 – GONZALES LUCIANO – Solicita uso de espacio público – Carrera Rural Bike – 03/09/17 – Camino ribereño.- 19 Expediente Letra “M” 20895 – 6802/17 – MORALES MARIA FLORENCIA – Solicita Autorización uso espacio público – Carrera atlética a beneficio – 10/09/17 – Ciudad de Quequen.- 20 Expediente Letra “C” 16160 -5390/09 c/ 5390/09 cpo1 - CARETA MIRIAN DIONI E – Habilitación Comercio Supermercado en calle 85 Nº 212.- 21 Expediente letra “U” 20996 – 8309/17 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO – Declaración de Interés Publico al “ III Congreso de Logística, Puerto y Comercio Exterior.- 22 Expediente Letra “F” 20997 – 8310/17 BLOQUE FRENTE RENOVADOR – Deróguese Ordenanza 8548/15 – Declárese “ Territorio Libre de Pirotecnia Sonora” a Necochea.- 23 Expediente Letra “V” 20998 – 8311/17 VECINOS DEL PASEO DE LA RIBERA – Autorización uso de espacio público – “Fiesta Paseo de la Ribera”-05/11/17 - de 08 a 18 hs.- 24 Expediente Letra “F” 20999 - 8312/17- BLOQUE F.P.V Y F.P.V P.J. – PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN – Informe el D.E. los planes de reacondicionamiento, etc. De la Villa Balnearia.- 25 Expediente Letra “F” 21000 -8313/17- BLOQUE F.P.V. Y F.P.V. P.J. – El HCD vería con agrado que el Sr. Intendente peticione la construcción de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales en Quequen.- 26 Expediente Letra “I” 20992 – 8202/17- INSTITUCIONES CULTURALES – Declaración de Interés Público a la Jornada “La Noche de los Museos”.- 27 Expediente Letra “D” 20710 – 3732/17 – LOPEZ FACUNDO M. INTENDENTE MUNICIPAL – Solicita licencia por los días 19 a 25/05/17.- 28 Expediente Letra “D” 20968 – 7768/14 Alc 3. PRIVADA – Informa Licitación Pública, Cesión uso en Arrendamiento de Lotes Rurales – Predio Aeródromo Necochea.- 29 Expediente letra “F” 20515- 394/17 – BLOQUE F.P.V Y F.P.V. P.J. – PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN – Informe el D.E. si se realizaron durante el 2016 controles sobre la calidad del agua potable en nuestra ciudad.- 30 Expediente Letra “F” 20532 – 780/17 – BLOQUE F.P.V. Y F.P.V. P.J. – PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN – Proceda el D.E. a remover los restos de “La Frontera” ubicados en la intersección de Av. 75 y calle 73.- 31 Expediente Letra “C” 20799 – 2079/17 – CIA DE TRANSPORTES NECOCHEA S.A-NUEVA POMPEYA – Solicita Recomposición en las tarifas – Microomnibus Nueva Pompeya SRL – CIA de Transportes Necochea.- 32 Expediente Letra “C” 20815 – 5431/17 – COMISION DE ARTESANOS PLAZA SAN MARTIN - Solicita Declárese Patrimonio Cultural de Necochea a la Feria de Artesanos de la Plaza san Martin.-